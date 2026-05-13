EQS-News: PWO-Gruppe startet positiv in das Geschäftsjahr 2026

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PWO-Gruppe startet positiv in das Geschäftsjahr 2026



13.05.2026 / 09:20 CET/CEST

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PWO-Gruppe startet positiv in das Geschäftsjahr 2026



Carlo Lazzarini (CEO): „Unsere strategische Ausrichtung, unsere Innovationskraft und unsere weltweite Präsenz bilden ein starkes Fundament, um auch weiterhin gut durch das aktuell schwierige Marktumfeld navigieren zu können.“ Serienumsätze währungsbereinigt annähernd auf Vorjahresniveau

EBIT vor Währungseffekten durch Einmaleffekte wegen Restrukturierung belastet

Erneut hohes Neugeschäft und Ausbau unseres Kundenportfolios

Abschluss der Platzierung des Schuldscheindarlehens

Prognose 2026 bestätigt Oberkirch, 13. Mai 2026 – Geopolitische Unsicherheiten, volatile Lieferketten sowie eine verhaltene Nachfrage in einzelnen regionalen Märkten haben die Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres anspruchsvoll gestaltet. Umso erfreulicher sind die anhaltend robuste Entwicklung der PWO-Gruppe sowie die erzielten strategischen Fortschritte.

Im ersten Quartal 2026 wurden in der PWO-Gruppe die folgenden Kennzahlen erreicht: Umsatzerlöse: 125,4 Mio. EUR (i. Vj. 137,0 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 2,8 Mio. EUR (i. Vj. 5,5 Mio. EUR)

EBIT inklusive Währungseffekten: 2,7 Mio. EUR (i. Vj. 5,0 Mio. EUR)

Konzernergebnis: 0,3 Mio. EUR (i. Vj. 1,7 Mio. EUR)

Investitionen: 3,9 Mio. EUR (i. Vj. 6,5 Mio. EUR)

Free Cashflow nach gezahlten und erhaltenen Zinsen sowie gezahlten Steuern:

-1,1 Mio. EUR (i. Vj. -10,5 Mio. EUR)

-1,1 Mio. EUR (i. Vj. -10,5 Mio. EUR) EK-Quote: 37,8% (31.12.2025: 37,5%)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: rund 150 Mio. EUR (i. Vj. rund 195 Mio. EUR) – Geopolitische Unsicherheiten, volatile Lieferketten sowie eine verhaltene Nachfrage in einzelnen regionalen Märkten haben die Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres anspruchsvoll gestaltet. Umso erfreulicher sind die anhaltend robuste Entwicklung der PWO-Gruppe sowie die erzielten strategischen Fortschritte.Im ersten Quartal 2026 wurden in der PWO-Gruppe die folgenden Kennzahlen erreicht: Die Umsatzerlöse der Gruppe entwickelten sich solide. Kontinuierliche An- und Hochläufe neuer Serienfertigungen aus dem starken Neugeschäft der vergangenen Jahre wirken der aktuellen Marktschwäche entgegen. Mit einem währungsbereinigten Rückgang von lediglich 2,1 Mio. EUR blieben die Serienumsätze annähernd auf dem Vorjahresniveau. Der ausgewiesene Rückgang der Umsatzerlöse resultierte maßgeblich aus negativen Währungseffekten in Höhe von 4,5 Mio. EUR sowie abrechnungsbedingt um 5,0 Mio. EUR geringeren Werkzeugumsätzen.



Das EBIT vor Währungseffekten lag erwartungsgemäß deutlich unter dem Vorjahreswert. Hierzu haben auch Rückstellungen für Restrukturierungsaufwendungen im unteren einstelligen Mio.-EUR-Bereich am Standort Oberkirch beigetragen.



Das weiterhin erfreuliche Neugeschäft bestätigt die konsequente Stärkung unserer Marktposition und wird dazu beitragen, auch die künftige Auslastung abzusichern. Mit einem im ersten Quartal gewonnenen Lifetime-Volumen von rund 150 Mio.EUR ist ein guter Start in das Geschäftsjahr 2026 gelungen. Parallel dazu vergrößern wir gezielt unsere Kundenbasis und haben im Segment China erneut ein bedeutendes lokales Unternehmen als Neukunden gewonnen.



Nicht zuletzt freuen wir uns über den Zufluss von 7,5 Mio. Euro aus der zweiten Tranche des im vierten Quartal 2025 platzierten Schuldscheindarlehens. Diese Transaktion ist nun abgeschlossen. Insgesamt konnten wir 2 Tranchen mit einem Volumen von zusammen 20 Mio. EUR platzieren und so die finanzielle Basis der Gruppe stärken.



Mit diesem positiven Start ins Jahr 2026 blicken wir voll Zuversicht auf die kommenden Monate und bestätigen unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr.



Die Mitteilung zum ersten Quartal 2026 wird auf der PWO-Website unter https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/ veröffentlicht.



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