EQS-News: PSI verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026

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PSI verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026



18.03.2026 / 14:25 CET/CEST

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PSI verschiebt Veröffentlichung von Jahres- und Konzernabschluss 2025 auf Ende April 2026

- Verschiebung aufgrund der abschließenden Würdigung von Bilanzierungssachverhalten, die im Zusammenhang mit dem Investment Agreement vom Oktober 2025 stehen

- Auftragseingang im Jahr 2025 um 25 % auf 322 Millionen Euro gesteigert

- Ziele für Umsatz und bereinigtes Betriebsergebnis bestätigt



Berlin, 18. März 2026 – Die PSI Software SE verschiebt die ursprünglich für den 31. März 2026 geplante Veröffentlichung des vollständigen und geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2025. Hintergrund der Verschiebung ist die abschließende Würdigung von Bilanzierungssachverhalten, die im Zusammenhang mit dem Investment Agreement vom Oktober 2025 stehen. Die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 soll nun innerhalb der gesetzlichen Frist von vier Monaten nach Geschäftsjahresende erfolgen.



PSI hat den Auftragseingang im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 25 % auf 322 Millionen Euro (2024: 257 Millionen Euro) gesteigert und bestätigt die für 2025 formulierten Ziele eines Umsatzwachstums um etwa 10 % und einer bereinigten EBIT-Marge von 4 %.



Der PSI-Konzern entwickelt Softwareprodukte zur Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern und Industrie. Als unabhängiger Softwarehersteller mit über 2.300 Beschäftigten ist PSI seit 1969 Technologieführer für Prozesssteuerungssysteme, die durch die Kombination von KI-Methoden mit industriell bewährten Optimierungsverfahren für eine nachhaltige Energieversorgung, Mobilität und Produktion sorgen. Die innovativen Branchenprodukte können vom Kunden selbst oder in der Cloud betrieben werden. www.psi.de



Kontakt:



PSI Software SE

Karsten Pierschke

Leiter Investor Relations und Konzernkommunikation

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland



Tel. +49 30 2801-2727

E-Mail: KPierschke@psi.de

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