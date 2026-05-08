EQS-News: Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

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Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2025



08.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

Umsatz gegenüber Vorjahr auf 4,1 Mio. € mehr als verdoppelt (2024: 2,0 Mio. €)

Gesamtleistung in Höhe von 11,1 Mio. € (2024: 11,7 Mio. €)

Konzernjahresergebnis in Höhe von -10,0 Mio. € (2024: -10,1 Mio. €)

Ausgeglichenes EBITDA für 2027 erwartet

Dillingen / Saar, 8. Mai 2026 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihren Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Der Umsatz belief sich auf 4,1 Mio. € und konnte im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt werden (2024: 2,0 Mio. €). Hierzu trugen insbesondere höhere Erlöse aus Consulting- und Engineering-Leistungen im Rahmen laufender Kunden- und Partnerprojekte sowie Erlöse aus dem erweiterten Anlagenbetrieb bei. Die ursprünglich kommunizierte Umsatzprognose von zuletzt 4,5Mio.€ bis 6,0Mio.€ konnte dennoch nicht vollständig erreicht werden. Ursache hierfür waren insbesondere die im vierten Quartal 2025 ausgebliebenen Umsätze aus ThermoTireBlack® (TTB), die auf Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Mahl- und Pelletieranlage zurückzuführen sind.

Der Konzern erzielte eine Gesamtleistung in Höhe von 11,1 Mio. € und lag damit im unteren Bereich der prognostizierten Bandbreite von 10Mio.€ bis 15Mio.€. Trotz eines Rückgangs der aktivierten Eigenleistungen aufgrund des weitgehenden Abschlusses der Inbetriebnahme- und Aufbauarbeiten für die Erweiterung des Stammwerks in Dillingen/Saar konnte das Vorjahresniveau (2024: 11,7 Mio. €) durch die Umsatzsteigerung gehalten werden. Insgesamt beliefen sich die aktivierten Eigenleistungen auf 6,8 Mio. € (2024: 9,0 Mio. €). Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern EBIT) lag bei -8,7 Mio. € (2024: -8,9 Mio. €) innerhalb der Prognosebandbreite von -8,5Mio. € bis -10,5 Mio. €. Das Konzernjahresergebnis belief sich auf -10,0 Mio. € (2024: -10,1 Mio. €) und spiegelt weiterhin die Anlauf- und Hochlaufphase des erweiterten Anlagenbetriebs sowie die laufenden Aufwendungen für den Kapazitätsausbau und die Projektentwicklung wider.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Das vergangene Jahr war geprägt von wichtigen Fortschritten und wegweisenden Entwicklungen für Pyrum. Besonders erfreulich ist, dass wir zunehmend als Lieferant kritischer Rohstoffe wahrgenommen werden. Gleichzeitig stärken politische und regulatorische Entwicklungen wie die neue EU-Abfallverbringungsverordnung die Bedeutung nachhaltiger Altreifen-Recyclingtechnologien. Ein weiterer Meilenstein war die Förderzusage des European Innovation Fund über 29,4 Mio. € für das Großprojekt mit unserem Partner Thermo Lysi SA in Griechenland, was für unsere Technologie einem wahren Ritterschlag gleichkommt und zugleich Rückenwind für weitere mögliche Förderungen solcher Innovationen gibt. Unser derzeitiger Fokus liegt nun auf der kurzfristigen Produktfreigabe unseres TTB nach VDA 6.3, Steigerung der Produktionsmengen und der Umsetzung der geplanten Modifikationen im Transportsystem unserer weltweit größten Mahl- und Pelletieranlage im dritten Quartal sowie auf der konsequenten Umsetzung unserer internationalen Anlagenbauprojekte.“

Für das laufende Jahr 2026 erwartet der Vorstand der Pyrum Innovations AG einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von 6,5 Mio. € bis 9,5 Mio. € sowie eine Gesamtleistung im Konzern in einer Spanne von 12 Mio. € bis 18 Mio. €. Beim EBIT wird ein Ergebnis zwischen -8,0 Mio. € und -10,5 Mio. € erwartet. Das weiterhin negative EBIT reflektiert den Übergang von der Investitions- und Inbetriebnahmephase in den skalierbaren industriellen Betrieb. Der Vorstand geht davon aus, dass mit dem erfolgreichen Hochlauf der TTB-Weiterverarbeitung, der weiteren Auslastungssteigerung der bestehenden Anlagen sowie dem Fortschritt der Projektpipeline die Voraussetzungen für eine nachhaltige Ergebnisverbesserung in den Folgejahren geschaffen werden. Aufgrund der Verzögerungen im Bereich der TTB-Produktion und bei Anlagenbauprojekten verschiebt sich der erwartete Eintritt eines ausgeglichenen EBITDAs von 2026 auf das Jahr 2027.

Die Pyrum Innovations AG bietet am heutigen Freitag, 8. Mai 2026, um 11:00 Uhr einen Webcast für interesseirte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter zur aktuellen Geschäftsentwicklung an. Interessenten können sich unter https://www.appairtime.com/de/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10 zur Teilnahme registrieren.

Der Jahres- und Konzernabschluss 2025 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzpublikationen/ zur Verfügung.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie TTO (ThermoTireOil) und TTB (ThermoTireBlack) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net