EQS-News: PVA TePla mit starkem Jahresauftakt: Auftragseingänge im ersten Quartal 2026 auf Rekordniveau

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PVA TePla mit starkem Jahresauftakt: Auftragseingänge im ersten Quartal 2026 auf Rekordniveau



07.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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PVA TePla mit starkem Jahresauftakt: Auftragseingänge im ersten Quartal 2026 auf Rekordniveau

Auftragseingang steigt auf EUR 121,6 Mio. und liegt damit 164 % über dem Vorjahreswert

Umsatz erreicht EUR 54,9 Mio.; EBITDA liegt bei EUR 1,4 Mio.

Neue Segmentberichterstattung entlang der Produktgruppen Material Solutions und Metrology trägt strategischer Weiterentwicklung Rechnung

Starker Jahresstart stützt die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr; Prognose für 2026 bekräftigt

Wettenberg, 7. Mai 2026. Die Nachfrage nach den Hightech-Lösungen der PVA TePla AG (ISIN DE0007461006) bleibt ungebrochen hoch und hat der Gruppe im ersten Quartal 2026 mit mehr als EUR 121 Mio. einen der höchsten quartalsweisen Auftragseingänge der Unternehmensgeschichte beschert. Beide Segmente – das sind im Rahmen der neuen Segmentierung die Produktgruppen Material Solutions und Metrology – trugen zu dieser Entwicklung bei. Die positive Auftragslage im ersten Quartal stützt die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Vor diesem Hintergrund bekräftigt PVA TePla die Prognose für 2026.



„Der starke Auftragseingang zeigt, dass unsere strategische Weiterentwicklung zunehmend in konkreten Kundenaufträgen sichtbar wird. Dabei basiert diese Entwicklung auf einer breiteren Nachfragebasis über beide Produktgruppen hinweg. Mit den bereits im Vorjahr angestoßenen Investitionen in Strukturen, Prozesse und Organisation haben wir unser Geschäftsmodell auf nachhaltige Profitabilität und Wachstum ausgerichtet“, sagt Jalin Ketter, CEO von PVA TePla.



Neue Segmentberichterstattung erhöht Transparenz



Mit der Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2026 startet PVA TePla mit einer neuen Segmentberichterstattung. Sie ist ab sofort nicht mehr branchenbezogen, sondern richtet sich an den beiden Produktgruppen Material Solutions und Metrology aus. Damit trägt die Gruppe der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells mit einer breiteren Aufstellung bei den Kundenzielgruppen Rechnung und erhöht zugleich die Transparenz der Berichterstattung, indem die unterschiedlichen wirtschaftlichen Charakteristika beider Produktgruppen klarer abgebildet werden.



Starke Nachfrage in beiden Produktgruppen



Im Segment Metrology belief sich der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 auf EUR 62,7 Mio. und lag damit nahezu dreimal so hoch wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im Segment Material Solutions erreichte der Auftragseingang EUR 59,0 Mio. und hat sich damit gegenüber dem Vergleichszeitraum mehr als verdoppelt. Dazu zählten unter anderem Aufträge mit Bezug zu zentralen Schlüsseltechnologien für KI-Anwendungen und KI-Datenzentren wie High-Bandwidth Memory (HBM) im Segment Metrology und erste Anlagen für die Produktion von Indiumphosphid-Kristallen in Material Solutions. Dabei ist mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr zu berücksichtigen, dass Teile der Auftragseingänge in beiden Segmenten erst 2027 umsatzwirksam werden.



Umsatz- und Ergebnisentwicklung noch von niedriger Auslastung geprägt



Der Konzernumsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 54,9 Mio. nach EUR 58,8 Mio. im Vorjahr und lag damit um 7 % unter dem Vorjahreswert. Während der Umsatz im Segment Material Solutions um 24 % auf EUR 31,9 Mio. zurückging (VJ: EUR 42,2 Mio.), stieg der Umsatz im Segment Metrology um 38 % auf EUR 23,0 Mio. (VJ: EUR 16,6 Mio.). Das Bruttoergebnis erreichte EUR 15,6 Mio. nach EUR 19,5 Mio. Die Bruttomarge lag bei 28,5 % nach 33,1 % im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA belief sich auf EUR 1,4 Mio. nach EUR 8,2 Mio., die EBITDA-Marge erreichte 2,5 % nach 13,9 % im Vorjahr. Das EBIT lag bei EUR -1,3 Mio. nach EUR 5,9 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisentwicklung war im ersten Quartal unter anderem durch die bereits im Vorjahr angestoßenen Investitionen in Infrastruktur, Prozesse und die Organisation sowie durch einmalige Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen geprägt. Die Auslastung wird erwartungsgemäß im weiteren Jahresverlauf sukzessive steigen.



Prognose für 2026 bekräftigt



Die im Geschäftsbericht 2025 dargestellte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert. Für die PVA TePla-Gruppe bestätigt der Vorstand einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 255 Mio. bis EUR 275 Mio. sowie ein EBITDA im Bereich von EUR 26 Mio. bis EUR 31 Mio.

Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, optische und nass-chemische Verfahren (Metrology).



PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung , Dekarbonisierung und Mobilität.



PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die

Kontakt:

Sebastian Gonsior

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+49 (641) 68690-419

ir@pvatepla.com „Der starke Auftragseingang zeigt, dass unsere strategische Weiterentwicklung zunehmend in konkreten Kundenaufträgen sichtbar wird. Dabei basiert diese Entwicklung auf einer breiteren Nachfragebasis über beide Produktgruppen hinweg. Mit den bereits im Vorjahr angestoßenen Investitionen in Strukturen, Prozesse und Organisation haben wir unser Geschäftsmodell auf nachhaltige Profitabilität und Wachstum ausgerichtet“, sagt Jalin Ketter, CEO von PVA TePla.Mit der Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2026 startet PVA TePla mit einer neuen Segmentberichterstattung. Sie ist ab sofort nicht mehr branchenbezogen, sondern richtet sich an den beiden Produktgruppen Material Solutions und Metrology aus. Damit trägt die Gruppe der Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells mit einer breiteren Aufstellung bei den Kundenzielgruppen Rechnung und erhöht zugleich die Transparenz der Berichterstattung, indem die unterschiedlichen wirtschaftlichen Charakteristika beider Produktgruppen klarer abgebildet werden.Im Segment Metrology belief sich der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 auf EUR 62,7 Mio. und lag damit nahezu dreimal so hoch wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Im Segment Material Solutions erreichte der Auftragseingang EUR 59,0 Mio. und hat sich damit gegenüber dem Vergleichszeitraum mehr als verdoppelt. Dazu zählten unter anderem Aufträge mit Bezug zu zentralen Schlüsseltechnologien für KI-Anwendungen und KI-Datenzentren wie High-Bandwidth Memory (HBM) im Segment Metrology und erste Anlagen für die Produktion von Indiumphosphid-Kristallen in Material Solutions. Dabei ist mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr zu berücksichtigen, dass Teile der Auftragseingänge in beiden Segmenten erst 2027 umsatzwirksam werden.Der Konzernumsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf EUR 54,9 Mio. nach EUR 58,8 Mio. im Vorjahr und lag damit um 7 % unter dem Vorjahreswert. Während der Umsatz im Segment Material Solutions um 24 % auf EUR 31,9 Mio. zurückging (VJ: EUR 42,2 Mio.), stieg der Umsatz im Segment Metrology um 38 % auf EUR 23,0 Mio. (VJ: EUR 16,6 Mio.). Das Bruttoergebnis erreichte EUR 15,6 Mio. nach EUR 19,5 Mio. Die Bruttomarge lag bei 28,5 % nach 33,1 % im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA belief sich auf EUR 1,4 Mio. nach EUR 8,2 Mio., die EBITDA-Marge erreichte 2,5 % nach 13,9 % im Vorjahr. Das EBIT lag bei EUR -1,3 Mio. nach EUR 5,9 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnisentwicklung war im ersten Quartal unter anderem durch die bereits im Vorjahr angestoßenen Investitionen in Infrastruktur, Prozesse und die Organisation sowie durch einmalige Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen geprägt. Die Auslastung wird erwartungsgemäß im weiteren Jahresverlauf sukzessive steigen.Die im Geschäftsbericht 2025 dargestellte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert. Für die PVA TePla-Gruppe bestätigt der Vorstand einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 255 Mio. bis EUR 275 Mio. sowie ein EBITDA im Bereich von EUR 26 Mio. bis EUR 31 Mio.PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, optische und nass-chemische Verfahren (Metrology).PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung , Dekarbonisierung und Mobilität.PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).Sebastian GonsiorHead of Corporate Communications & Investor Relations+49 (641) 68690-419

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