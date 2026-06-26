PRO DV Aktie
WKN DE: A4096T / ISIN: DE000A4096T1
|
26.06.2026 13:22:03
EQS-News: PRO DV AG - Niels-Peter Hahn zum Aufsichtsrat der PRO DV AG bestellt
|
EQS-News: PRO DV AG
/ Schlagwort(e): Personalie
PRO DV AG - Niels-Peter Hahn zum Aufsichtsrat der PRO DV AG bestellt
Dortmund, 26. Juni 2026 – Mit sofortiger Wirkung wurde Niels-Peter Hahn nach Vorschlag der Verwaltung vom Amtsgericht Dortmund und gemäß § 104 Abs. 1 Aktiengesetz zum Aufsichtsratsmitglied der PRO DV AG bestellt. Gleichzeitig erfolgte die Abbestellung des langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Klaus Bullmann, der sein Aufsichtsratsmandat aus persönlichen Gründen zum 30. Juni 2026 niedergelegt hatte.
Niels-Peter Hahn ist Direktor und Prokurist der VM Vermögens-Management GmbH, Dortmund. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung im Finanzmanagement. Herr Hahn schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre als Diplom-Kaufmann an der Universität Nürnberg ab.
Vorstand und Aufsichtsrat
Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).
PRO DV AG
Telefon: +49 231 449919-11
Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. –
Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.de
Kontakt:
Gregor Steverding
Vorstand (CEO)
Telefon: 0231 44991911
E-Mail: gregor.steverding@prodv.de
26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PRO DV AG
|Hauert 12
|44227 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|0231 449919-11
|E-Mail:
|ir@prodv.de
|Internet:
|www.prodv.de
|ISIN:
|DE000A4096T1
|WKN:
|A4096T
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2355012
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2355012 26.06.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
|
26.06.26
|EQS-News: PRO DV AG - Niels-Peter Hahn zum Aufsichtsrat der PRO DV AG bestellt (EQS Group)
|
16.06.26
|EQS-News: PRO DV AG - Aufsichtsratsvorsitzender legt Amt aus persönlichen Gründen nieder (EQS Group)
|
11.05.26
|EQS-News: PRO DV AG bestätigt Ausblick nach stabilem Start in das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-Adhoc: PRO DV AG: vorläufige Geschäftszahlen 2025 und strategische Erweiterung (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-Adhoc: PRO DV AG: Abberufung eines Vorstandsmitglieds (EQS Group)
Analysen zu PRO DV AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.