EQS-News: Pyrum startet Pilotprojekt mit der BMW Group zum Recycling von Altreifen im Saarland

Pyrum startet Pilotprojekt mit der BMW Group zum Recycling von Altreifen im Saarland Dillingen / Saar, 15. Dezember 2022 Die Pyrum Innovations AG (Pyrum), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat ihr Kooperationsnetzwerk weiter ausgebaut. Im Rahmen eines Pilotprojekts mit der BMW Group recycelt Pyrum seit kurzem die Altreifen der BMW Group Niederlassung Saarland. Dem Pilotprojekt ging ein Audit voraus, bei dem Themen wie Arbeits- und Brandschutz, Genehmigungen und Umweltauflagen geprüft wurden. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: Wir freuen uns, mit der BMW Group einen namhaften Partner in unserem Kooperationsnetzwerk begrüßen zu dürfen. Unsere einzigartige Pyrolysetechnologie ist das führende Verfahren bei der Verwertung von Altreifen. Thomas Grupp, Leiter Kundensupport Markt Deutschland der BMW Group: Der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen spielt für die BMW Group eine zentrale Rolle. Unser Ziel ist es, den Ressourcenverbrauch durch die Verwendung von hochwertigem Sekundärmaterial zu verringern. Darüber hinaus fördern wir die Weiterverwendung und Wiederverwertung am Ende des Produktlebenszyklus nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Die BMW Group beteiligt sich an verschiedenen Pilotprojekten zur Validierung neuer Verfahren und Methoden. Die Rückführung von Altreifen in einen hochwertigen Aufbereitungsprozess ist für die BMW Group ein weiterer Schritt hin zu einem noch verantwortungsvolleren Ressourceneinsatz. Pyrum wiederum kann durch das Pilotprojekt die Versorgung mit Altreifen weiter konstant ausbauen, insbesondere vor dem Hintergrund der bereits genehmigten Inbetriebnahme weiterer Produktionslinien im Stammwerk Dillingen/Saar. Die Kooperation mit BMW erweitert bestehende und erfolgreich laufende Partnerschaften von Pyrum, unter anderem mit BASF, Continental und dem Fahrradreifenhersteller Ralf Bohle (Schwalbe).

Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO 2 -Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.

Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

https://www.pyrum.net

15.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

