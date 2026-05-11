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11.05.2026 09:51:13

EQS-News: PRO DV AG bestätigt Ausblick nach stabilem Start in das Geschäftsjahr 2026

EQS-News: PRO DV AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose
PRO DV AG bestätigt Ausblick nach stabilem Start in das Geschäftsjahr 2026

11.05.2026 / 09:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRO DV AG – PRO DV AG bestätigt Ausblick nach stabilem Start in das Geschäftsjahr 2026

Dortmund, 11. Mai 2026

Die PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/WKN A4096T) erreichte im ersten Quartal des Jahres 2026 eine Gesamtleistung von 1.101 T€ und ein EBIT von -21 T€ und damit ein in etwa ausgeglichenes Ergebnis. Insbesondere im, aus der sanierenden Übernahme des neuen, von der insolventen NETFOX AG übernommenen Leistungsbereich „Secure Infrastructure“, konnten die Anlaufkosten der Integration wie geplant zügig reduziert und der Bereich auf ein solides und perspektivisch ausgerichtetes Fundament gestellt werden.

An der Prognose für Geschäftsjahr 2026, dass trotz der anhaltenden, gesamtwirtschaftlichen Zurückhaltung von deutlich ansteigenden Umsätzen und einem leicht positiven Ergebnis ausgegangen wird, hält das Unternehmen fest.

Der Vorstand

 


Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

 

PRO DV AG
Hauert 12
44227 Dortmund

Telefon: +49 231 449919-11
E-Mail: ir@prodv.de

 

Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. –

Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.de


Kontakt:
Gregor Steverding
Vorstand (CEO)
Telefon: 0231 44991911
E-Mail: gregor.steverding@prodv.de

11.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PRO DV AG
Hauert 12
44227 Dortmund
Deutschland
Telefon: 0231 449919-11
E-Mail: ir@prodv.de
Internet: www.prodv.de
ISIN: DE000A4096T1
WKN: A4096T
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2324954

 
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2324954  11.05.2026 CET/CEST

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