PSI Software Aktie
WKN DE: A0Z1JH / ISIN: DE000A0Z1JH9
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18.03.2026 14:25:14
EQS-News: PSI verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026
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EQS-News: PSI Software SE
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges
PSI verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026
18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 2801-0
|Fax:
|+49 (0)30 2801-1000
|E-Mail:
|ir@psi.de
|Internet:
|www.psi.de
|ISIN:
|DE000A0Z1JH9
|WKN:
|A0Z1JH
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2293716
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2293716 18.03.2026 CET/CEST
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