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16.06.2026 14:00:03

EQS-News: PVA TePla AG: Hauptversammlung bestätigt Wachstumskurs

EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
PVA TePla AG: Hauptversammlung bestätigt Wachstumskurs

16.06.2026 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PVA TePla AG: Hauptversammlung bestätigt Wachstumskurs

Wettenberg, 16. Juni 2026. Die Aktionärinnen und Aktionäre der PVA TePla AG (ISIN DE0007461006) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 44,8% des eingetragenen Grundkapitals vertreten. Damit bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre den strategischen Kurs der Gesellschaft.

„Die Nachfrage nach unseren Technologien steigt, wir gewinnen neue Kunden hinzu und sind zurück auf dem Wachstumspfad“, sagte CEO Jalin Ketter. „2025 haben wir gezielt in Technologie, Organisation, Vertrieb und Service investiert und damit wichtige Grundlagen für die nächste Wachstumsphase geschaffen.“

Im Geschäftsjahr 2025 entwickelte sich der Auftragseingang der PVA TePla-Gruppe im Jahresverlauf deutlich positiv. Diese Entwicklung setzte sich im ersten Quartal 2026 fort. Gleichzeitig investierte die Gruppe gezielt in den Ausbau ihrer technologischen Kompetenzen, ihrer internationalen Präsenz sowie ihrer Vertriebs- und Servicekapazitäten.

Im Mittelpunkt der weiteren Entwicklung stehen der Ausbau des Metrologiegeschäfts sowie die Erweiterung des Technologieportfolios in Material Solutions. PVA TePla adressiert damit zentrale Wachstumstrends in attraktiven Hightech-Märkten, insbesondere in den Bereichen Halbleiter, Energie sowie Luft- und Raumfahrt.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die PVA TePla-Gruppe einen Umsatz zwischen 255 Mio. Euro und 275 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 26 Mio. Euro und 31 Mio. Euro.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung werden auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investor Relations veröffentlicht.

Über PVA TePla
PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, optische und nass-chemische Verfahren (Metrology).

PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Mobilität.

PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).
Kontakt:
Sebastian Gonsior
Head of Corporate Communications & Investor Relations
+49 (641) 68690-419
ir@pvatepla.com
 

16.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PVA TePla AG
Im Westpark 10-12
35435 Wettenberg
Deutschland
Telefon: 0641/686900
Fax: 0641/68690800
E-Mail: info@pvatepla.com
Internet: www.pvatepla.com
ISIN: DE0007461006
WKN: 746100
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2347248

 
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2347248  16.06.2026 CET/CEST

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