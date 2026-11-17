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Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026



17.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

der Pyrum Innovations AG



Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten neun Monate 2026

Umsatz steigt auf 2.952 T€ (9M 2025: 1.762 T€)

EBITDA beläuft sich auf -5.960 T€ (9M 2025: -4.734 T€)

Konzernperiodenergebnis bei -9.930 T€ (9M 2025: -8.243 T€)

Erste Tests des Dreischichtbetriebs der Mahl- und Pelletieranlage durchgeführt – Genehmigung über das Jahr 2026 hinaus derzeit in Prüfung



Dillingen/Saar, 17. November 2026 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihre Konzernzwischenmitteilung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2026 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse sind in den ersten neun Monaten um 67,5 % auf 2.952 T€ gestiegen (9M 2025: 1.762 T€). Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich auf 1.790 T€ (5.661 T€). Der Unterschied im Vergleich zum Vorjahreszeitraum resultiert maßgeblich aus der Fertigstellung und Übernahme wesentlicher Anlagenteile in den Regelbetrieb am Standort Dillingen ab dem zweiten Quartal 2025. Die Gesamtleistung verringerte sich entsprechend um 22,6 % auf 5.878 T€ (7.594 T€).



Das EBITDA belief sich auf -5.960 T€ (-4.734 T€); bereinigt um Anlagendesinvestments und Investitionszuschüsse lag es bei -6.361 T€ (-7.048 T€). Das EBIT betrug -8.854 T€ (-7.232 T€). Das Konzernperiodenergebnis belief sich auf -9.930 T€ (-8.243 T€). Der Vorjahreswert war wesentlich durch ertragswirksame Effekte aus öffentlichen Investitionszuschüssen in Höhe von 2.011 T€ geprägt. Die verfügbare Liquidität lag zum 30. September 2026 bei 6.225 T€ (31. Dezember 2025: 17.006 T€).



Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Mit dem ersten Anlagenverkauf nach Tschechien haben wir in den vergangenen Monaten gezeigt, dass unsere Technologie bei Kunden und Banken überzeugt. Dies wurde Mitte September durch die Förderzusage des schwedischen Projekts unterstrichen, das neben Griechenland nun bereits das zweite Gemeinschaftsprojekt darstellt, dem ein zweistelliger Millionenbetrag zugesagt wurde. Auch am eigenen Standort in Dillingen konnten wir mit den im Sommer durchgeführten Optimierungsmaßnahmen an der Thermolyseanlage positive Ergebnisse erzielen, neue Produktqualitäten entwickeln und diese großtechnisch herstellen.. Beim Hochlauf in Dillingen sind wir leider noch nicht dort, wo wir sein wollen, aber die Lösung ist identifiziert und befindet sich in der Umsetzung. Bis dahin haben wir mit dem Dreischichtbetrieb eine Zwischenlösung gefunden, mit der wir die Durchsatzziele der Mahl- und Pelletieranlage erreichen könnten. Es zeigt sich einmal mehr: Pyrum ist kein Sprint, sondern ein Marathon – wir bauen eine Industrie auf, die noch kommende Generationen prägen wird.“

Prognose für 2026 bestätigt



Die im September 2026 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 gilt unverändert. Pyrum erwartet weiterhin einen Umsatz in einer Bandbreite von 4,2 Mio. € bis 5,3 Mio. €, eine Gesamtleistung von 11,0 Mio. € bis 14,0 Mio. € und ein Konzern-EBIT von -10,0 Mio. € bis -12,5 Mio. €.



Das Management geht davon aus, dass die Umsatzbandbreite erreicht werden kann. Dies setzt zusätzliche Umsatzerlöse von 1.250 T€ bis 2.350 T€ im vierten Quartal voraus. Für die Gesamtleistung ist ein zusätzlicher Beitrag von rund 5.100 T€ bis 8.100 T€ im vierten Quartal erforderlich. Die Umsatzentwicklung bis zum Jahresende hängt insbesondere von den tatsächlich verkaufsfähigen Mengen an ThermoTireOil® und ThermoTireBlack® ab. Die Unsicherheiten hinsichtlich der Stabilität und Auslastung der Mahl- und Pelletieranlage, der zeitlichen Umsetzung der Kundenprojekte sowie der erforderlichen Genehmigungs- und Finanzierungsschritte bleiben bestehen.

Umbau der Mahl- und Pelletieranlage in Dillingen



Im dritten Quartal wurden im Rahmen der planmäßigen jährlichen Wartung Umbaumaßnahmen an der neuen Mahl- und Pelletieranlage sowie Optimierungen an der Thermolyseanlage durchgeführt. Neben dem bisherigen TTB von Pyrum namens „Basic“ soll künftig auch das gemeinsam mit Continental entwickelte „New Standard“-rCB hergestellt werden, das ein deutlich breiteres Einsatzspektrum bietet. Zudem konnten die Ölmengen infolge der Optimierungen deutlich gesteigert werden: Seit September 2026 erfolgen drei bis vier statt ein bis zwei Öllieferungen pro Woche.



Durch die Umbauten an der Mahl- und Pelletieranlage konnte der Materialdurchsatz gesteigert werden. Die angestrebte Leistung wird jedoch nicht erreicht, da die Materialdosierungseinheit weiterhin den Durchsatz begrenzt. Der Anlagenhersteller plant deshalb den Einbau einer variablen Dosieranlage für bestehende und künftige TTB-Typen. Pyrum erwartet, dass dadurch die volle Produktionsleistung erreicht wird. Die weiteren Umbaumaßnahmen sind mit zusätzlichen Kosten und Verzögerungen bis zum Ende des ersten Quartals 2027 verbunden. Um die TTB-Produktionsmengen kurzfristig zu erhöhen, hat Pyrum eine zunächst bis Jahresende befristete Genehmigung für den Dreischichtbetrieb eingeholt, bei der erste Tests durchgeführt wurden und aktuell deren Evaluierung läuft. Die Genehmigung des Dreischichtbetriebs über das Jahr 2026 hinaus wird derzeit von den zuständigen Behörden geprüft.



Die Konzernzwischenmitteilung zum Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2026 steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investor-relations/finanzberichte/ zur Verfügung.





Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG revolutioniert seit 2008 den Recyclingmarkt für Altreifen. Das Unternehmen hat eine innovative, proprietäre Thermolysetechnologie entwickelt, mit der Altreifen und bestimmte Kunststoffe nahezu emissionsfrei recycelt werden können. Im Prozess entstehen hochwertige Produkte wie Pyrolyseöl TTO und recovered Carbon Black TTB, die von namhaften Industriepartnern – u. a. aus der Chemie und Reifenindustrie – zur Herstellung neuer Produkte eingesetzt werden. Damit schließt Pyrum den Materialkreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Einklang mit den Klimazielen. Renommierte Zertifizierungen wie die REACH Registrierung für das Pyrolyseöl sowie ISCC PLUS-Zertifizierung für beide Produkte bestätigen die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte und Prozesse.

Weitere Informationen unter www.pyrum.net.

Kontakt

iron AG

Frederic Hilke, Jonas Schneider

Tel: +49 221 9140 9737

E-Mail: pyrum@ir-on.com



Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net