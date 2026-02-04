EQS-News: PVA TePla steigert Auftragseingang 2025 deutlich – moderates Umsatz- und Ergebniswachstum für 2026 erwartet

EQS-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

PVA TePla steigert Auftragseingang 2025 deutlich – moderates Umsatz- und Ergebniswachstum für 2026 erwartet



04.02.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PVA TePla steigert Auftragseingang 2025 deutlich – moderates Umsatz- und Ergebniswachstum für 2026 erwartet



Wettenberg, 4. Februar 2026. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld hat die PVA TePla AG das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlich gesteigerten Auftragseingang abgeschlossen und damit eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung geschaffen. Die operative Entwicklung war maßgeblich durch zeitliche Verschiebungen bei der Realisierung und Abnahme einzelner Projekte geprägt, die sich auf Umsatz und Ergebnis auswirkten.



Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erzielte der Konzern im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund EUR 244 Mio. (Vorjahr: EUR 270,1 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf rund EUR 25 Mio. (Vorjahr: EUR 47,8 Mio.).



Der Auftragseingang stieg im Gesamtjahr auf rund EUR 268 Mio. (Vorjahr: EUR 150,6 Mio.) und übertraf damit den Umsatz. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag folglich bei über 1 und unterstreicht die anziehende Nachfrage nach den Lösungen der PVA TePla Gruppe.



„Projektbezogene Verzögerungen aufgrund handelspolitischer Unsicherheiten haben 2025 Umsatz und Ergebnis beeinflusst. Die Nachfrage hat sich im letzten Jahr hingegen bereits deutlich erhöht“, sagt Markus Groß, CFO von PVA TePla. „Für 2026 erwarten wir sukzessive Fortschritte in der Projektrealisierung. Gleichzeitig richten wir unser Produktportfolio weiter konsequent auf Wachstumsbereiche aus und steigern unsere Effizienz. Die damit verbundenen strukturellen Maßnahmen wirken sich weiterhin auf das Ergebnis aus, legen gleichzeitig aber die Basis für eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität.“



CEO Jalin Ketter sagt mit Blick nach vorne: „Unser starker Auftragseingang im Jahr 2025 ist ein klares Signal für die Attraktivität unseres Produktportfolios und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologien. Wir sehen anhaltend hohes Kundeninteresse an unseren Lösungen, insbesondere im Metrologiebereich. Mit der gut gefüllten Auftragspipeline und einer sich normalisierenden Projektabwicklung sehen wir für 2026 wieder leicht steigende Umsätze und eine deutliche Belebung des Geschäfts ab 2027.“



Moderates Wachstum im Jahr 2026, deutlicher Anstieg im Jahr 2027 erwartet



Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet PVA TePla auf Basis der aktuellen Auftragslage einen Konzernumsatz von EUR 255 Mio. bis EUR 275 Mio. Das EBITDA wird sich voraussichtlich im Bereich von EUR 26 Mio. bis EUR 31 Mio. bewegen.



Ab 2027 rechnet der Vorstand mit einer spürbaren Beschleunigung der Geschäftsentwicklung und erwartet 2027 einen Konzernumsatz von mehr als EUR 300 Mio., verbunden mit einer Rückkehr zu deutlich zweistelligen Wachstumsraten, die sich auch in den Folgejahren fortsetzen sollen. Am strategischen Ziel, den Konzernumsatz mittelfristig auf rund EUR 500 Mio. zu steigern, hält das Unternehmen unverändert fest.



Alle angegebenen Ergebnisse sind vorläufig und ungeprüft. Die finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Geschäftsbericht werden am 19. März 2026 veröffentlicht.

Über PVA TePla

PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, optische und nass-chemische Verfahren (Metrology).



PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung , Dekarbonisierung und Mobilität.



PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die

Kontakt:

Sebastian Gonsior

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+49 (641) 68690-419

sebastian.gonsior@pvatepla.com



Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erzielte der Konzern im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund EUR 244 Mio. (Vorjahr: EUR 270,1 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf rund EUR 25 Mio. (Vorjahr: EUR 47,8 Mio.).Der Auftragseingang stieg im Gesamtjahr auf rund EUR 268 Mio. (Vorjahr: EUR 150,6 Mio.) und übertraf damit den Umsatz. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag folglich bei über 1 und unterstreicht die anziehende Nachfrage nach den Lösungen der PVA TePla Gruppe.„Projektbezogene Verzögerungen aufgrund handelspolitischer Unsicherheiten haben 2025 Umsatz und Ergebnis beeinflusst. Die Nachfrage hat sich im letzten Jahr hingegen bereits deutlich erhöht“, sagt Markus Groß, CFO von PVA TePla. „Für 2026 erwarten wir sukzessive Fortschritte in der Projektrealisierung. Gleichzeitig richten wir unser Produktportfolio weiter konsequent auf Wachstumsbereiche aus und steigern unsere Effizienz. Die damit verbundenen strukturellen Maßnahmen wirken sich weiterhin auf das Ergebnis aus, legen gleichzeitig aber die Basis für eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität.“CEO Jalin Ketter sagt mit Blick nach vorne: „Unser starker Auftragseingang im Jahr 2025 ist ein klares Signal für die Attraktivität unseres Produktportfolios und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologien. Wir sehen anhaltend hohes Kundeninteresse an unseren Lösungen, insbesondere im Metrologiebereich. Mit der gut gefüllten Auftragspipeline und einer sich normalisierenden Projektabwicklung sehen wir für 2026 wieder leicht steigende Umsätze und eine deutliche Belebung des Geschäfts ab 2027.“Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet PVA TePla auf Basis der aktuellen Auftragslage einen Konzernumsatz von EUR 255 Mio. bis EUR 275 Mio. Das EBITDA wird sich voraussichtlich im Bereich von EUR 26 Mio. bis EUR 31 Mio. bewegen.Ab 2027 rechnet der Vorstand mit einer spürbaren Beschleunigung der Geschäftsentwicklung und erwartet 2027 einen Konzernumsatz von mehr als EUR 300 Mio., verbunden mit einer Rückkehr zu deutlich zweistelligen Wachstumsraten, die sich auch in den Folgejahren fortsetzen sollen. Am strategischen Ziel, den Konzernumsatz mittelfristig auf rund EUR 500 Mio. zu steigern, hält das Unternehmen unverändert fest.Alle angegebenen Ergebnisse sind vorläufig und ungeprüft. Die finalen, geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Geschäftsbericht werden am 19. März 2026 veröffentlicht.PVA TePla ist ein führendes Spitzentechnologie-Unternehmen für Material- und Messtechnik. Der 1991 gegründete Systemanbieter entwickelt und produziert maßgeschneiderte Lösungen für hochpräzise Materialherstellung, -veredelung und -bearbeitung (Material Solutions) sowie Anlagen zur Inspektion von Material und Bauteilen durch akustische, optische und nass-chemische Verfahren (Metrology).PVA TePla betreibt mit seinem Technology Hub ein Innovationszentrum für die marktorientierte Forschung und Entwicklung von Material und Werkstoffen der Zukunft. Darüber hinaus bedient das Unternehmen mit seiner internen Forschung und Entwicklung auch hochspezifische individuelle Kundenanforderungen. Lösungen der PVA TePla Gruppe werden sehr früh in der Wertschöpfungskette von Produkten und Technologien angewendet. Sie adressieren die globalen Herausforderungen in den Megatrends Digitalisierung , Dekarbonisierung und Mobilität.PVA TePla ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika international aufgestellt. Die Gesellschaft hat ihren Sitz im hessischen Wettenberg und beschäftigt weltweit rund 1.000 Mitarbeitende. Die Gesellschaft ist im S-DAX gelistet, die Aktien der PVA TePla AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN DE0007461006, WKN 746100).Sebastian GonsiorHead of Corporate Communications & Investor Relations+49 (641) 68690-419

04.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News