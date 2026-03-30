EQS-News: Portfolio Update: Starke operative Entwicklung im Mutares Portfolio – Fokus auf Energy, Defense und Infrastruktur

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Portfolio Update: Starke operative Entwicklung im Mutares Portfolio – Fokus auf Energy, Defense und Infrastruktur



30.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Portfolio Update: Starke operative Entwicklung im Mutares Portfolio – Fokus auf Energy, Defense und Infrastruktur

Struktureller Wachstumszyklus: Portfolio profitiert von beschleunigten Investitionen in Energy, Defense und Infrastruktur

Portfolio profitiert von beschleunigten Investitionen in Energy, Defense und Infrastruktur Hohe operative Dynamik: Efacec, NEM, Magirus und Donges SteelTec mit starkem Auftragseingang und wachsender Profitabilität

Efacec, NEM, Magirus und Donges SteelTec mit starkem Auftragseingang und wachsender Profitabilität Attraktives Marktumfeld: Steigende Nachfrage durch Energy Transition, KI-getriebenen Strombedarf und erhöhte Verteidigungsbudgets

Steigende Nachfrage durch Energy Transition, KI-getriebenen Strombedarf und erhöhte Verteidigungsbudgets Wertsteigerung & Exit-Potenzial: Zunehmender Wettbewerb um hochwertige Assets führt zu steigenden Bewertungen und eröffnet attraktive Exit-Chancen

München, 30. März 2026 – Das Portfolio der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) entwickelt sich in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld sehr positiv. Insbesondere die Segmente Energy, Defense und Infrastruktur befinden sich aktuell in einem strukturellen Wachstumszyklus mit signifikant steigenden Investitionsvolumina.

Getrieben durch geopolitische Spannungen, deutlich erhöhte Verteidigungsbudgets, die beschleunigte Energy Transition sowie umfassende staatliche Infrastrukturprogramme steigt die Nachfrage nach technologisch anspruchsvollen Lösungen spürbar an. Gleichzeitig wirken Megatrends wie Elektrifizierung, Digitalisierung sowie der stark wachsende Energiebedarf durch Rechenzentren und KI-Anwendungen als zusätzliche Wachstumstreiber. In diesem Umfeld ergeben sich entlang der industriellen Wertschöpfungsketten attraktive Skalierungs- und Wertsteigerungspotenziale, von denen mehrere Mutares-Beteiligungen bereits heute sichtbar profitieren.

Starke Dynamik in Schlüsselindustrien treibt Exit-Pipeline

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Unser Portfolio zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in den Bereichen Energy, Defense und Infrastruktur liegt. Wir profitieren von strukturellen Wachstumstreibern und einer außergewöhnlich hohen Marktdynamik. Das stimmt uns für die kommenden 12 bis 18 Monate auch in unserer M&A-Verkaufspipeline sehr zuversichtlich. Gleichzeitig unterstreichen wir unseren Anspruch, operative Wertschöpfung und attraktive Ausschüttungen nachhaltig miteinander zu verbinden.“

Efacec: Profiteur des europäischen Grid-Ausbaus und der Digitalisierung der Energieinfrastruktur

Efacec ist ein portugiesisches Engineering- und Technologieunternehmen im Bereich Energieinfrastruktur (Transformatoren und Schaltanlagen) mit rund 1.660 Mitarbeitenden und Fokus auf Westeuropa, den Mittleren Osten und Nordamerika. Seit der Übernahme durch Mutares im Jahr 2023 wurde ein umfassendes Transformationsprogramm umgesetzt, das bereits deutlich sichtbare operative Fortschritte zeigt. Auftragseingang und Geschäftsentwicklung liegen aktuell klar über Plan; für 2026 wird ein EBITDA von EUR 40–50 Mio. erwartet. Die Auftragspipeline beläuft sich auf rund EUR 1,5 Mrd., während der Auftragseingang 2025 mit über EUR 450 Mio. die Erwartungen übertrifft und zu einem Auftragsbestand von über EUR 700 Mio. führt. Die EBITDA-Marge wurde auf 14 % gesteigert und soll bis 2027 auf rund 20 % wachsen.

Efacec profitiert überproportional vom beschleunigten Ausbau und der Modernisierung kritischer Energieinfrastruktur in Europa. Parallel baut Efacec seine Rolle in der Digitalisierung von Stromnetzen weiter aus: Mit der zweiten Phase des R#SPACE-Projekts mit dem französischen Übertragungsnetzbetreiber RTE adressiert das Unternehmen einen zentralen Baustein der Energy Transition. Das Projekt eröffnet erhebliches Skalierungspotenzial im Bereich intelligenter Netzautomatisierung und bietet riesiges Potenzial für einen breiten Rollout der Technologie.

Mit deutlich verbesserter Profitabilität und hoher Visibilität durch einen robusten Auftragsbestand ist Efacec hervorragend positioniert, vom strukturellen Wachstum im Bereich resilienter und digitalisierter Stromnetze zu profitieren. Gleichzeitig ist das Unternehmen ein attraktiver Kandidat für einen der größten Exits in der Geschichte von Mutares.

NEM Energy: Wachstumstreiber im globalen Ausbau der Energieinfrastruktur

NEM Energy entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Enabler im globalen Ausbau moderner Energieinfrastruktur und profitiert von einer strukturell hohen Nachfrage nach effizienten und emissionsärmeren Energieerzeugungslösungen. Bereits in den ersten Monaten 2026 konnte ein Auftragseingang von über EUR 500 Mio. realisiert werden.

Damit baut NEM seine Position im wachstumsstarken Segment der Energieinfrastruktur weiter aus. Der strukturell steigende Strombedarf – insbesondere durch KI- und Rechenzentrumsanwendungen – sowie die Rolle von Gas als flexible Brückentechnologie eröffnen erhebliches Wachstumspotenzial. Für das Jahr 2026 werden ein Auftragseingang weit über Plan sowie ein EBITDA im Rahmen der Zielsetzung bei knapp unter 10 % erwartet.

Magirus: Eintritt in den Defense-Markt als zusätzlicher Wachstumskatalysator

Magirus treibt die strategische Erweiterung seines Geschäftsmodells mit dem Aufbau der Division Magirus Defense & Security konsequent voran und adressiert damit gezielt zusätzliche Wachstumsfelder im sicherheitsrelevanten Umfeld. Neben der Integration bestehender Kompetenzen liegt der Fokus insbesondere auf dem Ausbau von Kundenbeziehungen im Bereich Kommando-, Einsatzleit- und Transportfahrzeuge sowie gepanzerter Fahrzeuglösungen.

Auf Basis seiner etablierten industriellen Plattform, Engineering-Kompetenz und langjährigen Erfahrung in der Entwicklung hochspezialisierter Einsatzfahrzeuge positioniert sich Magirus zunehmend als Anbieter sicherheitskritischer Mobilitätslösungen.

Das Unternehmen verfügt über einen Auftragsbestand von knapp EUR 1 Mrd., während die Vertriebspipeline ein Volumen in ähnlicher Höhe umfasst. Weitere konkrete Kundeninitiativen und Projektanbahnungen belegen die zunehmende Marktdynamik und das signifikante Wachstumspotenzial dieses Segments. Damit schafft Magirus die Grundlage für zusätzliche, resilientere Erlösströme. Der Umsatz soll auf knapp eine halbe Milliarde Euro in 2026 / 2027 wachsen.

Donges SteelTec: Profiteur eines europäischen Infrastruktur-Superzyklus

Donges SteelTec positioniert sich zunehmend als zentraler Profiteur eines sich beschleunigenden Infrastruktur-Superzyklus in Europa. Getrieben durch staatliche Investitionsprogramme und steigende Budgets im Infrastrukturbau zeigt sich eine anhaltend hohe Nachfrage nach komplexen Stahlbaulösungen.

Entsprechend zeigt Donges SteelTec eine starke operative Dynamik, getragen von einem außergewöhnlich hohen Auftragsbestand in den Kernbereichen Brückenbau und Stahlbaukonstruktionen. Bereits im zweiten Jahr in Folge erwartet das Unternehmen einen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich bei einer EBITDA-Marge von rund 10 %, was die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unterstreicht. Der robuste Auftragsbestand sorgt für eine hohe Visibilität der künftigen Umsätze und bestätigt die führende Position von Donges SteelTec bei der Umsetzung technisch anspruchsvoller Infrastrukturprojekte.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt der Ausblick sehr positiv, da das nationale Infrastruktur- und Brückensanierungsprogramm in Deutschland die Nachfrage nach modernen Stahlbaulösungen weiter beschleunigt. Die Kombination aus hoher Visibilität, operativer Exzellenz und strukturellem Marktwachstum bildet die Grundlage für eine weiterhin dynamische Geschäftsentwicklung.

Bond Waiver: Hohe Zustimmung und zeitnaher Abschluss erwartet

Im laufenden Bond-Waiver-Prozess befindet sich Mutares in einem konstruktiven und lösungsorientierten Dialog mit den relevanten Stakeholdern. Die Bereitschaft der Anleihegläubiger, temporär auf das Testen eines Covenants zu verzichten, ist hoch. Für beide Anleihen wird zeitnah das Erreichen des Quorums vor Ablauf der Frist erwartet. Der Prozess schließt spätestens wie avisiert am 1. April 2026.

Ausblick: Attraktives Exit-Umfeld und steigende Bewertungen

Johannes Laumann (CIO) weiter: „Speziell in den Segmenten Energy & Technology sowie Infrastructure & Defense trifft eine hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Assets auf ein begrenztes Angebot im Markt, wovon wir nachhaltig profitieren werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch die Möglichkeiten mit dem attraktiven Portfolio in den nächsten Jahren auch Potenzial haben, weiterhin ein attraktiver Dividendenzahler zu sein und die aktuelle Basisdividende von EUR 2,00 nur der Anfang ist.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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