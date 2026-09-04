PSI Software Aktie
WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9
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04.09.2026 08:33:13
EQS-News: PSI-Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat
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EQS-News: PSI Software SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie
PSI-Hauptversammlung wählt neue Mitglieder in den Aufsichtsrat
04.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 2801-0
|Fax:
|+49 (0)30 2801-1000
|E-Mail:
|ir@psi.de
|Internet:
|www.psi.de
|ISIN:
|DE000A0Z1JH9
|WKN:
|A0Z1JH
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|EQS News ID:
|2393766
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2393766 04.09.2026 CET/CEST
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