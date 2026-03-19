EQS-News: PVA TePla schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlichem Auftragsplus ab

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PVA TePla schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlichem Auftragsplus ab



19.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PVA TePla schließt Geschäftsjahr 2025 mit deutlichem Auftragsplus ab

Auftragseingang steigt um 77,7 % auf EUR 267,6 Mio., Book-to-Bill-Ratio bei 1,10

Konzernumsatz mit EUR 244,3 Mio. und EBITDA mit EUR 25,3 Mio. im Rahmen der angepassten Prognose

Bruttomarge nahezu stabil bei 31,9 %

Akquisitionen stärken Metrologie-Portfolio und Fertigungskapazitäten

Prognose Geschäftsjahr 2026: Umsatz EUR 255 bis 275 Mio., EBITDA EUR 26 bis 31 Mio.

Wettenberg, 19. März 2026. Die PVA TePla AG (ISIN DE0007461006) hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Mittelfriststrategie konsequent vorangetrieben und zugleich einen deutlichen Anstieg des Auftragseingangs erzielt. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf EUR 244,3 Mio. (VJ: EUR 270,1 Mio.) und lagen damit innerhalb der im Oktober 2025 angepassten Prognose. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf einen geringeren Auftragsbestand zu Jahresbeginn sowie auf zeitliche Verschiebungen bei der Projektumsetzung im Jahresverlauf zurückzuführen. Das Ergebnis reflektiert erhöhte Aufwendungen für den Ausbau von Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Service sowie für die Erweiterung der Organisationsstruktur im Zuge der strategischen Transformation. Gleichzeitig verdeutlicht der Auftragseingang von EUR 267,6 Mio. und eine Book-to-Bill-Ratio von 1,10 die hohe Nachfrage nach Technologien von PVA TePla.



„Das Geschäftsjahr 2025 war von einem anspruchsvollen Marktumfeld geprägt. Wir haben es bewusst genutzt, um das gesamte Unternehmen strukturell zu stärken: durch den Ausbau unseres Metrologie-Portfolios, die Weiterentwicklung der Vertriebs- und Serviceorganisation sowie Maßnahmen zur Steigerung unserer Skalierbarkeit. Der starke Auftragseingang bestätigt unseren Kurs“, erläutert Jalin Ketter, CEO von PVA TePla.



Integration neuer Einheiten stärkt Metrologie-Portfolio



Im Geschäftsjahr 2025 hat PVA TePla die Gesellschaften DIVE imaging systems GmbH (heute: PVA Vision GmbH) und desconpro engineering GmbH (heute: PVA desconpro GmbH) übernommen. Die Integration beider Unternehmen wurde im Geschäftsjahr 2025 planmäßig abgeschlossen und stärkt die technologische Basis der Gruppe im Bereich Metrologie. Damit erhöht die Gruppe ihre vertikale Integration und verkürzt Durchlaufzeiten.



Im Rahmen der Mittelfriststrategie hat PVA TePla seine Aktivitäten in den Schlüsselmärkten Nordamerika und Asien weiter ausgebaut. Die Vertriebs- und Serviceorganisationen in beiden Regionen wurden gestärkt, um die wachsende Nachfrage insbesondere nach Metrologielösungen schneller und gezielter bedienen zu können.



Umsatzentwicklung in den Segmenten



Auf das Segment Semiconductor Systems entfielen mit einem Umsatz von EUR 156,6 Mio. (VJ: EUR 187,6 Mio.) rund 64 % des Konzernumsatzes. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf einen geringeren Auftragsbestand zu Jahresbeginn sowie auf zeitliche Verschiebungen bei der Projektabwicklung zurückzuführen. Das EBITDA belief sich auf EUR 22,9 Mio. (VJ: EUR 40,2 Mio.). Der Auftragseingang stieg auf EUR 185,3 Mio. (VJ: EUR 98,8 Mio.) und zeigt, dass PVA TePla von der anhaltenden Nachfrage nach Metrologiesystemen und Anlagen zur Materialsynthese profitiert.



Das Segment Industrial Systems verzeichnete ein Umsatzwachstum von 6,2 % auf EUR 87,6 Mio. (VJ: EUR 82,5 Mio.) und trug damit rund 36 % zum Konzernumsatz bei. Das EBITDA lag bei EUR 9,9 Mio. (VJ: EUR 14,1 Mio.). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem organisatorischen Aufbau zurückzuführen. Der Auftragseingang erhöhte sich auf EUR 82,3 Mio. (VJ: EUR 51,8 Mio.), wobei Impulse vor allem aus den Bereichen Energie sowie Luft- und Raumfahrt kamen.



Bruttomarge auf stabilem Niveau, EBITDA durch Strukturaufbau beeinflusst



Die Bruttomarge der PVA TePla-Gruppe belief sich auf 31,9 % (VJ: 32,6 %) und blieb damit auch bei geringerem Umsatzvolumen nahezu unverändert. Variable Herstellungskosten und ein vorteilhafter Produktmix wirkten dabei ausgleichend.



Das EBITDA ging auf EUR 25,3 Mio. zurück (VJ: EUR 47,8 Mio.), woraus sich eine EBITDA-Marge von 10,4 % ergibt (VJ: 17,7 %). Neben dem Umsatzrückgang wirkten sich erhöhte Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, der Ausbau der Vertriebsorganisation sowie die Weiterentwicklung der Unternehmensstrukturen ergebniswirksam aus. Die Maßnahmen sind Bestandteil des strategischen Aufbauprogramms im Rahmen der Mittelfriststrategie.



Auftragseingang erholt sich deutlich, Kundenbasis weiter verbreitert



Der Auftragseingang der PVA TePla-Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2025 um 77,7 % auf EUR 267,6 Mio. (VJ: EUR 150,6 Mio.). Entsprechend lag die Book-to-Bill-Ratio mit 1,10 deutlich über dem Vorjahr (0,56). Diese Entwicklung ist auf eine im Jahresverlauf zunehmende Investitionstätigkeit auf Kundenseite sowie auf die Freigabe zuvor zurückgestellter Projekte zurückzuführen. Gleichzeitig unterstreicht der starke Anstieg des Auftragseingangs, dass PVA TePla bei der gezielten Weiterentwicklung des Produktportfolios auf die richtigen Markttrends gesetzt hat.



Im Segment Semiconductor Systems stieg der Auftragseingang auf EUR 185,3 Mio. (VJ: EUR 98,8 Mio.), im Segment Industrial Systems auf EUR 82,3 Mio. (VJ: EUR 51,8 Mio.). Auf Produktgruppenebene entfielen rund 59 % auf Material Solutions und 41 % auf Metrology. Regional entfiel mit rund 49 % (VJ: 40 %) der größte Anteil auf Asien, gefolgt von Europa mit rund 31 % (VJ: 39 %) und Amerika mit rund 20 % (VJ: 21 %).



PVA TePla treibt Strategie weiter voran und erwartet moderate Erholung für 2026



„Die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2025 spiegelt die bewusst erbrachten Vorleistungen in Technologie, Vertrieb und Organisationsstruktur wider. Die stabile Bruttomarge von rund 32 % bestätigt, dass die operative Basis intakt ist. Für 2026 erwarten wir eine schrittweise Stabilisierung. Den vollen Umsatz- und Ergebnisbeitrag unserer Aufbaumaßnahmen werden wir in den Folgejahren realisieren“, erläutert Markus Groß, CFO von PVA TePla.



PVA TePla treibt die Transformation konsequent voran und setzt gezielt Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung um. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf dem Ausbau des Service- und After-Sales-Geschäfts, um die Planbarkeit der Geschäftsentwicklung über Marktzyklen hinweg zu erhöhen.



Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert der Vorstand einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 255 bis 275 Mio. Das EBITDA wird voraussichtlich im Bereich von EUR 26 bis 31 Mio. liegen. Ein wesentlicher Teil der erwarteten Umsätze ist bereits durch den bestehenden Auftragsbestand unterlegt, wobei der Schwerpunkt der Umsatzrealisierung im zweiten Halbjahr erwartet wird.



Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, optische und nass-chemische Verfahren (Metrology).



PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung , Dekarbonisierung und Mobilität.



PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die



Kontakt:

Sebastian Gonsior

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+49 (641) 68690-419

ir@pvatepla.com

„Das Geschäftsjahr 2025 war von einem anspruchsvollen Marktumfeld geprägt. Wir haben es bewusst genutzt, um das gesamte Unternehmen strukturell zu stärken: durch den Ausbau unseres Metrologie-Portfolios, die Weiterentwicklung der Vertriebs- und Serviceorganisation sowie Maßnahmen zur Steigerung unserer Skalierbarkeit. Der starke Auftragseingang bestätigt unseren Kurs“, erläutert Jalin Ketter, CEO von PVA TePla.Im Geschäftsjahr 2025 hat PVA TePla die Gesellschaften DIVE imaging systems GmbH (heute: PVA Vision GmbH) und desconpro engineering GmbH (heute: PVA desconpro GmbH) übernommen. Die Integration beider Unternehmen wurde im Geschäftsjahr 2025 planmäßig abgeschlossen und stärkt die technologische Basis der Gruppe im Bereich Metrologie. Damit erhöht die Gruppe ihre vertikale Integration und verkürzt Durchlaufzeiten.Im Rahmen der Mittelfriststrategie hat PVA TePla seine Aktivitäten in den Schlüsselmärkten Nordamerika und Asien weiter ausgebaut. Die Vertriebs- und Serviceorganisationen in beiden Regionen wurden gestärkt, um die wachsende Nachfrage insbesondere nach Metrologielösungen schneller und gezielter bedienen zu können.Auf das Segment Semiconductor Systems entfielen mit einem Umsatz von EUR 156,6 Mio. (VJ: EUR 187,6 Mio.) rund 64 % des Konzernumsatzes. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf einen geringeren Auftragsbestand zu Jahresbeginn sowie auf zeitliche Verschiebungen bei der Projektabwicklung zurückzuführen. Das EBITDA belief sich auf EUR 22,9 Mio. (VJ: EUR 40,2 Mio.). Der Auftragseingang stieg auf EUR 185,3 Mio. (VJ: EUR 98,8 Mio.) und zeigt, dass PVA TePla von der anhaltenden Nachfrage nach Metrologiesystemen und Anlagen zur Materialsynthese profitiert.Das Segment Industrial Systems verzeichnete ein Umsatzwachstum von 6,2 % auf EUR 87,6 Mio. (VJ: EUR 82,5 Mio.) und trug damit rund 36 % zum Konzernumsatz bei. Das EBITDA lag bei EUR 9,9 Mio. (VJ: EUR 14,1 Mio.). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem organisatorischen Aufbau zurückzuführen. Der Auftragseingang erhöhte sich auf EUR 82,3 Mio. (VJ: EUR 51,8 Mio.), wobei Impulse vor allem aus den Bereichen Energie sowie Luft- und Raumfahrt kamen.Die Bruttomarge der PVA TePla-Gruppe belief sich auf 31,9 % (VJ: 32,6 %) und blieb damit auch bei geringerem Umsatzvolumen nahezu unverändert. Variable Herstellungskosten und ein vorteilhafter Produktmix wirkten dabei ausgleichend.Das EBITDA ging auf EUR 25,3 Mio. zurück (VJ: EUR 47,8 Mio.), woraus sich eine EBITDA-Marge von 10,4 % ergibt (VJ: 17,7 %). Neben dem Umsatzrückgang wirkten sich erhöhte Aufwendungen für Forschung und Entwicklung, der Ausbau der Vertriebsorganisation sowie die Weiterentwicklung der Unternehmensstrukturen ergebniswirksam aus. Die Maßnahmen sind Bestandteil des strategischen Aufbauprogramms im Rahmen der Mittelfriststrategie.Der Auftragseingang der PVA TePla-Gruppe stieg im Geschäftsjahr 2025 um 77,7 % auf EUR 267,6 Mio. (VJ: EUR 150,6 Mio.). Entsprechend lag die Book-to-Bill-Ratio mit 1,10 deutlich über dem Vorjahr (0,56). Diese Entwicklung ist auf eine im Jahresverlauf zunehmende Investitionstätigkeit auf Kundenseite sowie auf die Freigabe zuvor zurückgestellter Projekte zurückzuführen. Gleichzeitig unterstreicht der starke Anstieg des Auftragseingangs, dass PVA TePla bei der gezielten Weiterentwicklung des Produktportfolios auf die richtigen Markttrends gesetzt hat.Im Segment Semiconductor Systems stieg der Auftragseingang auf EUR 185,3 Mio. (VJ: EUR 98,8 Mio.), im Segment Industrial Systems auf EUR 82,3 Mio. (VJ: EUR 51,8 Mio.). Auf Produktgruppenebene entfielen rund 59 % auf Material Solutions und 41 % auf Metrology. Regional entfiel mit rund 49 % (VJ: 40 %) der größte Anteil auf Asien, gefolgt von Europa mit rund 31 % (VJ: 39 %) und Amerika mit rund 20 % (VJ: 21 %).„Die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2025 spiegelt die bewusst erbrachten Vorleistungen in Technologie, Vertrieb und Organisationsstruktur wider. Die stabile Bruttomarge von rund 32 % bestätigt, dass die operative Basis intakt ist. Für 2026 erwarten wir eine schrittweise Stabilisierung. Den vollen Umsatz- und Ergebnisbeitrag unserer Aufbaumaßnahmen werden wir in den Folgejahren realisieren“, erläutert Markus Groß, CFO von PVA TePla.PVA TePla treibt die Transformation konsequent voran und setzt gezielt Maßnahmen zur strategischen Weiterentwicklung um. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf dem Ausbau des Service- und After-Sales-Geschäfts, um die Planbarkeit der Geschäftsentwicklung über Marktzyklen hinweg zu erhöhen.Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert der Vorstand einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 255 bis 275 Mio. Das EBITDA wird voraussichtlich im Bereich von EUR 26 bis 31 Mio. liegen. Ein wesentlicher Teil der erwarteten Umsätze ist bereits durch den bestehenden Auftragsbestand unterlegt, wobei der Schwerpunkt der Umsatzrealisierung im zweiten Halbjahr erwartet wird.PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, optische und nass-chemische Verfahren (Metrology).PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung , Dekarbonisierung und Mobilität.PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).Sebastian GonsiorHead of Corporate Communications & Investor Relations+49 (641) 68690-419

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