EQS-News: Pyramid AG: Erste Zahlen zum 1. Halbjahr 2026 zeigen deutliche Steigerung des operativen Geschäfts – Jahres- und Konzernabschluss 2025 veröffentlicht

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Pyramid AG: Erste Zahlen zum 1. Halbjahr 2026 zeigen deutliche Steigerung des operativen Geschäfts – Jahres- und Konzernabschluss 2025 veröffentlicht



13.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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Pyramid AG: Erste Zahlen zum 1. Halbjahr 2026 zeigen deutliche Steigerung des operativen Geschäfts – Jahres- und Konzernabschluss 2025 veröffentlicht

Wachsendes operatives Geschäft im ersten Halbjahr 2026

Deutliche Steigerung in allen Bereichen im zweiten Quartal

Konzernumsatz von EUR 74,2 Mio. und bereinigtes Konzern-EBITDA von EUR 2,4 Mio. im Geschäftsjahr 2025

München, 13.07.2026 – Die Pyramid AG („Pyramid“, ISIN DE000A41YDL0) startet mit starkem operativen Rückenwind in das zweite Halbjahr 2026. Die Pyramid Computer GmbH, in der das operative Geschäft des Konzerns gebündelt ist, hat nach ersten Berechnungen im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von etwa EUR 40,3 Mio. erzielt. Das bedeutet ein Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum von über 10 %. Davon entfielen ca. EUR 17,7 Mio. auf das erste Quartal und EUR 22,6 Mio. auf das starke zweite Quartal. Das EBITDA der Pyramid Computer GmbH wird nach den ersten Berechnungen für das gesamte erste Halbjahr bei etwa EUR 1,9 Mio. erwartet, wovon ca. EUR 1,7 Mio. im zweiten Quartal erwirtschaftet wurden.

Die erfolgreiche operative Entwicklung ist eine direkte Folge des rekordhohen Auftragseingangs von EUR 26,9 Mio. im ersten Quartal 2026, in dem Pyramid zahlreiche Neukundengewinne verbuchen konnte. Besonders gefragt waren dabei die innovativen Server, KI-Server und Storage-Systeme der Pyramid.

„Trotz der zum Teil stark gestiegenen Komponentenpreise bietet Pyramid für viele Marktteilnehmer ein attraktives Produktportfolio und gilt als zuverlässiger Lieferant für leistungsfähige IT-Produkte. Dies spiegelt sich auch in unserer aktuellen Auftragseingangs-Run-Rate von mehr als EUR 100 Mio. wider, die uns auch für das zweite Halbjahr 2026 weiterhin zuversichtlich stimmt. Das Interesse an unseren Produkten ist auch bei Großkunden anhaltend hoch, was durch unsere Beteiligung an zahlreichen Ausschreibungen unterstrichen wird“, sagt Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG.

Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht

Zudem hat die Pyramid AG den Jahres- und Konzernabschluss für 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz im Jahr 2025 lag bei EUR 74,2 Mio. (Vorjahr EUR 68,3 Mio.). Das bereinigte Konzern-EBITDA betrug EUR 2,4 Mio. (Vorjahr EUR 3,2 Mio.). Die Bereinigungen betreffen insbesondere das aufgrund des Verkaufs der internationalen Tochtergesellschaften der faytech AG („die Transaktion“) entstandene Entkonsolidierungsergebnis und das negative (Vorjahr positive) EBITDA der verkauften Gesellschaften.

„Der testierte Konzernabschluss bestätigt im Großen und Ganzen die im März veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Mit kleineren Abweichungen durch die Verbuchung mehrerer Unternehmenstransaktionen im Jahr 2025 war zu rechnen. Die Entkonsolidierung der internationalen Tochtergesellschaften der faytech AG ist damit abgeschlossen und wir können uns ohne weitere Belastungen auf den Ausbau unseres europäischen Kerngeschäfts und internationale Großkunden konzentrieren“, erläutert Christian Damjakob, CFO der Pyramid AG.

Durch die Transaktion und die entsprechenden Entkonsolidierungseffekte zum 31.12.2025 haben sich Veränderungen in der Konzernbilanz ergeben. Dazu gehören sowohl ein niedrigeres Eigenkapital als auch reduzierte Verbindlichkeiten. Die Eigenkapitalquote ist mit 53,6 % gegenüber dem Vorjahr (54,3 %) kaum verändert.

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2025 mit dem Konzernabschluss sowie der Jahresabschluss finden sich unter https://pyramid-ag.com/investor-relations/publikationen/#finanzberichte.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Das bereinigte Konzern-EBITDA ist das EBITDA des Konzerns, bereinigt um das Ergebnis aus Entkonsolidierung, den Aufwand aus dem Abgang von Finanzanlagen, einmalige Wertberichtigungen auf Forderungen und das EBITDA von im laufenden Jahr nicht mehr zum Konzern gehörenden Gesellschaften.

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung , ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Segment „Basic Board“) sowie seit Februar 2026 in das Segment m:access der Börse München einbezogen (Börsenkürzel: M3B0, ISIN: DE000A41YDL0). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine 100-prozentige Beteiligung an der RNT Rausch GmbH, einem in Deutschland ansässigen Technologiepionier, der seit über 25 Jahren für hochperformante, individuelle IT-Infrastrukturlösungen steht – von Servern und Storage-Appliances bis zu mobilen Rechenzentren. Zudem werden unter der Marke faytech europaweit Touchscreen-Produkte für das B2B-Segment vertrieben. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A41YDL0 | WKN: A41YDL | Symbol: M3B0

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