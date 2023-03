EQS-News: Progress-Werk Oberkirch AG: PWO wird Partner des nachhaltigen Innovations-Hub Black Forest Innovation

EQS-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Progress-Werk Oberkirch AG: PWO wird Partner des nachhaltigen Innovations-Hub Black Forest Innovation



27.03.2023

Die global agierende PWO-Gruppe verstärkt ihren Einsatz für eine nachhaltige Transformation der Industrie und unterstützt starke lokale Partner Carlo Lazzarini (CEO): Beim Thema Nachhaltigkeit denken wir global und handeln lokal. Durch unser Sponsoring des Sustainability Forums und des Start-up-Accelerators von Black Forest Innovation bauen wir unser Engagement für technologischen Fortschritt und eine nachhaltige Zukunft weiter aus. Wir freuen uns, durch konstruktiven Austausch und gegenseitiges Lernen die nachhaltige Transformation der Region, in der die PWO-Gruppe ihren Ursprung hat, mitzugestalten. Die PWO-Gruppe setzt sich über das eigene Unternehmen hinaus für eine nachhaltige Transformation der Industrie ein

Wir bringen uns aktiv in den Black Forest Innovation Hub ein und fördern damit Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und zur Gestaltung einer klimafreundlichen Industrieregion

Durch den gezielten Austausch mit gleichgesinnten Unternehmen wollen wir die globale Allianz für das Pariser Klimaabkommen stärken Oberkirch/ Valaské Meziíí / Kitchener / Puebla / Suzhou / 27. März 2023. Die PWO-Gruppe wird Sponsor des Start-up Accelerators und des Sustainability Forums von Black Forest Innovation. Das Netzwerk Black Forest Innovation bietet mit regelmäßigen Veranstaltungen eine Plattform für Erfahrungsaustausch und Kooperation zwischen führenden Unternehmen in der Region rund um das Thema Nachhaltigkeit. Wir wollen unseren breiten Erfahrungsschatz in der nachhaltigen Transformation eines mittelständischen Unternehmens in den Austausch mit anderen Unternehmen und Start-ups in der Region einbringen. Dies beinhaltet auch Technologiepartnerschaften und stetigen Wissenstransfer mit den zuständigen ESG-Managern. So können wir gemeinsam den Wandel zu einem klimafreundlichen Mittelstand beschleunigen. Auch die Kooperation mit der Wissenschaft und Akteuren der Zivilgesellschaft im Rahmen des Netzwerks eröffnet neue Möglichkeiten für PWO. Neben dem Austausch mit etablierten lokalen Unternehmen will sich die PWO-Gruppe auch stärker mit Start-ups vernetzen. PWO-Gruppe ergreift weitere Maßnahme für den grünen Wandel Das Sponsoring der Black Forest Innovation stellt einen weiteren Baustein unserer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie dar. Auch der im Februar 2023 erfolgte Beitritt zum Klimabündnis Baden-Württemberg verdeutlicht das Engagement der PWO-Gruppe über das eigene Unternehmen hinaus. Um diesen Austausch auf globaler Ebene zu stärken, sind wir Mitglied im United Nations Global Compact und Teil des SDG Ambition Accelerator Programms. Gegenüber der Science Based Targets initiative (SBTi) verpflichteten wir uns im Jahr 2022 zu einer absolute Reduzierung der Treibhausgasemissionen nach Scope 1 & 2 sowie nach Scope 3, die den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens entspricht. PWO-Gruppe Der Vorstand Kontakt:

M. fabian.fastabend.ext.ma@pwo-group.com Unternehmensprofil PWO-Gruppe Wir sind ein globales Unternehmen der Mobilitätsindustrie und verstehen uns als Engineering-Haus, das durch Innovationen die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft führend mitgestaltet und komplett verbrennerunabhängig agiert.

Mit unserer Kompetenz in klimafreundlicher Leichtbauweise sind wir Technologieführer und vereinen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Wir entwickeln und fertigen anspruchsvolle Metallkomponenten und komplexe Subsysteme an der Grenze des technologisch Möglichen.

Als sinnstiftender Arbeitgeber mit familiären Strukturen auf globaler Ebene bieten wir 3.000 Mitarbeitenden an 8 Standorten auf 3 Kontinenten ein Zuhause.

Wir handeln aus innerer Motivation und Überzeugung, deshalb ist Nachhaltigkeit für uns einer der zentralen Werte der Unternehmensgruppe. Wir sehen die Notwendigkeit, den Herausforderungen unserer Zeit mit innovativen und nachhaltigen Konzepten zu begegnen. Vor allem wollen wir aber die darin liegenden Chancen ergreifen. Unsere Unternehmensstrategie haben wir in dem Motto PEOPLE. PLANET. PROGRESS. zusammengefasst.

