Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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08.05.2026 14:16:13
EQS-News: Porsche treibt Fokussierung auf Kerngeschäft weiter voran
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EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Porsche treibt Fokussierung auf Kerngeschäft weiter voran
Cellforce Group GmbH
Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Porsche AG mit einer technologieoffenen Antriebstrategie besteht für die Cellforce GmbH keine ausreichend tragfähige Perspektive mehr. Die Geschäftsleitung wird daher Gespräche mit dem Betriebsrat zur Schließung des Unternehmens aufnehmen. Rund 50 Mitarbeiter sind betroffen.
Porsche eBike Performance
Die Porsche eBike Performance GmbH wurde gegründet, um leistungsstarke E-Bike-Antriebssysteme zu entwickeln und weltweit zu vermarkten. Aufgrund grundlegend veränderter Marktbedingungen für E-Bike-Antriebe werden die Aktivitäten des Joint Ventures eingestellt. Diese Maßnahme steht im Einklang mit der strategischen Konzentration der Porsche AG auf ihr Kerngeschäft. Die Betriebsschließung an den Standorten Ottobrunn und Zagreb betrifft rund 350 Mitarbeiter.
Cetitec GmbH
Die Cetitec GmbH in Pforzheim entwickelte spezialisierte Software für Datenkommunikation für Porsche und den gesamten Volkswagen Konzern. Auch hier hat sich das Marktumfeld verändert und Entwicklungsumfänge wurden verlagert. Die Geschäftsleitung der Cetitec GmbH wird Gespräche mit dem Betriebsrat zur Schließung des Unternehmens aufnehmen. Betroffen sind rund 60 Mitarbeiter in Deutschland und 30 in Kroatien.
08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+497119110
|E-Mail:
|info@porsche.de
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|ISIN:
|DE000PAG9113
|WKN:
|PAG911
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|EQS News ID:
|2324162
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2324162 08.05.2026 CET/CEST
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