Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
09.09.2026 18:00:03
EQS-News: Porsche completes sale of its stakes in Bugatti Rimac and Rimac Group
|
EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
/ Key word(s): Miscellaneous
Porsche completes sale of its stakes in Bugatti Rimac and Rimac Group
The Automotive Net Cash Flow Margin forecast published in the Half-Year Financial Report did not include any effects from divestments. Taking into account the aforementioned cash inflow and the further funding of pension obligations, the Automotive Net Cash Flow Margin for full year 2026 is expected to increase to 5.5 to 7.5 per cent (previous forecast: 3 to 5 per cent).
09.09.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Germany
|Phone:
|+497119110
|E-mail:
|info@porsche.de
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|ISIN:
|DE000PAG9113
|WKN:
|PAG911
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard)
|LEI Code:
|529900EWEX125AULXI58
|EQS News ID:
|2396936
|End of News
|EQS News Service
|
2396936 09.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09.09.26
|EQS-News: Porsche vollzieht Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group (EQS Group)
|
09.09.26
|EQS-News: Porsche completes sale of its stakes in Bugatti Rimac and Rimac Group (EQS Group)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
09.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.09.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück (finanzen.at)
|
08.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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