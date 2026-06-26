Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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26.06.2026 13:32:23
EQS-News: Porsche ist die Nummer eins in der JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study
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EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Porsche ist die Nummer eins in der JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study
Stuttgart. Porsche belegt den ersten Platz im Gesamtranking der JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study. Darüber hinaus wurde der Porsche 911 bereits zum zweiten Mal in Folge im Gesamtranking als bestes Fahrzeug der Studie ausgezeichnet und ist damit einhergehend auch Gewinner in der Kategorie „Premium Sporty Car“. Die JD Power U.S. Initial Quality Study (IQS) zählt zu den renommiertesten Qualitätsstudien der Automobilindustrie und wurde jetzt für 2026 veröffentlicht. Sie misst die Anzahl der von Kunden gemeldeten Probleme pro 100 Fahrzeuge (Problems per Hundred Vehicles, PPH) innerhalb der ersten 90 Tage nach Fahrzeugübernahme. Bewertet werden dabei unter anderem die Bereiche Fahrerlebnis, Exterieur, Fahrerassistenzsysteme, Bedienelemente und Displays, Infotainment, Interieur und Antriebsstrang. Mit einem Wert von 138 Problems per Hundred Vehicles (PPH) ist es Porsche gelungen, seinen Vorjahreswert von 188 nochmals deutlich zu verbessern.
Dr. Michael Leiters, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG: „Die Ergebnisse der JD Power 2026 U.S. IQS sind eine besondere Auszeichnung, denn sie basieren unmittelbar auf dem Feedback unserer Kundinnen und Kunden. Qualität ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Und diese Ergebnisse zeigen, dass wir uns dabei auf einem guten Weg befinden. Das macht uns stolz und ist zugleich Ansporn, unseren hohen Qualitätsanspruch jeden Tag aufs Neue einzulösen.“ Besonders freue ihn, dass der Porsche 911 zum zweiten Mal in Folge die Spitzenposition erreicht hat. „Als Ikone unserer Marke steht der 911 seit mehr als sechs Jahrzehnten für Präzision, Ingenieurskunst und Fahrfreude.“
Qualität bei Porsche setzt früh im Produktentstehungsprozess an. Kundenanforderungen werden von Beginn an berücksichtigt, mögliche Fehlerquellen früh identifiziert und die Produktqualität systematisch abgesichert. Dazu kombiniert Porsche weltweite Erprobungs- und Testprogramme mit digitalen Methoden wie Simulationen, virtuellen Analysen und der Auswertung von Fahrzeugdaten. Ziel ist es, mögliche Auffälligkeiten frühzeitig zu erkennen und zu bewerten, bevor sie für Kunden wahrnehmbar werden. Die finale Bestätigung erfolgt dabei stets am realen Sportwagen.
„Der erste Platz im Gesamt- und Premiumranking bestätigt unseren Anspruch, unseren Kunden weltweit Sportwagen von höchster Qualität zu bieten. Qualität entsteht nicht durch einzelne Maßnahmen, sondern durch die tägliche Leidenschaft und den hohen Anspruch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit“, sagt Christian Friedl, Leiter Unternehmensqualität bei Porsche.
Die Ergebnisse der JD Power IQS 2026 unterstreichen den Anspruch von Porsche, Qualität konsequent aus Kundensicht zu denken. Die Auszeichnung ist zugleich Auftrag, die Qualitätsarbeit kontinuierlich weiterzuentwickeln, um die Erwartungen der Kunden weltweit auch künftig möglichst zu übertreffen.
Weitere Informationen sowie Film- und Foto-Material im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de
26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+497119110
|E-Mail:
|info@porsche.de
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|ISIN:
|DE000PAG9113
|WKN:
|PAG911
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2355020
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2355020 26.06.2026 CET/CEST
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