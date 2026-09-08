EQS-News: PSI schließt mit Warburg Pincus eine Delisting-Vereinbarung ab; Warburg Pincus kündigt öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für die PSI an

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PSI schließt mit Warburg Pincus eine Delisting-Vereinbarung ab; Warburg Pincus kündigt öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für die PSI an



08.09.2026 / 10:01 CET/CEST

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PSI schließt mit Warburg Pincus eine Delisting-Vereinbarung ab; Warburg Pincus kündigt öffentliches Delisting-Erwerbsangebot für die PSI an

- PSI schließt Delisting-Vereinbarung mit Warburg Pincus ab

- Warburg Pincus kündigt öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an

- Vorstand und Aufsichtsrat halten die Umsetzung der langfristigen Strategie der PSI außerhalb des öffentlichen Kapitalmarktumfelds für vorteilhaft für das Unternehmen, und unterstützen das von Warburg Pincus angekündigte Delisting



Berlin, 8. September 2026 – PSI Software SE („PSI“ oder „Gesellschaft“) (ISIN: DE000A0Z1JH9, Börsenkürzel: PSAN), ein weltweit führender Hersteller von Energie- und Industriesoftware für die Steuerung und Optimierung komplexer Systeme und Prozesse, und ihre Mehrheitsaktionärin Zest Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (zusammen „Warburg Pincus“ oder die „Bieterin“), haben heute eine Delisting-Vereinbarung betreffend PSI abgeschlossen.



Aufgrund der Delisting-Vereinbarung hat Warburg Pincus seine Absicht angekündigt, ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot (das „Angebot“) für sämtliche ausstehenden Aktien der PSI („PSI-Aktien“) zu veröffentlichen. Das Angebot wird die Zahlung einer Geldleistung in Höhe des gesetzlichen Mindestpreises, d.h. in Höhe des gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der PSI-Aktie während der letzten sechs Monate, und eine Annahmefrist von vier Wochen vorsehen. Es wird unter keinen Bedingungen stehen.



Das Angebot von Warburg Pincus und das damit eingeleitete Delisting sind ein langfristig angekündigter Baustein der strategischen Partnerschaft, die PSI, Warburg Pincus und E.ON mit ihrem Investment Agreement vom 12. Oktober 2025 eingegangen sind und die auf die Förderung des langfristigen und nachhaltigen Wachstums der PSI ausgerichtet ist. Erste Schritte auf diesem Weg waren das freiwillige Übernahmeangebot von Warburg Pincus an die Aktionäre der PSI, das Mitte des Jahres 2026 nach Freigabe durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vollzogen wurde, sowie die Kapitalerhöhung der PSI vom Juli 2026.



Der Vorstand und der Aufsichtsrat der PSI unterstützen das Angebot und beabsichtigen – vorbehaltlich der Prüfung der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage entsprechend ihren gesetzlichen Pflichten – den Aktionären der PSI die Annahme des Angebots zu empfehlen. Der Vorstand wird mit derselben Maßgabe noch während der Annahmefrist den Widerruf der Zulassung der PSI-Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen. Außerdem wird er alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um die Einbeziehung der PSI-Aktien zum Handel im Freiverkehr anderer Wertpapierbörsen oder eines sonstigen multilateralen Handelssystems oder organisierten Handelssystems zu beenden, sofern die jeweilige Einbeziehung von der Gesellschaft selbst veranlasst wurde. Hierdurch können die Liquidität und Preisbildung der PSI-Aktien erheblich beeinträchtigt werden.



Die Angebotsunterlage für das Angebot und weitere im Zusammenhang mit dem Angebot stehende Informationen werden nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht von der Bieterin im Internet unter https://www.offer-power.com veröffentlicht.



Nach Veröffentlichung werden Vorstand und Aufsichtsrat die Angebotsunterlage entsprechend ihren gesetzlichen Pflichten sorgfältig prüfen und eine begründete Stellungnahme abgeben.



Über PSI

Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit rund 2.250 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Produktion und Logistik sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de



Über Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 105 Milliarden US-Dollar und hat über 225 Unternehmen im Portfolio, die über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity -, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.100 Unternehmen investiert.



Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält weltweit über 15 Büros. Weitere Informationen unter www.warburgpincus.com und auf LinkedIn oder YouTube.



Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der PSI Software SE dar. Das öffentliche Delisting-Angebot selbst und weitere Informationen zum öffentlichen Delisting-Angebot werden in der Angebotsunterlage von Warburg Pincus veröffentlicht. Anlegern und Aktionären der PSI Software wird empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen Dokumente im Zusammenhang mit dem öffentlichen Delisting-Angebot, insbesondere die gemeinsame Begründung von Vorstand und Aufsichtsrat, sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Den Aktionären der PSI Software wird außerdem empfohlen, sich gegebenenfalls unabhängig beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung über den Inhalt der Angebotsunterlage und das Delisting-Angebot treffen zu können.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen der PSI Software basieren. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören auch diejenigen, die in den öffentlichen Berichten der PSI Software unter www.psi.de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte diskutiert werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.



Kontakt:



PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: kpierschke@psi.de

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