WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

11.05.2026 19:17:23

EQS-News: Position of Commerzbank on UniCredit’s offer

EQS-News: Commerzbank Aktiengesellschaft / Key word(s): Tender Offer
Position of Commerzbank on UniCredit’s offer

11.05.2026 / 19:17 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

We would like to draw your attention to a publication we released on May 8.

Commerzbank has published a presentation highlighting its selected preliminary observations on UniCredit’s offer and the presentation published on 20 April 2026.

The Board of Managing Directors and the Supervisory Board will issue their reasoned opinion, including their recommendation to shareholders, in due course after completing a comprehensive review of UniCredit’s offer document.

Contact for investors
Christoph Wortig +49 69 9353-47710
ir@commerzbank.com
Disclaimer
This release contains forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts. In this release, these statements concern inter alia the expected future business of Commerzbank, efficiency gains and expected synergies, expected growth prospects and other opportunities for an increase in value of Commerzbank as well as expected future financial results, restructuring costs and other financial developments and information. These forward-looking statements are based on the management’s current plans, expectations, estimates and projections. They are subject to a number of assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results and developments to differ materially from any future results and developments expressed or implied by such forward-looking statements. Such factors include, amongst others, the conditions in the financial markets in Germany, in Europe, in the USA and other regions from which Commerzbank derives a substantial portion of its revenues and in which Commerzbank holds a substantial portion of its assets, the development of asset prices and market volatility, especially due to the ongoing European debt crisis, potential defaults of borrowers or trading counterparties, the implementation of its strategic initiatives to improve its business model, the reliability of its risk management policies, procedures and methods, risks arising as a result of regulatory change and other risks. Forward-looking statements therefore speak only as of the date they are made. Commerzbank has no obligation to update or release any revisions to the forward-looking statements contained in this release to reflect events or circumstances after the date of this release.

11.05.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
Language: English
Company: Commerzbank Aktiengesellschaft
Kaiserstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 (069) 136 20
E-mail: newsroom@commerzbank.com
Internet: www.commerzbank.de
ISIN: DE000CBK1001
WKN: CBK100
Indices: DAX, CDAX, HDAX, PRIMEALL
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2325508

 
