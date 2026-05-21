EQS-News: ProCredit Gruppe veröffentlicht Impact Report 2025 mit Fokus auf Klimaschutz, Inklusion und nachhaltigem Wachstum

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ProCredit Gruppe veröffentlicht Impact Report 2025 mit Fokus auf Klimaschutz, Inklusion und nachhaltigem Wachstum



21.05.2026 / 09:30 CET/CEST

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ProCredit Gruppe veröffentlicht Impact Report 2025 mit Fokus auf Klimaschutz, Inklusion und nachhaltigem Wachstum

Konkrete Fortschritte beim Klimaschutz: Das grüne Kreditportfolio stieg an auf 1,42Mrd.EUR; Einführung des CO2-Rechners in allen Ländern erfolgreich abgeschlossen

Fokus auf inklusiven Finanzdienstleistungen und Kompetenzentwicklung; spezialisierte Programme für Unternehmer*innen mit knapp 29.000 Schulungsstunden

Starkes Kreditwachstum; voranschreitende digitale Transformation

Frankfurt am Main, 21. Mai 2026 – Die ProCredit Gruppe hat heute ihren Impact Report 2025 veröffentlicht. Der diesjährige Fokus liegt auf Fortschritten bei der Erreichung der Klimaziele, inklusiven Finanzdienstleistungen und der Weiterentwicklung des Geschäfts bei gleichzeitiger fester Verankerung des impact-orientierten Bankmodells.

„2025 war ein Jahr, in dem wir wieder gezeigt haben, dass nachhaltiges Wachstum und verantwortungsvolles Bankgeschäft Hand in Hand gehen“, sagt Eriola Bibolli, CEO der ProCredit Holding AG. „Indem wir uns weiterhin auf unsere zentrale Rolle als Hausbank für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) konzentriert, das Privatkund*innengeschäft systematisch gestärkt und unsere digitale Transformation vorangetrieben haben, konnten wir sowohl wirtschaftlichen Mehrwert als auch messbaren Impact für unsere Kund*innen und die Gesellschaft schaffen. Damit unterstreichen wir unser Ziel, als Bankengruppe die wirtschaftliche, ökologische und soziale Entwicklung in den Ländern, in denen wir tätig sind, zu fördern und gleichzeitig attraktive Renditen für unsere Aktionäre zu erwirtschaften.”

Fortschritte beim Klimaschutz im Einklang mit strategischen Zielen

Im vergangenen Jahr hat ProCredit ihre Klimaziele weiter in das Kerngeschäft integriert. Aufbauend auf den festgelegten Zielen im Einklang mit der Science Based Targets Initiative (SBTi) und dem langfristigen Netto-Null-Ziel wurde der CO2-Rechner in allen Ländern erfolgreich ausgerollt. Dadurch ist ein strukturierter, datengestützter Dialog mit Geschäftskund*innen zu Emissionen und möglichen Dekarbonisierungspfaden entstanden.

Gleichzeitig hat ProCredit die Green-Finance-Aktivitäten weiter ausgebaut. Das grüne Kreditportfolio wuchs auf 1,42Mrd.EUR an (2024: 1,36Mrd.EUR). Die Finanzierungen konzentrierten sich insbesondere auf Energieeffizienz, erneuerbare Energien und umweltfreundliche Technologien, vor allem in Regionen mit CO2-intensiven Energiesystemen.

„Unser Anspruch ist es nicht, in abstrakten Begriffen über Nachhaltigkeit zu sprechen, sondern sie im täglichen Bankgeschäft zu verankern“, sagt Katarina Zdraljevic, Head of Sustainability der ProCredit Holding AG. „Im Jahr 2025 haben wir Klima- und Inklusionsziele in konkrete Kund*innenarbeit übersetzt – von der Einführung des CO2-Rechners in allen Ländern bis hin zur Ausweitung gezielter Programme für Unternehmerinnen sowie Investitionen in finanzielle Bildung. Dieser praxisnahe, datengestützte Ansatz ermöglicht es uns, glaubwürdigen ökologischen und sozialen Impact dort zu erzielen, wo er am wichtigsten ist: in der Realwirtschaft.“

Inklusive Finanzdienstleistungen und Kompetenzentwicklung

Inklusive Finanzdienstleistungen blieben ein zentraler Bestandteil der impact-orientierten Strategie von ProCredit. Im Laufe des Jahres hat die Gruppe gezielte Programme für Frauen, junge Menschen und Mikrounternehmer*innen ausgeweitet. 21% der Kreditkund*innen waren von Frauen geführte KKMU; zudem wurden in fünf Ländern spezialisierte Initiativen für junge Unternehmer*innen umgesetzt.

Neben maßgeschneiderter Finanzierung investierte ProCredit weiterhin in Kompetenzen und Wissen: So wurden rund 29.000 Stunden Kund*innenschulungen durchgeführt und 8Mio.EUR in die Weiterbildung der Mitarbeiter*innen investiert. Frauen stellten 64% der Belegschaft und 54% der mittleren Führungsebene, was den zentralen Fokus der Gruppe für eine vielfältige Unternehmenskultur unterstreicht, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Nachhaltiges Wachstum durch KKMU, Privatkundengeschäft und digitale Transformation

Parallel zur Impact-Agenda erzielte die Gruppe 2025 ein starkes Wachstum des Kreditportfolios um 13,1 % (währungsbereinigt), KKMU machten 86,3% des Kreditportfolios aus. Die Finanzierung produktiver Sektoren wie Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen und Energie war weiterhin stark ausgeprägt.

Gleichzeitig trieb ProCredit die strategische Transformation weiter voran, indem sie das Privatkund*innengeschäft als zweite Säule neben der KKMU-Finanzierung stärkte. Unterstützt durch eine wachsende Einlagenbasis und einen „Mobile-First“ Ansatz trägt das Privatkund*innengeschäft zur Stabilität, finanziellen Inklusion und skalierbaren Ausweitung des Impacts der Gruppe bei.

Über das Impact Report Package 2025

Das Impact Report Package 2025 umfasst alle Institutionen der ProCredit Gruppe und besteht aus folgenden Dokumenten:

Der Impact Report beschreibt den Ansatz der Gruppe im Bereich Nachhaltigkeit, stellt ihre Bemühungen vor und bewertet ihre Wirkungsleistung im vergangenen Jahr. Außerdem werden laufende Initiativen und die Aussichten für die Zukunft erläutert. Die Struktur orientiert sich an den fünf Sustainable Development Goals (SDGs), die für die Wirkungsstrategie der Gruppe am wichtigsten sind, und zeigt gleichzeitig die Übereinstimmung mit ihren wesentlichen Themen.

Das Impact Report Datasheet 2025 ergänzt den Impact Report mit ausführlicheren Daten. Alle Zahlen für die regionalen Segmente, Quellen, Anmerkungen zur Methodik und Referenzdaten sind im Datenblatt zusammen mit Informationen zur EU-Taxonomie, zu Unterzeichnerrahmenwerken wie den UNEP Finance Initiative – Principles for Responsible Banking, SDG-Zielindikatoren und dem GRI-Inhaltsindex zu finden.

Die ProCredit Holding hat für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 gemäß den GRI-Standards berichtet.

Zusätzlich zu diesem Bericht hat die ProCredit Gruppe einen integrierten Jahresbericht gemäß den Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) erstellt.

Laden Sie hier das Impact Report Package 2025 herunter: https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/nichtfinanzielle-berichte/

Kontakt:

Petra Vielhaber, Group Communications und Marketing, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 249, Mobil: +49 171 686 5932, E-Mail: petra.vielhaber@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nichtzutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.