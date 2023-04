EQS-News: Positive Entscheidung im DFL-Lizenzierungsverfahren

EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Positive Entscheidung im DFL-Lizenzierungsverfahren



20.04.2023 / 17:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) hat der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ihre Entscheidung mitgeteilt, dass sie die Kriterien zur Erteilung der Lizenz für die Spielzeit 2023/2024 in der 1. Bundesliga als gegeben ansieht. Die Lizenzerteilung erfolgte in Bezug auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wie in den Vorjahren ohne Bedingungen und/oder Auflagen. Dortmund, 20. April 2023 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH



Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations Kontakt:Dr. Robin StedenSyndikusrechtsanwalt / Investor Relations

20.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com