Private Assets Aktie

Private Assets für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H223 / ISIN: DE000A3H2234

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.08.2026 15:30:03

EQS-News: Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026

EQS-News: Private Assets SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht
Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026

25.08.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Private Assets SE & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2026

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2026. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr um 18,9 % auf EUR 90,1 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 75,7 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf EUR -0,9 Mio. nach EUR -1,6 Mio. im Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis belief sich auf EUR -6,4 Mio. nach EUR -6,7 Mio. im ersten Halbjahr 2025. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2026 bei 13,7 %.

  H1 2026 H1 2025
  bzw. 30.06.2026 bzw. 30.06.2025
in Mio. Euro    
Umsatzerlöse 90,1 75,7
EBITDA -0,9 -1,6
EBIT -4,9 -5,9
Konzernergebnis -6,4 -6,7
     
Bilanzsumme 107,5 101,2
davon Zahlungsmittel 7,3 3,1
davon Eigenkapital 14,7 14,8
Eigenkapitalquote 13,7% 14,6%

Der Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026 war weiterhin durch ein anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld und eine anhaltende Investitionszurückhaltung in Teilen der Industrie geprägt. Insbesondere Projektverschiebungen und die daraus resultierende Unterauslastung im Segment Automation & Technology belasteten die operative Ergebnisentwicklung.

Gleichzeitig erzielten wesentliche Beteiligungen im Segment Industrial deutliche operative Fortschritte. Die Integration, der zum Jahresende 2025 erworbenen französischen TAM Groupe verläuft planmäßig, und erste Effizienzmaßnahmen wurden erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus entwickelten sich mehrere bestehende Beteiligungen im Segment Industrial besser als im Vorjahreszeitraum.

Positiv entwickelte sich die Auftragslage in wesentlichen Teilen des Beteiligungsportfolios. Der deutlich gestiegene Auftragseingang und der insgesamt hohe Auftragsbestand schaffen bei mehreren Beteiligungen eine gute Visibilität für die weitere Geschäftsentwicklung und bilden eine solide Grundlage für die operative Entwicklung im weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus. Parallel wurden die Restrukturierungs- und Effizienzprogramme innerhalb des bestehenden Portfolios konsequent fortgeführt und die Akquisitionsaktivitäten weiter vorangetrieben.

Die geschäftsführenden Direktoren sind mit der Ergebnisentwicklung des ersten Halbjahres 2026 insgesamt noch nicht zufrieden. Die eingeleiteten operativen Maßnahmen, die verbesserte Entwicklung der Mehrzahl der Beteiligungen sowie der hohe Auftragsbestand bilden jedoch eine solide Grundlage für eine Verbesserung der Ertragslage im weiteren Jahresverlauf und darüber hinaus.

 

Über die Private Assets SE & Co. KGaA
Private Assets ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf Unternehmensbeteiligungen in Sondersituationen spezialisiert ist. Die Aktien werden im Mittelstandssegment m:access der Börse München unter der ISIN: DE000A3H2234 gehandelt. Private Assets beteiligt sich an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Beteiligung eine unterdurchschnittliche Performance aufweisen. Ein weiterer Beteiligungsschwerpunkt sind Unternehmen mit offenen Nachfolgefragen. Das Management von Private Assets hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force und ein eingespieltes Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Die Private Assets SE & Co. KGaA gehört zu den wenigen Beteiligungsgesellschaften, die eine eigene Digital Group unterhält und damit explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

www.private-assets.de

 Investor Relations:

Private Assets SE & Co. KGaA

Brook 1

20457 Hamburg

E-Mail: ir@private-assets.de


25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Assets SE & Co. KGaA
Brook 1
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: +494037411022
E-Mail: info@private-assets.de
Internet: www.private-assets.de
ISIN: DE000A3H2234
WKN: A3H223
Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München (m:access)
LEI Code: 391200K20QKOH53QMC44
EQS News ID: 2388492

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388492  25.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Private Assets AG Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu Private Assets AG Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Private Assets AG Inhaber-Akt 3,60 12,50% Private Assets AG Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich abwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich kaum. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen