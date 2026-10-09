EQS-News: Porsche liefert in den ersten neun Monaten 2026 weltweit 178.532 Fahrzeuge aus

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Porsche liefert in den ersten neun Monaten 2026 weltweit 178.532 Fahrzeuge aus



09.10.2026 / 09:00 CET/CEST

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Porsche liefert in den ersten neun Monaten 2026 weltweit 178.532 Fahrzeuge aus

Porsche 911 weiter sehr begehrt (+12 Prozent).

Cayenne mit 59.586 Auslieferungen stärkste Modellreihe. Seit Sommer erste Kundenauslieferungen des Cayenne Electric.

Nordamerika erneut größte Vertriebsregion mit 56.088 ausgelieferten Fahrzeugen.

Hoher Anteil an GTS-, Turbo- und GT-Modellen belegt die starke Nachfrage nach exklusiven Derivaten.

Stuttgart. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 weltweit 178.532 Fahrzeuge (Vorjahr 212.509) an Kunden ausgeliefert. Die Auslieferungsentwicklung im dritten Quartal verlief analog zur Halbjahresbetrachtung. Gegenüber dem Vorjahr liegt der Rückgang nach neun Monaten unverändert bei 16 Prozent, wie bereits zum Halbjahr. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld verfolgt das Unternehmen konsequent seine wertorientierte Absatzsteuerung und setzt auf eine ausgewogene Balance zwischen Angebot und Nachfrage.

Die Modellreihe 911 ist bei den Kunden weiterhin sehr begehrt: In den ersten neun Monaten liegt sie mit einem Plus von zwölf Prozent über Vorjahr. Über alle Modellreihen hinweg blieb die Nachfrage nach besonders exklusiven und leistungsstarken Derivaten hoch. GTS-, Turbo- und GT-Modelle erreichten erneut einen hohen Anteil am Gesamtabsatz.

„Der hohe Anteil unserer Top-Derivate, insbesondere beim 911, zeigt die außergewöhnliche Attraktivität unserer Marke“, sagt Matthias Becker, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. „Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden sich bewusst für die exklusiven und emotionalsten Ausprägungen unserer Sportwagen. Damit stärken wir unsere einzigartige Position, die es uns ermöglicht, sowohl das sportliche Premium-Segment als auch das sportliche Luxus-Segment zu bedienen.“

Cayenne bleibt stärkste Modellreihe

Mit 59.586 ausgelieferten Fahrzeugen bleibt der Cayenne die weltweit absatzstärkste Modellreihe von Porsche. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet der Cayenne Electric, von dem seit seiner Markteinführung im Sommer bereits 7.002 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert wurden. Insgesamt bewegt sich die Modellreihe damit nur leicht unter Vorjahresniveau (-2 Prozent). Von der Modellreihe Macan wurden 51.025 Fahrzeuge ausgeliefert (-21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Davon entfallen 23.029 Einheiten auf die vollelektrische Variante. Der Macan mit Verbrennungsmotor wurde noch 27.996 Mal ausgeliefert. Seit Sommer 2026 wird das Modell mit Verbrennungsmotor nicht mehr produziert.

Der 911 behauptet seine starke Position im Produktportfolio und legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 42.217 Auslieferungen zu. Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 3.291 Auslieferungen (-79 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum). Die Modellreihe 718 wird seit Oktober vergangenen Jahres nicht mehr produziert. Vom Panamera wurden in den ersten neun Monaten 13.714 Fahrzeuge an Kunden übergeben (-35 Prozent). Der Taycan wurde im gleichen Zeitraum 8.699 Mal ausgeliefert (-31 Prozent).

Unterschiedliche Entwicklungen in den Weltregionen

Nordamerika bleibt mit 56.088 ausgelieferten Fahrzeugen die volumenstärkste Vertriebsregion von Porsche. Der Rückgang von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist vor allem auf das Produktionsende der Modellreihe 718 zurückzuführen sowie den starken Vorjahreszeitraum des Macan Electric. In Europa (ohne Deutschland) wurden 44.949 Fahrzeuge an Kunden übergeben (-11 Prozent). In Deutschland lieferte Porsche 20.954 Fahrzeuge aus, was einem moderaten Rückgang von sieben Prozent entspricht. Die Übersee- und Wachstumsmärkte erreichten 35.048 Auslieferungen (-19 Prozent). Der Rückgang ist unter anderem auf die Angebotslücken bei der Modellreihe 718 sowie dem Macan Verbrenner zurückzuführen. In China wurden in den ersten neun Monaten 21.493 Fahrzeuge ausgeliefert (-33 Prozent). Das Marktumfeld bleibt dort unverändert anspruchsvoll. Porsche setzt deshalb auch in China konsequent auf eine wertorientierte Absatzsteuerung und stellt die langfristige Entwicklung der Marke über kurzfristige Volumenziele.

„Mit unserer auf dem Capital Markets Day vorgestellten Strategie ‚Sportwagenschmiede ’35‘ haben wir unseren Anspruch für die kommenden Jahre klar definiert: Porsche bleibt seiner Value-over-Volume-Strategie treu. Unser Fokus liegt auf besonders begehrlichen Sportwagen, attraktiven Derivaten und dem weiteren Ausbau unseres Individualisierungsangebots. Dabei sind wir auf einem guten Weg“, sagt Matthias Becker.

Porsche Auslieferungen Januar – September 2025 2026 Differenz Weltweit 212.509 178.532 -16% Deutschland 22.492 20.954 -7% Nordamerika 64.446 56.088 -13% China 32.195 21.493 -33% Europa (ohne Deutschland) 50.286 44.949 -11% Übersee- und Wachstumsmärkte 43.090 35.048 -19%

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