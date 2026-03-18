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18.03.2026 14:25:14

EQS-News: PSI verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026

EQS-News: PSI Software SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges
PSI verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026

18.03.2026 / 14:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PSI verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026
- Verschiebung aufgrund der abschließenden Würdigung von Bilanzierungssachverhalten, die im Zusammenhang mit dem Investment Agreement vom Oktober 2025 stehen
- Auftragseingang im Jahr 2025 um 25 % auf 322 Millionen Euro gesteigert
- Ziele für Umsatz und bereinigtes Betriebsergebnis bestätigt

Berlin, 18. März 2026 – Die PSI Software SE verschiebt die ursprünglich für den 31. März 2026 geplante Veröffentlichung des vollständigen und geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2025. Hintergrund der Verschiebung ist die abschließende Würdigung von Bilanzierungssachverhalten, die im Zusammenhang mit dem Investment Agreement vom Oktober 2025 stehen. Die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 soll nun innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Monaten nach Geschäftsjahresende erfolgen.

PSI hat den Auftragseingang im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 25 % auf 322 Millionen Euro (2024: 257 Millionen Euro) gesteigert und bestätigt die für 2025 formulierten Ziele eines Umsatzwachstums um etwa 10 % und einer bereinigten EBIT-Marge von 4 %.

Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de

Kontakt:

PSI Software SE
Karsten Pierschke
Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland

Tel. +49 30 2801-2727
E-Mail: KPierschke@psi.de


18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PSI Software SE
Dircksenstraße 42-44
10178 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 2801-0
Fax: +49 (0)30 2801-1000
E-Mail: ir@psi.de
Internet: www.psi.de
ISIN: DE000A0Z1JH9
WKN: A0Z1JH
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2293716

 
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2293716  18.03.2026 CET/CEST

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