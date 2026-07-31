FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
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31.07.2026 09:30:04
EQS-News: Produktionswerk des FUCHS Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM Saudi-Arabien schwer beschädigt – keine Verletzten
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EQS-News: FUCHS SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Produktionswerk des FUCHS Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM Saudi-Arabien schwer beschädigt – keine Verletzten
Mannheim, 31. Juli 2026 – Im Produktionswerk des FUCHS Joint Ventures ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM Saudi-Arabien in Yanbu am Roten Meer ist am 25. Juli 2026 ein Brand ausgebrochen. Das Werk wurde dabei schwer beschädigt. Bei dem Vorfall wurden keine Mitarbeitenden verletzt. Die Sicherheit der Belegschaft hat für das Unternehmen höchste Priorität.
Die Produktions- und Abfüllanlagen sind stark beschädigt, so dass der Betrieb bis auf weiteres eingestellt ist. Kurzfristig liegt der Fokus auf der Sicherstellung der Kundenversorgung durch alternative Produktions- und Lieferquellen. Parallel dazu werden die Planungen für den Wiederaufbau der Produktionskapazitäten aufgenommen.
FUCHS hält eine Minderheitsbeteiligung von 32% an ALHAMRANI FUCHS PETROLEUM. Der Ergebnisbeitrag des Joint Ventures zum EBIT des FUCHS-Konzerns lag im Geschäftsjahr 2025 bei rund 1,5%.
FUCHS SE
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Über FUCHS
31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FUCHS SE
|Einsteinstraße 11
|68169 Mannheim
|Deutschland
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|Fax:
|+49 (0)621 / 3802-7190
|E-Mail:
|ir@fuchs.com
|Internet:
|www.fuchs.com/gruppe
|ISIN:
|DE000A3E5D64, DE000A3E5D56
|WKN:
|A3E5D6, A3E5D5
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900SNF9E1P5ZO4P98
|EQS News ID:
|2375314
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2375314 31.07.2026 CET/CEST
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