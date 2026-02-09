Pyrum Innovations Aktie
EQS-News: Pyrum Innovations AG: Frankreich erkennt Pyrolyseöl aus Altreifen als Rohstoff für die chemische Industrie an
EQS-News: Pyrum Innovations AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Pyrum Innovations AG: Frankreich erkennt Pyrolyseöl aus Altreifen als Rohstoff für die chemische Industrie an
Dillingen, Saar 9. Februar 2026 – Die französischen Behörden haben am 17. Januar 2026 beschlossen, dass Pyrolyseöl aus Altreifen, sogenanntes Tire Pyrolysis Oil (TPO), offiziell als Rohstoff für die chemische Industrie anerkannt wird. Für die Entwicklung industrieller Stoffkreisläufe auf Basis von Altreifen ist dies ein relevantes Signal: Die regulatorische Einordnung stärkt die Anschlussfähigkeit des Produkts an chemische Wertschöpfungsketten und verbessert die Planbarkeit für potenzielle Abnahme- und Partnerschaftsmodelle.
Pyrum Innovations AG verarbeitet Altreifen mittels Pyrolyse zu Pyrolyseöl, Industrieruß und Stahl. Die Anerkennung in Frankreich unterstreicht die wachsende Bedeutung standardisierter, verlässlicher Rahmenbedingungen für den Markthochlauf von Recyclingrohstoffen. Gerade in einem Umfeld, in dem chemische Industrie und Kreislaufwirtschaft stärker zusammenwachsen, sind klare regulatorische Kategorien eine Voraussetzung dafür, dass Unternehmen Investitionen, Qualitäten und Lieferketten langfristig skalieren können.
Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG : „Die Entscheidung in Frankreich ist ein wichtiger Schritt für die industrielle Nutzung von Pyrolyseöl aus Altreifen. Sie unterstützt eine Entwicklung, die wir in vielen Märkten beobachten: Die chemische Industrie sucht verlässliche Rohstoffalternativen, die sowohl technologisch belastbar als auch regulatorisch klar eingeordnet sind.“
Pyrum wird die Entwicklungen in Frankreich sowie die europäische Diskussion zur Einordnung und Nutzung von Recyclingrohstoffen weiterhin eng begleiten. Ziel bleibt es, industrielle Kreislauflösungen für Altreifen zu skalieren und gemeinsam mit Partnern in der chemischen Industrie langfristige, qualitativ gesicherte Abnahmebeziehungen zu ermöglichen.
Über die Pyrum Innovations AG
Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffe nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Angesehene Zertifikate wie REACH und ISCC Plus belegen die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte.
