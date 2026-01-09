EQS-News: Pyrum und UNITANK gründen Joint Venture für den Bau und Betrieb von bis zu zehn Altreifen-Recyclingwerken in Europa

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Pyrum und UNITANK gründen Joint Venture für den Bau und Betrieb von bis zu zehn Altreifen-Recyclingwerken in Europa



UniPyrum wird als eigenständiges Unternehmen an fünf bis zehn Standorten hochmoderne Recyclinganlagen für die zirkuläre Verarbeitung von Altreifen errichten

Jedes Werk soll eine Recyclingkapazität von mindestens 22.000 Tonnen Altreifen pro Jahr besitzen

Unitank und Pyrum beteiligen sich mit 51 % und 49 % am Gemeinschaftsunternehmen

Für das erste Projekt im thüringischen Emleben wird kurzfristig der Start des Genehmigungsprozesses erwartet

Dillingen, Saar / Hamburg, 9. Januar 2026 – Die saarländische Pyrum Innovations AG („Pyrum“, ISIN: DE000A2G8ZX8) und die Hamburger UNITANK Holding GmbH & Co. KG („UNITANK“), ein führender Betreiber von unabhängigen Tanklagern, haben eine Gesellschaftervereinbarung (Shareholder Agreement) zur Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet. Diese Partnerschaft wird den Grundstein für den Bau von fünf bis zehn hochmodernen Recyclingwerken für Altreifen in Europa in den kommenden Jahren legen. Pyrum ist mit 49 % am Eigenkapital des neuen Gemeinschaftsunternehmens beteiligt, die UNITANK Gruppe hält einen Anteil von 51 %.

Das Joint Venture „UniPyrum“ mit Sitz in Hamburg wird über ein eigenes, erfahrenes Management Team verfügen, um den zügigen und zielgerichteten Ausbau mehrerer Produktionsstandorte in Deutschland und Europa voranzutreiben. Jeder Standort wird zunächst aus mindestens drei hochmodernen Thermolysereaktoren bestehen und damit eine jährliche Recyclingkapazität von mindestens 22.000 Tonnen Altreifen erreichen. Dank der modularen Bauweise der Pyrum-Technologie können die Kapazitäten standortspezifisch und bedarfsgerecht erweitert werden.

Jan Vogel, CEO der UNITANK Gruppe: „Wir freuen uns sehr, die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die uns mit Pyrum verbindet, mit dem heute gegründeten Joint Venture einen entscheidenden Schritt voranzubringen. Neben unserem Kerngeschäft im Bereich Tanklager entsteht so ein neuer zukunftsweisender Geschäftsbereich mit starkem, von der Energiewende unabhängigen Wachstumspotential. Die Kombination von Pyrums führender Technologie und unserer flächendeckenden Erfahrung im Betrieb von kritischer Infrastruktur im Energiebereich eröffnet eine spannende Kombination für die Zukunft. Ziel ist es, dass das neue Gemeinschaftsunternehmen zügig ein Netzwerk von Altreifen-Recyclinganlagen in Deutschland und den Nachbarländern entwickelt und betreibt.“

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Seit unserer ersten Absichtserklärung mit UNITANK haben wir gemeinsam intensiv an der Weiterentwicklung unserer Partnerschaft gearbeitet. Wir freuen uns sehr, heute diesen wichtigen Meilenstein zu setzen. Nach dem positiven Förderbescheid in Griechenland und dem kürzlich unterzeichneten Shareholder Agreement mit SUAS setzen wir mit der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens mit UNITANK den nächsten wichtigen Schritt, um den Bau und Betrieb neuer Anlagen endlich spürbar zu beschleunigen. Die langjährige Erfahrung von UNITANK im Betrieb kritischer Infrastruktur und ihre vielfältigen technischen und logistischen Kompetenzen ergänzen unsere Technologie optimal. Gemeinsam erhöhen wir die europaweite Recyclingkapazität für Altreifen deutlich und treiben die Kreislaufwirtschaft aktiv voran.“

Im Rahmen der Vereinbarung wurden zudem die Zielregionen für die ersten drei Werke festgelegt und umfangreiche Vorarbeiten zum Pre-Engineering und zur Erstellung eines Businessplans durchgeführt. Als möglicher erster Standort wurde UNITANKs Standort im thüringischen Emleben identifiziert. Es wurde vereinbart, kurzfristig mit den nötigen Genehmigungsverfahren zu beginnen. Parallel führt UNITANK Gespräche mit zukünftigen Lieferanten für den Reifeninput und mit potenziellen Abnehmern der Endprodukte.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffe nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Angesehene Zertifikate wie REACH und ISCC Plus belegen die Qualität und Nachhaltigkeit der Produkte.

www.pyrum.net

Über UNITANK

Mit über 1,3 Millionen Kubikmeter Lagerkapazität an sieben Standorten gehört UNITANK zu den führenden unabhängigen Betreibern von Tanklagern in Deutschland und Belgien. Neben der regionalen Versorgung von Energieprodukten lagert das hamburger Unternehmen traditionell auch einen erheblichen Anteil der nationalen strategischen Notreserven der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs Belgien. UNITANK ist damit einen wichtiger Bestandteil der kritischen Infrastruktur in Europa.

www.unitank.com

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

UNITANK Holding GmbH & Co. KG

Steckelhörn 9

20457 Hamburg

info@unitank.com