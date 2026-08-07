EQS-News: PWO-Gruppe erzielt Neugeschäft von 363 Mio. EUR und steigert Free Cashflow im ersten Halbjahr 2026

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PWO-Gruppe erzielt Neugeschäft von 363 Mio. EUR und steigert Free Cashflow im ersten Halbjahr 2026



07.08.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PWO-Gruppe erzielt Neugeschäft von 363 Mio. EUR und steigert Free Cashflow im ersten Halbjahr 2026

Neugeschäft mit Lifetime-Volumen von rund 363 Mio. EUR – einschließlich Folgeaufträge eines neu gewonnenen OEM-Kunden

Free Cashflow auf 3,3 Mio. EUR gesteigert (i. Vj. 0,8 Mio. EUR)

Umsatzerlöse von 252,7 Mio. EUR (i. Vj. 273,4 Mio. EUR), beeinflusst durch niedrigere Werkzeugumsätze und negative Währungseffekte von 5,0 Mio. EUR; Seriengeschäft bereinigt leicht über Vorjahr

EBIT vor Währungseffekten 7,3 Mio. EUR (i. Vj. 13,3 Mio. EUR), u.a. durch Wegfall eines Sondereffekts in Kanada sowie Anlaufkosten für neue Serienfertigungen

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bis auf das Investitionsvolumen vollständig bestätigt Oberkirch, 7. August 2026 – Die PWO-Gruppe, ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie, hat heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds mit allgemein stagnierender Industrieproduktion in Deutschland gewann die Gruppe Neugeschäft mit einem Lifetime-Volumen von rund 363 Mio. EUR und steigerte den Free Cashflow auf 3,3 Mio. EUR (i. Vj. 0,8 Mio. EUR). Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wird bis auf das Investitionsvolumen vollständig bestätigt.



Die stärkste Dynamik beim Neugeschäft verzeichnete Nordamerika, wo vor allem der Standort Mexiko den größten Beitrag leistete. Auch Europa und China trugen substantiell bei. Das gewonnene Volumen entfiel schwerpunktmäßig auf Struktur- und Karosseriekomponenten, ergänzt durch Aufträge für Sitzstrukturen, Luftfederkomponenten sowie Elektrik- und Elektronikkomponenten. Ein neu gewonnener OEM-Kunde erteilte bereits kurz nach der Erstbeauftragung Folgeaufträge.



„Angesichts der spürbar angespannten Marktsituation freuen wir uns über ein erfreuliches Neugeschäft in diesem Halbjahr. Die geopolitischen Unsicherheiten haben deutlich zugenommen, und die Automobil- und Zulieferindustrie ist davon überproportional betroffen. In Deutschland machen ungünstige Rahmenbedingungen Produktion und Entwicklung zunehmend unwirtschaftlich. Umso erfreulicher ist es, dass wir dank unserer internationalen Aufstellung und unseres „local-for-local“-Ansatzes als Gruppe weiter Neugeschäft gewinnen und unsere Jahresziele bestätigen konnten", sagt Carlo Lazzarini, Vorstandsvorsitzender der PWO AG.



Die Umsatzerlöse lagen bei 252,7 Mio. EUR (i. Vj. 273,4 Mio. EUR), beeinflusst durch deutlich niedrigere Werkzeugumsätze sowie negative Währungseffekte von 5,0 Mio. EUR. Das Seriengeschäft lag bereinigt um Materialpreis- und Währungseffekte leicht über dem Vorjahresniveau. Das EBIT vor Währungseffekten betrug 7,3 Mio. EUR (i. Vj. 13,3 Mio. EUR), das EBIT nach Währungseffekten lag bei 7,2 Mio. EUR (i. Vj. 12,6 Mio. EUR). Das Konzernergebnis betrug 0,1 Mio. EUR (i. Vj. 5,4 Mio. EUR). Maßgeblich hierfür war der Wegfall eines positiven Sondereffekts aus kundenseitigen Planungsanpassungen im Segment Kanada, der das Vorjahresergebnis mit 4,8 Mio. EUR begünstigt hatte, sowie Anlauf- und Hochlaufkosten für neue Serienfertigungen, die das Ergebnis der Berichtsperiode belasten, da im Segment Mexiko planungsrelevante operative Risiken auch eingetreten sind. Gegenläufig beeinflussten Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich am Standort Oberkirch das Ergebnis.



Diese Investitionen in Wachstum begleitet die PWO-Gruppe mit konsequenter Ausgabensteuerung. Die Materialaufwandsquote sank von 58,7 auf 55,4 Prozent, getragen von rückläufigen Rohmaterialpreisen und einem veränderten Produktmix. Die Investitionen gingen planmäßig auf 11,3 Mio. EUR zurück (i. Vj. 17,0 Mio. EUR), mit Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des Standorts Serbien sowie projektspezifischen Erweiterungen in der Tschechischen Republik. Die Eigenkapitalquote blieb mit 37,1 % zum 30. Juni 2026 stabil (31.12.2025: 37,5 %).



„Wir investieren gezielt in neue Serienfertigungen und tragen dafür heute Anlaufkosten, die ab 2027 in Erträge münden. Dass wir dabei den Free Cashflow verbessern und die Eigenkapitalquote stabil halten, zeigt, dass wir diesen Aufbau mit Disziplin steuern und auch in einem schwierigen Umfeld resilient aufgestellt sind", sagt Jochen Lischer, Finanzvorstand der PWO AG.



Vor dem Hintergrund der weiterhin soliden operativen Entwicklung und des starken Neugeschäfts bestätigt die PWO-Gruppe die Prognose für das Gesamtjahr 2026, mit Ausnahme des Investitionsvolumens. Das Unternehmen erwartet Umsatzerlöse von rund 500 Mio. EUR, ein EBIT vor Währungseffekten zwischen 13 und 17 Mio. EUR sowie einen Free Cashflow positiv im einstelligen Millionenbereich. Die Eigenkapitalquote soll bei rund 37 Prozent liegen, der Anstieg des Nettoverschuldungsgrads auf rund 2,5 Jahre begrenzt werden. Das Lifetime-Volumen im Neugeschäft soll unverändert zwischen 550 und 600 Mio. EUR betragen. Das Investitionsvolumen wird auf rund 35 Mio. EUR angepasst, da sich einzelne Investitionsvorhaben zeitlich verschoben haben.



Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/ veröffentlicht.



PWO AG

Der Vorstand



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Lukas Daucher

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Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.



Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Mach-baren.



Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit . Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den „local-for-local“-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.



Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung – strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress.



Mehr unter: pwo-group.com – Die PWO-Gruppe, ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie, hat heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds mit allgemein stagnierender Industrieproduktion in Deutschland gewann die Gruppe Neugeschäft mit einem Lifetime-Volumen von rund 363 Mio. EUR und steigerte den Free Cashflow auf 3,3 Mio. EUR (i. Vj. 0,8 Mio. EUR). Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wird bis auf das Investitionsvolumen vollständig bestätigt.Die stärkste Dynamik beim Neugeschäft verzeichnete Nordamerika, wo vor allem der Standort Mexiko den größten Beitrag leistete. Auch Europa und China trugen substantiell bei. Das gewonnene Volumen entfiel schwerpunktmäßig auf Struktur- und Karosseriekomponenten, ergänzt durch Aufträge für Sitzstrukturen, Luftfederkomponenten sowie Elektrik- und Elektronikkomponenten. Ein neu gewonnener OEM-Kunde erteilte bereits kurz nach der Erstbeauftragung Folgeaufträge.„Angesichts der spürbar angespannten Marktsituation freuen wir uns über ein erfreuliches Neugeschäft in diesem Halbjahr. Die geopolitischen Unsicherheiten haben deutlich zugenommen, und die Automobil- und Zulieferindustrie ist davon überproportional betroffen. In Deutschland machen ungünstige Rahmenbedingungen Produktion und Entwicklung zunehmend unwirtschaftlich. Umso erfreulicher ist es, dass wir dank unserer internationalen Aufstellung und unseres „local-for-local“-Ansatzes als Gruppe weiter Neugeschäft gewinnen und unsere Jahresziele bestätigen konnten", sagt Carlo Lazzarini, Vorstandsvorsitzender der PWO AG.Die Umsatzerlöse lagen bei 252,7 Mio. EUR (i. Vj. 273,4 Mio. EUR), beeinflusst durch deutlich niedrigere Werkzeugumsätze sowie negative Währungseffekte von 5,0 Mio. EUR. Das Seriengeschäft lag bereinigt um Materialpreis- und Währungseffekte leicht über dem Vorjahresniveau. Das EBIT vor Währungseffekten betrug 7,3 Mio. EUR (i. Vj. 13,3 Mio. EUR), das EBIT nach Währungseffekten lag bei 7,2 Mio. EUR (i. Vj. 12,6 Mio. EUR). Das Konzernergebnis betrug 0,1 Mio. EUR (i. Vj. 5,4 Mio. EUR). Maßgeblich hierfür war der Wegfall eines positiven Sondereffekts aus kundenseitigen Planungsanpassungen im Segment Kanada, der das Vorjahresergebnis mit 4,8 Mio. EUR begünstigt hatte, sowie Anlauf- und Hochlaufkosten für neue Serienfertigungen, die das Ergebnis der Berichtsperiode belasten, da im Segment Mexiko planungsrelevante operative Risiken auch eingetreten sind. Gegenläufig beeinflussten Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich am Standort Oberkirch das Ergebnis.Diese Investitionen in Wachstum begleitet die PWO-Gruppe mit konsequenter Ausgabensteuerung. Die Materialaufwandsquote sank von 58,7 auf 55,4 Prozent, getragen von rückläufigen Rohmaterialpreisen und einem veränderten Produktmix. Die Investitionen gingen planmäßig auf 11,3 Mio. EUR zurück (i. Vj. 17,0 Mio. EUR), mit Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des Standorts Serbien sowie projektspezifischen Erweiterungen in der Tschechischen Republik. Die Eigenkapitalquote blieb mit 37,1 % zum 30. Juni 2026 stabil (31.12.2025: 37,5 %).„Wir investieren gezielt in neue Serienfertigungen und tragen dafür heute Anlaufkosten, die ab 2027 in Erträge münden. Dass wir dabei den Free Cashflow verbessern und die Eigenkapitalquote stabil halten, zeigt, dass wir diesen Aufbau mit Disziplin steuern und auch in einem schwierigen Umfeld resilient aufgestellt sind", sagt Jochen Lischer, Finanzvorstand der PWO AG.Vor dem Hintergrund der weiterhin soliden operativen Entwicklung und des starken Neugeschäfts bestätigt die PWO-Gruppe die Prognose für das Gesamtjahr 2026, mit Ausnahme des Investitionsvolumens. Das Unternehmen erwartet Umsatzerlöse von rund 500 Mio. EUR, ein EBIT vor Währungseffekten zwischen 13 und 17 Mio. EUR sowie einen Free Cashflow positiv im einstelligen Millionenbereich. Die Eigenkapitalquote soll bei rund 37 Prozent liegen, der Anstieg des Nettoverschuldungsgrads auf rund 2,5 Jahre begrenzt werden. Das Lifetime-Volumen im Neugeschäft soll unverändert zwischen 550 und 600 Mio. EUR betragen. Das Investitionsvolumen wird auf rund 35 Mio. EUR angepasst, da sich einzelne Investitionsvorhaben zeitlich verschoben haben.Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/ veröffentlicht.PWO AGDer VorstandLukas DaucherInvestor Relations & Corporate CommunicationsT. +49 7802 84 – 282M. lukas.daucher@pwo-group.com PWO AGIndustriestraße 877704 Oberkirch100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.300 Mitarbeitende | 11 Standorte weltweit | Über 100 Jahre ErfahrungDie PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Mach-baren.Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit . Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den „local-for-local“-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. 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