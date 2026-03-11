EQS-News: Produktion und Verkauf gestartet: Rational expandiert erfolgreich in China

EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

11.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Produktion und Verkauf gestartet: Rational expandiert erfolgreich in China

Mit dem neuen iCombi One bringt Rational, Weltmarktführer für die thermische Speisenzubereitung, einen Kombidämpfer „Made in China“ auf den Markt. Der iCombi One wurde in China entwickelt, wird in China produziert, ist ausschließlich an chinesischem Essen orientiert und wird nur auf dem chinesischen Festland vertrieben. Damit bekennt sich das Unternehmen klar zu diesem Zukunftsmarkt und bündelt über 20 Jahre Erfahrung in China sowie 50 Jahre Kombidämpfer-Know-how. Der iCombi Pro, der intelligente Kombidämpfer, wird weiterhin in Landsberg am Lech hergestellt.

Dazu Dr. Peter Stadelmann, CEO Rational: „Wir möchten in China weiter expandieren und noch mehr Kunden mit unserem erweiterten Angebot erreichen. Die Kombidämpfer-Technologie ist in China noch weitestgehend unbekannt aber akzeptiert – und deshalb können wir hier neue Märkte erschließen.“

Laut Stadelmann unterstreicht die Präsenz in China die Bedeutung des Marktes: „Mit der Werkseröffnung im Jahr 2024 haben wir uns für eine langfristige Präsenz mit eigener Forschung und Fertigung entschieden. Seit 2025 investieren wir vermehrt in Aufbau und Training von qualifiziertem Personal in der Produktion und im Vertrieb.“

So punktet das Rational-Produkt, welches in den Gerätegrößen mit sechs und zehn Einschüben zur Verfügung steht, mit robuster Bauweise für eine lange Produktlebensdauer und unterstreicht die Rational-Philosophie für besten Kundennutzen. Zusätzlich können Kunden auf ein flächendeckendes, geschultes Servicenetzwerk sowie kostenlose Anwendungsunterstützung zurückgreifen.

Der iCombi One wird, analog zum iCombi Pro, über die etablierten Kanäle in China vertrieben, zusätzlich werden weitere Vertriebsstrukturen und Training Center entstehen.

Dass der iCombi One zum Erfolgsmodell wird, davon ist man im Unternehmen überzeugt. Schließlich benötigt er weniger als 1 m² Platz und beherrscht die wichtigsten Anwendungen der chinesischen Küche: braten, grillen, dämpfen, backen und noch mehr. Er ersetzt damit zahlreiche Geräte wie Entenofen, Grill, Umluftofen, Dämpfer oder auch den Wok und eignet sich vor allem für Küchen mit hohem Standardisierungsgrad, etwa Casual-Dining-Restaurants mit chinesischem Essen, in denen zwischen 30 und 130 Speisen pro Tag zubereitet werden. Für mehr Anwendungsvielfalt und weitere Gerätegrößen gibt es den iCombi Pro mit eingebauter Kochintelligenz, präziser Temperatursteuerung und Funktionen wie Powersteam für typisch chinesische Dampfanwendungen.

Stadelmann ist es wichtig zu betonen, dass sich am deutschen Produktionsstandort in Landsberg am Lech nichts ändert: „Der iCombi Pro ist und bleibt international unser wichtigstes Produkt mit einem sehr großen Wachstumspotenzial. Daher wird der Standort im Moment um ein großes Serviceteilelager erweitert, darüber hinaus sind weitere Ausbaumaßnahmen geplant.“

Einer großen Öffentlichkeit wird der iCombi One erstmals auf der Hotelex in Shanghai vom 30. März bis 2. April 2026 präsentiert, daneben gibt es ein breites Kommunikationsangebot auf den typischen chinesischen Online-Kanälen.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com

Redaktionshinweis:

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.

Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet RATIONAL eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.

Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2025 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.260 Millionen Euro Umsatz, 333 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 80 Prozent Eigenkapitalquote.