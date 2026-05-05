Pyrum Innovations Aktie
WKN DE: A2G8ZX / ISIN: DE000A2G8ZX8
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05.05.2026 11:13:13
EQS-News: Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 8. Mai 2026 um 11:00 Uhr an
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EQS-News: Pyrum Innovations AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Pyrum Innovations AG bietet Webcast für Investoren am 8. Mai 2026 um 11:00 Uhr an
Dillingen / Saar, 5. Mai 2026 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) lädt interessierte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 zur Online-Präsentation des Vorstands ein.
Im Webcast geben CEO Pascal Klein und CFO Kai Winkelmann einen Überblick zu den Geschäftszahlen 2025 und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick des Unternehmens. Im Anschluss wird es ebenfalls eine Fragerunde geben.
Eckdaten des Pyrum-Webcasts
Freitag, 8. Mai 2026
Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10
Über die Pyrum Innovations AG
Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie TTO (ThermoTireOil) und TTB (ThermoTireBlack) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig.
Kontakt
IR.on AG
Pyrum Innovations AG
05.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pyrum Innovations AG
|Dieselstraße 8
|66763 Dillingen/Saar
|Deutschland
|Telefon:
|+49 6831 959 480
|E-Mail:
|contact@pyrum.net
|Internet:
|www.pyrum.net
|ISIN:
|DE000A2G8ZX8
|WKN:
|A2G8ZX
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2321414
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2321414 05.05.2026 CET/CEST
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