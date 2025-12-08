EQS-News: positives Jahresergebnis im Rahmen der Planungen erwartet

EQS-News: MedNation AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Im Geschäftsjahr 2025 werden erstmalig alle drei Kliniken des Konzerns sowie die an der Aatalklinik angeschlossene Pflegestation ein positives Betriebsergebnis erzielen.

Die wesentlichen Umsatzerlöse werden über Vergütungen der gesetzlichen Krankenversicherer erzielt. Die vereinbarten Tagessätze sind nach wie vor nicht kostendeckend. Die Unterdeckungen können wir durch Einnahmen aus diversen Wahlleistungen, die von den Patienten selbst bezahlt werden, kompensieren. Ohne diese Zuzahlungen wäre kein positives Betriebsergebnis möglich.

Aufgrund unserer Prognose erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025 ein Konzernergebnis von ungefähr + 2,3 Mio. €. Noch nicht absehbar ist, wie sich die Belegung der Kliniken im Dezember verhalten wird.

Im Konzernergebnis enthalten sind die Anlaufverluste für das ab April 2025 neu gestartete Geschäft zur Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsdefiziten von rd. - 0,6 Mio. €. Es ist erkennbar, dass die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2026 den break even erreichen wird.

Durch den Verkauf der Klinikimmobilie in Marmagen wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,5 Mio. € erzielt, der in der Prognose enthalten ist.

Die Jahresabschlüsse der MedNation AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 werden am 30.04.2026 veröffentlicht.

Die MedNation AG betreibt derzeit drei Einrichtungen zur ambulanten und stationären medizinischen Rehabilitation, sowie seit 2025 auch eine Einrichtung zur Frühförderung von Kindern mit Entwicklungsdefiziten.

Die MedNation AG plant, die Frühförderung weiter auszubauen. Im Weiteren wird sie sich verstärkt in aussichtsreichen Geschäftsmodellen in einem sich stark wandelnden Marktumfeld engagieren.