Aktie

Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNNN / ISIN: DE000A1TNNN5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 09:00:05

EQS-News: Pressemitteilung Zwischenbericht Halbjahr 2026 A.S. Création Tapeten AG

EQS-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Halbjahresbericht
Pressemitteilung Zwischenbericht Halbjahr 2026 A.S. Création Tapeten AG

06.08.2026 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Pressemitteilung

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

 

Effizienzmaßnahmen zeigen Wirkung – Ergebnisentwicklung stabilisiert

Die A.S. Création Tapeten AG veröffentlichte heute den Konzernabschluss zum 30. Juni 2026.

A.S. Création hält bereinigtes Ergebnis trotz Umsatzrückgang nahezu auf Vorjahresniveau

Die A.S. Création Tapeten AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds einen Umsatzrückgang um 3,4 % bzw. 1,9 Mio. € auf 54,2 Mio. € (Vorjahr: 56,1 Mio. €). Negativ beeinflusst wurde die Geschäftsentwicklung insbesondere durch geopolitische Unsicherheiten, die anhaltend schwache Baukonjunktur sowie die zurückhaltende Konsumstimmung.

Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte auf  54,8 %. Der Personalaufwand erhöhte sich aufgrund von Abfindungen und Freistellungen in Höhe von 0,6 Mio. € im Zusammenhang mit der gezielten Anpassung der Organisations- und Personalstruktur an die rückläufigen Marktbedingungen auf 16,7 Mio. €. Bereinigt um diese Sondereffekte lag der Personalaufwand bei 16,1 Mio. € im Vergleich zum bereinigten Vorjahreswert von 16,3 Mio. €.

Trotz des Umsatzrückgangs erreichte das bereinigte operative Ergebnis mit 0,9 Mio. € nahezu das Vorjahresniveau (1,0 Mio. €). Das bereinigte Ergebnis nach Steuern belief sich auf 0,3 Mio. € nach 0,4 Mio. € im Vorjahr.

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Die konjunkturelle Erholung verläuft bislang verhalten; insbesondere die Nachfrage nach Produkten rund um Bauen und Renovieren bewegt sich nach wie vor auf einem niedrigen Niveau. Darüber hinaus dürften steigende Rohstoff- und Logistikkosten infolge des Iran-Konflikts die Ergebnisentwicklung im Jahresverlauf belasten.

Gleichzeitig zeigen die bereits 2025 eingeleiteten Maßnahmen weiterhin Wirkung. Dies spiegelt sich insbesondere in der verbesserten Rohertragsmarge und der Stabilisierung des bereinigten operativen Ergebnisses wider.

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Erwartet werden unverändert Umsätze zwischen 95 Mio. € und 110 Mio. €, ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen –1,5 Mio. € und +3,0 Mio. € sowie ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern zwischen –1,5 Mio. € und +2,0 Mio. €.

Der Vorstand strebt an, das Geschäftsjahr mit einem positiven bereinigten Ergebnis nach Steuern abzuschließen. Grundlage hierfür ist die strategische Agenda CREATE 2030. Im Fokus stehen weitere Effizienzsteigerungen, die Konzentration auf margenstärkere Produkte und Vertriebskanäle sowie der Ausbau der Wachstumsfelder Digitaldruck und E-Commerce. Damit sollen die Wettbewerbsfähigkeit und die Profitabilität des Konzerns nachhaltig gestärkt werden.

 

Gummersbach, 06. August 2026

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand


 

Für Rückfragen:

Michael Rockenbach, Vorstand Finanzen, IT, Einkauf und Personal, Telefon +49-2261-542 388,
E-Mail: michael.rockenbach@as-creation.de

 

Die vollständige Zwischenmitteilung liegt für Sie bereit:

https://www.as-creation.com/unternehmen/investor-relations/veroeffentlichungen/zwischenberichte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


06.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG
Südstraße 47
51645 Gummersbach
Deutschland
Telefon: +49 22 61 54 2-0
Fax: +49 22 61 54 2-3 04
E-Mail: investor@as-creation.de
Internet: http://www.as-creation.de
ISIN: DE000A1TNNN5
WKN: A1TNNN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GEUFGNGXF5Q548
EQS News ID: 2378042

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2378042  06.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu A.S. Création Tapeten AG

mehr Nachrichten

Analysen zu A.S. Création Tapeten AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

A.S. Création Tapeten AG 7,05 0,71% A.S. Création Tapeten AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen