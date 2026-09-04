EQS-News: PSI-Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

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PSI-Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat



04.09.2026 / 08:33 CET/CEST

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PSI-Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat

Peter Walter Herweck zum neuen Vorsitzenden gewählt



Berlin, 4. September 2026 – Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 2. September 2026 wurden Peter Walter Herweck, Max Fowinkel und Michael Kunz in den Aufsichtsrat der PSI Software SE gewählt. Peter Walter Herweck wurde in der anschließenden konstituierenden Sitzung zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Dem sechsköpfigen Aufsichtsrat gehören weiterhin Dr. Patrick Wittenberg und die Mitarbeitervertreter Ingo Fick und Uwe Seidel an.



Peter Walter Herweck verfügt über 40 Jahre Erfahrung in Energiemanagement, industrieller Automatisierung und Industriesoftware, davon knapp eine Dekade als Vorstand und Vorstandsvorsitzender börsennotierter Konzerne wie der Schneider Electric SE sowie als Chief Strategy Officer der Siemens AG. Nach einer Ausbildung und einem Studium in Elektro- und Automatisierungstechnik absolvierte er einen MBA der Wake Forest University sowie das Advanced Management Program der Harvard Business School. Seine berufliche Laufbahn umfasst unter anderem Stationen bei der Mitsubishi Electric Corporation in Japan, verschiedene Führungspositionen bei der Siemens AG in Deutschland, China und den USA, bevor er von 2023 bis November 2024 CEO der Schneider Electric war.



Max Fowinkel arbeitet seit 20 Jahren in der Warburg Pincus Gruppe, davon mehr als zehn Jahre als Partner. Er berät die Warburg Pincus Funds insbesondere bei Wachstumsinvestitionen im Software- und Technologiesektor. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin und absolvierte einen MBA der Harvard Business School. Seit 20 Jahren für die Warburg Pincus Gruppe tätig, ist er heute Geschäftsführer der Warburg Pincus Deutschland GmbH am Standort Berlin und Beiratsmitglied bei mehreren aktiven Beteiligungen der Warburg Pincus Funds.



Michael Kunz verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der steuerlichen Begleitung von Transaktionen im Bereich Private Equity . Er studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und begann seine berufliche Laufbahn 1988 bei Arthur Andersen. Nach der Fusion von Arthur Andersen mit EY im Jahr 2002 war er dort Partner und als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tätig, zuletzt als Private Equity Markets Leader Germany. Seit 2020 berät er Private Equity Fonds und deren Portfoliogesellschaften über die von ihm gegründete MK PE Consult GmbH bei Transaktionen und Umstrukturierungen. In diesem Rahmen ist Michael Kunz auch als Beiratsmitglied bei mehreren aktiven Beteiligungen der Warburg Pincus Funds tätig.



Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats Prof. Dr. Uwe Hack sowie die Aufsichtsratsmitglieder Professor Dr.-Ing. Wilhelm Jaroni und Dr. Georg Tacke hatten ihre Aufsichtsratsmandate mit Wirkung zum Ende der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt, so dass Neuwahlen erforderlich wurden. Die Verwaltung der PSI Software SE wünscht ihnen für den weiteren Lebensweg alles Gute und bedankt sich für das große Engagement sowie ihre Verdienste um die Weiterentwicklung der PSI.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit knapp 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de



Kontakt:



PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: KPierschke@psi.de

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