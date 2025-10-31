EQS-News: Pyramid AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025 – vorläufige Ergebnisse bestätigt

EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Pyramid AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2025 – vorläufige Ergebnisse bestätigt



31.10.2025 / 11:10 CET/CEST

Konzernumsatz bei EUR 40,5 Mio. (H1 2024: EUR 31,0 Mio.)

Konzern-EBITDA beträgt EUR 1,9 Mio. (H1 2024: EUR 1,8 Mio.)

Server- und Storagelösungen als wesentlicher Wachstumstreiber

München, 31. Oktober 2025 – Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, hat die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025 in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld mit einem Konzernumsatzwachstum von 30,5 Prozent abgeschlossen. Größter Wachstumstreiber waren die unter dem Bereich Akhet dargestellten Server- und Storagelösungen.

Insgesamt erwirtschaftete die Pyramid AG im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2025 einen Konzernumsatz von EUR 40,5 Mio. (H1 2024: EUR 31,0 Mio.). Davon entfielen EUR 22,0 Mio. (H1 2024: EUR 17,0 Mio.) auf den Bereich Akhet, EUR 9,1 Mio. (H1 2024: EUR 6,8 Mio.) auf den Bereich Faytech und EUR 9,3 Mio. (H1 2024: 7,2 Mio.) auf den Bereich Polytouch. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf EUR 1,9 Mio. (H1 2024: EUR 1,8 Mio.). Damit haben sich die am 25. August 2025 veröffentlichten vorläufigen Halbjahresergebnisse bestätigt.

Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG: „Im ersten Halbjahr 2025 haben wir wie erwartet eine stark positive Umsatzentwicklung gesehen. Dabei konnten wir erneut unsere Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen und unsere Positionierung im Markt stärken. Sichtbares Ergebnis ist der jüngst erhaltene größte Rahmenvertrag in unserer Firmengeschichte über mehr als 100 Millionen Euro, wobei auch speziell für KI-Funktionen entwickelte Hochleistungsserver eine entscheidende Rolle spielen. Das bestätigt uns in unserer Strategie und stimmt uns zuversichtlich für die zukünftige Entwicklung.“

Das Eigenkapital im Konzern belief sich zum Stichtag 30. Juni 2025 auf EUR 40,8 Mio. Bei einer Bilanzsumme von EUR 73,5 Mio. entspricht dies einer Eigenkapitalquote von 55,5 Prozent. Die liquiden Mittel betrugen zum Stichtag 30. Juni 2025 EUR 3,9 Mio.

Andreas Empl weiter: „Wie die gesamte Branche kämpfen wir infolge wirtschaftlicher und politischer Unsicherheiten auch weiterhin mit Verzögerungen bei Investitionsentscheidungen. Aber das gehört zum Projektgeschäft einfach dazu. Allerdings sehen wir auch positive Entwicklungen, von denen wir uns in den kommenden Jahren deutlichen Auftrieb erwarten. Das gilt für den Bereich Server- und Storagelösungen, wo wir anders als viele Wettbewerber weiter wachsen und Marktanteile gewinnen, weil wir uns frühzeitig auf den KI-Boom vorbereitet haben, wie auch für unsere Polytouch Selbstbedienungslösungen, die zunehmend von der digitalen Automatisierung und dem Arbeitskräftemangel profitieren. Wir sehen uns daher gut gerüstet für deutliches Wachstum in den kommenden Jahren.“

Der komplette Halbjahresbericht steht auf der Unternehmenswebsite unter www.pyramid-ag.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Am 13. November 2025 wird sich die Pyramid AG im Rahmen der MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz präsentieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Der ursprünglich für den 4. November 2025 geplante Update Call wird auf den 14. November 2025, 14:00 Uhr, verschoben. Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an: info@crossalliance.de.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Anderen aktivierten Eigenleistungen und Sonstigen betrieblichen Erträgen, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) – Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK