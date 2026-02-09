Pyrum Innovations Aktie

Pyrum Innovations für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2G8ZX / ISIN: DE000A2G8ZX8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 08:00:14

EQS-News: Pyrum Innovations AG: Frankreich erkennt Pyrolyseöl aus Altreifen als Rohstoff für die chemische Industrie an

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Pyrum Innovations AG: Frankreich erkennt Pyrolyseöl aus Altreifen als Rohstoff für die chemische Industrie an

09.02.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pyrum Innovations AG: Frankreich erkennt Pyrolyseöl aus Altreifen als Rohstoff für die chemische Industrie an

  • Pyrolyseöl in Frankreich nun offiziell als Rohstoff anerkannt
  • Erhöhte Planbarkeit und direkte Anschlussfähigkeit an chemische Wertschöpfungsketten
  • Pyrums Position als verlässlicher Recyclingrohstoffanbieter gestärkt

Dillingen, Saar 9. Februar 2026 – Die französischen Behörden haben am 17. Januar 2026 beschlossen, dass Pyrolyseöl aus Altreifen, sogenanntes Tire Pyrolysis Oil (TPO), offiziell als Rohstoff für die chemische Industrie anerkannt wird. Für die Entwicklung industrieller Stoffkreisläufe auf Basis von Altreifen ist dies ein relevantes Signal: Die regulatorische Einordnung stärkt die Anschlussfähigkeit des Produkts an chemische Wertschöpfungsketten und verbessert die Planbarkeit für potenzielle Abnahme- und Partnerschaftsmodelle.

Pyrum Innovations AG verarbeitet Altreifen mittels Pyrolyse zu Pyrolyseöl, Industrieruß und Stahl. Die Anerkennung in Frankreich unterstreicht die wachsende Bedeutung standardisierter, verlässlicher Rahmenbedingungen für den Markthochlauf von Recyclingrohstoffen. Gerade in einem Umfeld, in dem chemische Industrie und Kreislaufwirtschaft stärker zusammenwachsen, sind klare regulatorische Kategorien eine Voraussetzung dafür, dass Unternehmen Investitionen, Qualitäten und Lieferketten langfristig skalieren können.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG : „Die Entscheidung in Frankreich ist ein wichtiger Schritt für die industrielle Nutzung von Pyrolyseöl aus Altreifen. Sie unterstützt eine Entwicklung, die wir in vielen Märkten beobachten: Die chemische Industrie sucht verlässliche Rohstoffalternativen, die sowohl technologisch belastbar als auch regulatorisch klar eingeordnet sind.“

Pyrum wird die Entwicklungen in Frankreich sowie die europäische Diskussion zur Einordnung und Nutzung von Recyclingrohstoffen weiterhin eng begleiten. Ziel bleibt es, industrielle Kreislauflösungen für Altreifen zu skalieren und gemeinsam mit Partnern in der chemischen Industrie langfristige, qualitativ gesicherte Abnahmebeziehungen zu ermöglichen.

 

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffe nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Angesehene Zertifikate wie REACH und ISCC Plus belegen die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte.

www.pyrum.net

 

Kontakt

IR.on AG
Frederic Hilke
Tel: +49 221 9140 970 
E-Mail: pyrum@ir-on.com 

Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8
66763 Dillingen / Saar 
E-Mail: presse@pyrum.net

 

 


09.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyrum Innovations AG
Dieselstraße 8
66763 Dillingen/Saar
Deutschland
Telefon: +49 6831 959 480
E-Mail: contact@pyrum.net
Internet: www.pyrum.net
ISIN: DE000A2G8ZX8
WKN: A2G8ZX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate BSX
EQS News ID: 2272900

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2272900  09.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pyrum Innovations AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Pyrum Innovations AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pyrum Innovations AG 26,30 1,54% Pyrum Innovations AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen