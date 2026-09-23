EQS-News: Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten sechs Monate 2026

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Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten sechs Monate 2026



23.09.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pressemitteilung

der Pyrum Innovations AG



Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten sechs Monate 2026

Umsatz steigt auf 1.743 T€ (H1 2025: 1.267 T€)

Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2026

Förderzusage über 24 Mio. € für Projekt mit GreenTech Recycling Tires AB in Schweden

Webcast für Aktionäre, Analysten und Medienvertreter heute um 11:00 Uhr

Dillingen/Saar, 23. September 2026 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihren Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse sind in den ersten sechs Monaten um rund 37,6 % auf 1.743 T€ gestiegen (H1 2025: 1.267 T€), lagen aber infolge des verzögerten Hochlaufs der Mahl- und Pelletieranlage in Dillingen unter den Erwartungen. Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich auf 1.122 T€ (H1 2025: 5.214 T€). Der Rückgang resultierte maßgeblich aus der Fertigstellung und Übernahme wesentlicher Anlagenteile in den Regelbetrieb am Standort Dillingen ab dem zweiten Quartal 2025. Die Gesamtleistung verringerte sich entsprechend auf 3.787 T€ (H1 2025: 6.712 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen mit 496 T€ deutlich unter dem Vorjahreswert von 2.303 T€. Dieser war im Wesentlichen von ertragswirksamen Effekten aus öffentlichen Investitionszuschüssen im Zusammenhang mit der Fertigstellung der beiden Thermolyseanlagen TAD2 und TAD3 sowie weiteren Teilanlagen am Hauptstandort in Dillingen geprägt. Die Zuschüsse wirkten sich auch positiv auf das EBITDA der Vorjahresperiode aus (H1 2025: -2.358 T€). Bereinigt um diese nicht regelmäßig wiederkehrenden Investitionszuschüsse lag das EBITDA im Vorjahr mit -4.369 T€ auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2026 mit -4.358 T€. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei -6.297 T€ (H1 2025: -3.942 T€ / bereinigt -5.954 T€). Das Konzernperiodenergebnis betrug -7.003 T€. Die verfügbare Liquidität lag zum 30. Juni 2026 bei 6.102 T€ (31. Dezember 2025: 17.006 T€).

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Im Projektbereich konnten wir im ersten Halbjahr vieles vorantreiben. Auf dieser Grundlage konnte Ende August der erste Anlagenkaufvertrag mit unserem tschechischen Partenr unterzeichnet werden. Im Mai 2026 haben wir die Lieferfreigabe von Continental für unser ThermoTireBlack® aus der neuen Mahl- und Pelletieranlage erhalten. Hier konnten wir im Rahmen der aktuellen Umbaumaßnahmen unsere TTB-Produktionsmengen bereits spürbar auf 1.250 kg/h steigern, liegen aber bedauerlicherweise immer noch unter dem vom Hersteller garantierten Durchsatz von 1.650 kg/h und damit unter unseren Erwartungen. Nach aktuellem Kenntnisstand liegt die Einschränkung bei der Förderung des gemahlenen Materials aus dem Bunker in die nachgelagerten Prozessschritte. Der Lieferant unserer Mahl-und Pelletieranlage arbeitet an verschiedenen technischen Lösungsansätzen, um die Einschränkungen schnellstmöglich zu beheben und seine vertraglichen Pflichten gegenüber Pyrum zu erfüllen. Wir erwarten derzeit eine Verzögerung von wenigen Wochen. Auch wir arbeiten unermüdlich an einer Lösung des Problems und werden einen Teil der fehlenden Produktionsmengen mit Hilfe von Nachtschichten, zunächst über einen Zeitraum von zwei Monaten, kompensieren.“



Prognose für 2026 angepasst

Infolge des verzögerten Hochlaufs der Mahl- und Pelletieranlage hat die Pyrum Innovations AG gestern ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst. Ursache für die Prognoseanpassung ist die außerplanmäßige Entwicklung der Hochlaufphase der neuen Mahl- und Pelletieranlage, die nach den Umbaumaßnahmen wider Erwarten noch nicht ihr geplantes Zielniveau von 1.650 kg/h erreicht hat (aktuell: bis zu 1.250 kg/h).

Pyrum erwartet für das Gesamtjahr 2026 nunmehr einen Umsatz in einer Bandbreite von 4,2 Mio. Euro bis 5,3 Mio. Euro (bisher: 6,5 bis 9,5 Mio. Euro). Aufgrund der geringeren Umsatzerlöse und unter Berücksichtigung der erwarteten Produkt- und Projektentwicklung im zweiten Halbjahr 2026 wird auch die Prognose für die Gesamtleistung auf 11,0 bis 14,0 Mio. Euro angepasst (bisher: 12,0 bis 18,0 Mio. Euro). Auf dieser Grundlage rechnet das Unternehmen zudem für das Gesamtjahr 2026 mit einem Konzern-EBIT in einer Bandbreite von rund -10,0 Mio. Euro bis -12,5 Mio. Euro (bisher: -8,0 Mio. Euro bis -10,5 Mio. Euro).

Zusätzliche Produktionszeiten als Übergangslösung

Zur Sicherheit hatte Pyrum bereits vor mehreren Monaten bei den lokalen Behörden einen Antrag auf Verlängerung der Produktionszeiten von 16 Stunden pro Tag auf 24 Stunden pro Tag beantragt. Dieser Antrag wurde übergangsweise für zwei Monate genehmigt. Bis Ende September soll die Organisation der dritten Produktionsschicht aufgebaut sein, um einen Teil der Minderproduktion zu kompensieren und um im vierten Quartal 2026 die Produktionsmenge pro Monat so weit wie möglich hochzufahren.

Die bereits verlorene Produktionszeit des laufenden Jahres kann dadurch allerdings nicht vollständig aufgeholt werden. Zudem ist der Dreischichtbetrieb einschließlich Nachtarbeit mit höheren Betriebskosten verbunden.

Pascal Klein: „Die zusätzlichen Produktionszeiten helfen uns kurzfristig dabei, einen Teil der fehlenden Mengen zu kompensieren und unsere Kunden weiter zu beliefern. Entscheidend ist für uns aber die nachhaltige technische Lösung. Genau daran arbeiten wir derzeit gemeinsam mit unserem Lieferanten.“

Fortschritte beim Projekt in Schweden

Derweil gibt es für Pyrums Projekt in Schweden Positives zu vermelden. Pyrums schwedischer Projektpartner GreenTech Recycling Tires AB hat Mitte September eine Förderzusage in Höhe von 24 Mio. Euro erhalten.

Pascal Klein: „Die Förderzusage trägt einen wichtigen Teil zur Finanzierung des Projekts bei und wir freuen uns mit unserem Projektpartner GreenTech. Damit ist zu erwarten, dass auch dieses Projekt spätestens zum ersten Quartal 2027 Fahrt aufnimmt.“

Pyrum und GreenTech planen den Bau einer gemeinsamen Thermolyseanlage mit einer Recyclingkapazität von 22.700 Tonnen Altreifen pro Jahr. Zu diesem Zweck befinden sich der Umwelt- sowie der Bau- und Betriebsantrag bereits in Prüfung durch die zuständige Behörde. Zudem wurde ein geeignetes Grundstück für den Bau des zukünftigen Recyclingwerks gefunden, das sich aufgrund seiner Größe sowie der vorhandenen Infrastruktur und der guten Verkehrsanbindung als besonders geeignet erwiesen hat. Auf dem angrenzenden Gelände befindet sich zudem ein Wärmekraftwerk, das künftig das im Prozess entstehende Gas nutzen soll.



Die Pyrum Innovations AG bietet am heutigen Mittwoch, 23. September 2026, um 11:00 Uhr einen Webcast für Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter zur aktuellen Geschäftsentwicklung an. Interessierte können sich unter https://www.appairtime.com/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10 zur Teilnahme registrieren.



Der Konzernzwischenbericht zum ersten Halbjahr 2026 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investor-relations/finanzberichte/ zur Verfügung.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG revolutioniert seit 2008 den Recyclingmarkt für Altreifen. Das Unternehmen hat eine innovative, proprietäre Thermolysetechnologie entwickelt, mit der Altreifen und bestimmte Kunststoffe nahezu emissionsfrei recycelt werden können. Im Prozess entstehen hochwertige Produkte wie Pyrolyseöl TTO und recovered Carbon Black TTB, die von namhaften Industriepartnern – u. a. aus der Chemie und Reifenindustrie – zur Herstellung neuer Produkte eingesetzt werden. Damit schließt Pyrum den Materialkreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Einklang mit den Klimazielen. Renommierte Zertifizierungen wie die REACH Registrierung für das Pyrolyseöl sowie ISCC PLUS-Zertifizierung für beide Produkte bestätigen die hohe Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte und Prozesse.

Weitere Informationen unter www.pyrum.net .

Kontakt

iron AG

Frederic Hilke, Jonas Schneider

Tel: +49 221 9140 9737

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net