EQS-News: Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2025 – edding AG

Höheres Nettoergebnis im Einzelabschluss der edding AG nach HGB erwartet

Zuletzt veröffentlichte Prognosekorridore für den Konzernabschluss bestätigt

Der Vorstand der edding AG, Ahrensburg, hat aufgrund einer im Jahresverlauf verbesserten operativen Kostensituation sowie positiven Einmaleffekten und dem damit einhergehendem höheren erwarteten Nettoergebnis im Einzelabschluss der Muttergesellschaft beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.

Die edding Gruppe erwartet nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss der edding AG nach HGB im Bereich von EUR 1,0 Mio. bis EUR 2,0 Mio. (vorher: Nettoergebnis im Bereich von EUR -1,5 Mio. bis EUR +0,5 Mio.[1]).

Die zuletzt veröffentlichten Prognosekorridore1 der Konzernnettoumsatzerlöse und des Konzernbetriebsergebnis nach IFRS (EBIT) für das Geschäftsjahr 2025 bleiben unverändert. Die Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen erfolgt am 27. Februar 2026.

Über die edding Gruppe:

Die edding Gruppe ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ahrensburg bei Hamburg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 steht sie für Qualität, Ausdruckskraft und verantwortungsvolles Handeln. Unter der Dachmarke vereint sie die Marken edding, Legamaster und PLAYROOM und entwickelt Produkte und Lösungen, die kreatives Arbeiten, visuelle Kollaboration und Innovationsprozesse ermöglichen. Das gesamte unternehmerische Handeln folgt dem Prinzip profit-for: Dabei ist wirtschaftlicher Erfolg kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für ökologisches und soziales Engagement. 2024 erzielte die Gruppe mit 724 Mitarbeitenden einen Umsatz von 156,0 Mio. EUR.

Erläuterung EBIT als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für „Earnings Before Interest and Taxes“. Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen (inklusive auf Nutzungsrechte im Sinne des IFRS 16), zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. Es erfolgt keine Bereinigung um etwaige außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge.

Ahrensburg, 23. Januar 2026

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand

____________________________

[1] Veröffentlicht per Ad-hoc Mitteilung vom 16. Juli 2025