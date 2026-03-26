Aktie
WKN DE: A1TNNN / ISIN: DE000A1TNNN5
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26.03.2026 09:00:03
EQS-News: Pressemitteilung Geschäftsbericht 2025 A.S. Création Tapeten AG
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EQS-News: A.S. Création Tapeten AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Pressemitteilung
A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach
(ISIN DE000A1TNNN5)
Turnaround erfolgreich vollzogen - Rückkehr in die Gewinnzone
Die A.S. Création Tapeten AG veröffentlichte heute den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025.
Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2025 infolge schwieriger Marktbedingungen
Angesichts eines weiterhin schwierigen Marktumfelds, geprägt von verhaltener Konsumstimmung und rückläufiger Branchennachfrage verzeichnete A.S. Création im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 5,6 % bzw. 6,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Der Konzernumsatz reduzierte sich von 111,3 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 105,1 Mio. € im Berichtszeitraum.
Signifikante Verbesserung der Ertragslage - Prognose für das Jahr 2025 bestätigt
Die Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen zeigten im Verlauf des Jahres 2025 Wirkung. Die Rohertragsmarge konnte deutlich verbessert (+ 3,2 Prozentpunkte) und die Kostenbasis nachhaltig angepasst werden. Dadurch gelang es, die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr signifikant zu verbessern und wieder positive Ergebnisse zu erzielen.
Vorstand und Aufsichtsrat der A.S. Création Tapeten AG haben beschlossen, der diesjährigen Hauptversammlung, abweichend von der üblichen Dividendenpolitik, die Ausschüttung einer Dividende von 0,15 € je dividendenberechtigter Aktie bei einem Ergebnis je Aktie von 0,06 € vorzuschlagen. Die vorhandenen liquiden Mittel ermöglichen eine Ausschüttung, ohne die finanzielle Stabilität oder die Investitionsfähigkeit des Unternehmens zu beeinträchtigen. Mit der vorzuschlagenden Dividende soll den Aktionären trotz des weiterhin moderaten Ergebnisniveaus eine Beteiligung am Unternehmenserfolg ermöglicht werden.
Ausblick 2026: Stabilisierung unter unsicheren Rahmenbedingungen
Für die Entwicklung im Geschäftsjahr 2026 werden die Nachfrage in den wesentlichen Absatzmärkten sowie geopolitische Risiken, unter anderem ein möglicher länger andauernder Nahost-Konflikt und daraus resultierende Kostenentwicklungen, von zentraler Bedeutung sein. Der Vorstand geht derzeit davon aus, die Rohertragsmarge auf dem erreichten Niveau zu stabilisieren und die Kostenbasis weiter zu optimieren, sofern sich die genannten externen Einflussfaktoren im erwarteten Rahmen bewegen. Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten werden für das Geschäftsjahr 2026 bewusst breite Prognosekorridore zugrunde gelegt:
Für das erste Quartal 2026 wird im Vergleich zum Vorjahr eine rückläufige Umsatzentwicklung erwartet. Unabhängig davon sieht sich A.S. Création gut aufgestellt, die Ergebnis-stabilisierung fortzusetzen und die Rückkehr in die Gewinnzone nachhaltig zu festigen. Detaillierte Geschäftszahlen für das erste Quartal werden planmäßig am 12. Mai 2026 veröffentlicht.
Gummersbach, 26. März 2026
A.S. Création Tapeten AG
Der Vorstand
Kontakt:
Michael Rockenbach
Vorstand Finanzen und Controlling
Südstr. 47
D-51645 Gummersbach
Telefon +49-2261-542 388
Fax +49-2261-542 304
E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|A.S. Création Tapeten AG
|Südstraße 47
|51645 Gummersbach
|Deutschland
|Telefon:
|+49 22 61 54 2-0
|Fax:
|+49 22 61 54 2-3 04
|E-Mail:
|investor@as-creation.de
|Internet:
|http://www.as-creation.de
|ISIN:
|DE000A1TNNN5
|WKN:
|A1TNNN
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297914
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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