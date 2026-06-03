EQS-News: ProCredit Holding AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung von 0,47 EUR je Aktie und wählt neue Aufsichtsräte

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ProCredit Holding AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung von 0,47 EUR je Aktie und wählt neue Aufsichtsräte



03.06.2026 / 17:03 CET/CEST

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ProCredit Holding AG: Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung von 0,47 EUR je Aktie und wählt neue Aufsichtsräte

Frankfurt am Main, 3. Juni 2026 – Die ProCredit Holding AG, die Muttergesellschaft der ProCredit Gruppe, hat heute in Frankfurt am Main ihre ordentliche Hauptversammlung des Jahres 2026 abgehalten.

Auf der Präsenzveranstaltung waren 63,92 % des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung hat allen zur Abstimmung vorgelegten Beschlussvorschlägen zugestimmt.

Die Hauptversammlung hat den unterbreiteten Verwaltungsvorschlag auf Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,47 EUR je Stammaktie beschlossen. Gemäß der Dividendenpolitik der Gruppe, die eine Ausschüttung von rund einem Drittel des Konzernergebnisses vorsieht, beläuft sich die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 auf insgesamt 27,7 Mio. EUR.

Die im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Vorstands der ProCredit Holding AG wurden für eben dieses Geschäftsjahr von der Hauptversammlung entlastet. Ebenfalls entlastet wurden die Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG.

Die Hauptversammlung billigte im weiteren Verlauf den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025.

Zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenberichts für das erste Halbjahr 2026 wurde erneut die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, gewählt.

Darüber hinaus fand eine Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat statt. Neu in den Aufsichtsrat wurden Eelko Bronkhorst, Geschäftsführer der Crosspath International B.V., Bussum (Niederlande), und Markus Neukirch, Mitglied des Vorstands der Deutschen WertpapierService Bank AG, Reichelsheim, gewählt. In der nachfolgenden Aufsichtsratssitzung wurde Herr Bronkhorst als Nachfolger des ausscheidenden Rainer Peter Ottenstein zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung werden auf der Unternehmenswebseite unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ veröffentlicht.

Kontakt:

Petra Vielhaber, Group Communications and Marketing, ProCredit Holding

Tel.: + 49 (0) 69 951 437 249, mobil: + 49 (0) 171 686 5932

E-Mail: Petra.Vielhaber@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nichtzutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.