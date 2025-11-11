EQS-News: PUMA wechselt mit United Legwear Company LLC zu einem Lizenzmodell in den USA und Kanada

EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Sonstiges

PUMA wechselt mit United Legwear Company LLC zu einem Lizenzmodell in den USA und Kanada



11.11.2025 / 16:00 CET/CEST

Herzogenaurach, 11. November 2025 – Das Sportunternehmen PUMA wird von einer Partnerschaft zu einer Lizenzvereinbarung mit seinem langjährigen Partner United Legwear Company LLC (ULAC) übergehen, die es dem Unternehmen ermöglicht, PUMA-Produkte, vor allem Socken und Unterwäsche aber auch Kindertextilien und Accessoires, in den USA und Kanada zu verkaufen. Diese Änderung trat am 1. November 2025 in Kraft.

Zuvor erfolgte der Vertrieb von Produkten in diesen Kategorien in den USA und Kanada über eine Partnerschaft von PUMA und United Legwear Company LLC: PUMA United. PUMA hielt 51 % des Kapitals von PUMA United. Die von PUMA United vertriebenen Produkte wurden von United Legwear und seinen Lieferanten hergestellt, transportiert und gelagert.

Der Wechsel von einer Partnerschaft zu einem exklusiven Lizenzvertrag ist Teil der strategischen Prioritäten von PUMA, die Komplexität seines Geschäftsmodells in Nordamerika zu reduzieren und sich stärker auf sein Kerngeschäft in der Region zu konzentrieren. Außerdem wird die seit 25 Jahren bestehende Geschäftsbeziehung zwischen PUMA und ULAC weiter gefestigt. PUMA hatte im Rahmen der Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal am 30. Oktober bereits bekanntgegeben, dass es 2025 eine Reset-Phase eingeleitet hat und seinen Vertrieb optimiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte PUMA auch erklärt, dass es einen Wechsel zu einem Lizenzmodell mit United Legwear in Betracht zieht. Finanzielle Details der neuen Lizenzvereinbarung mit United Legwear wurden nicht bekannt gegeben.

Der Übergang zu einem Lizenzmodell entspricht der gängigen Praxis in Nordamerika, wo die Produktion und der Verkauf von Socken und Unterwäsche in der Regel an Dritte lizenziert werden. Mit dieser Umstellung strebt PUMA ein schlankeres, effizienteres Geschäftsmodell an und kann gleichzeitig seine starke Markenpräsenz in diesen Kategorien mit seinem langjährigen Partner aufrechterhalten. PUMA erhöht mit dieser Entscheidung auch die Transparenz für Investoren und den Kapitalmarkt, da eine klarere Finanzberichterstattung ermöglicht wird.

Infolge dieser Anpassung wird PUMA United ab November 2025 in der Finanzberichterstattung von PUMA als aufgegebener Geschäftsbereich klassifiziert. Dementsprechend werden die Zahlen des laufenden Jahres und der Vorperiode angepasst, wobei die Aufwendungen und Erträge, Vermögenswerte und Schulden von PUMA United separat von den fortgeführten Geschäftsbereichen ausgewiesen werden. Im Geschäftsjahr 2024 beliefen sich die von PUMA United im PUMA-Konzern enthaltenen Umsätze auf € 427,9 Millionen, während das auf nicht beherrschende Anteile entfallende Ergebnis € 60,7 Millionen betrug. Weitere Informationen zu den Angaben zu den bisherigen nicht beherrschenden Anteilen finden Sie auf Seite 341 des PUMA-Geschäftsberichts 2024.

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.