EQS-News: q.beyond: bis 2025 Umsatzanstieg von durchschnittlich 7 bis 8 % pro Jahr geplant

q.beyond: bis 2025 Umsatzanstieg von durchschnittlich 7 bis 8 % pro Jahr geplant



Nachhaltig positiver Free Cashflow bereits ab 2024

Prognose 2023: Umsatzanstieg auf 185 bis 191 Mio. , EBITDA von 5 bis 7 Mio. und Free Cashflow von bis zu -8 Mio.

Weiterentwicklung des Geschäftsmodells führt zu steigender Ertrags- und Finanzkraft Köln, 30. März 2023. q.beyond wird mit der Strategie 2025 in den kommenden Jahren die Ertrags- und Finanzkraft steigern und weiter schneller als der Markt wachsen. Der neue zweiköpfige Vorstand mit CEO Thies Rixen und CFO Nora Wolters plant bis zum Jahr 2025 mit einem durchschnittlichen Umsatzanstieg von 7 bis 8 % pro Jahr. Für das Jahr 2025 werden eine EBITDA-Marge von 7 bis 8 % sowie ein Konzerngewinn erwartet. Bereits für das Jahr 2024 will das Unternehmen einen positiven Free Cashflow erwirtschaften. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen, wie am 3. März 2023 gemeldet, bei einem Umsatz von 173,0 Mio. eine EBITDA-Marge von 3 % (EBITDA: 5,4 Mio. ) sowie einen Free Cashflow von -9,7 Mio. . Das Konzernergebnis belief sich infolge einmaliger Abschreibungen in Höhe von 20,9 Mio. auf -33,1 Mio. . Für das laufende Geschäftsjahr plant q.beyond mit einem Umsatz von 185 bis 191 Mio. , einem EBITDA von 5 bis 7 Mio. (EBITDA-Marge von 3 bis 4 %) sowie einem Free Cashflow von bis zu -8 Mio. . Die EBITDA-Planung enthält deutlich höhere Stromkosten für den Betrieb der Rechenzentren, inflationsbedingt steigende Personalkosten sowie höhere Lizenzkosten; daraus resultieren insgesamt Belastungen in einer Größenordnung von 5 bis 7 Mio. . Hälfte der Umsätze künftig mit Beratungs- und Entwicklungsleistungen Um die Ertrags- und Finanzkraft nachhaltig zu verbessern, wird q.beyond das Geschäftsmodell weiterentwickeln. Im Fokus steht der Ausbau der Beratungs- und Entwicklungskompetenz. 2025 will q.beyond mit ihrem Know-how rund um SAP, Microsoft und maßgeschneiderte Softwarelösungen (Custom-Code) rund 50 % der Umsätze erzielen; aktuell liegt dieser Anteil bei knapp einem Drittel. Die andere Hälfte werden Betriebsleistungen beisteuern; Schwerpunkte sind hier Hybrid-Cloud-Lösungen, die Ressourcen der eigenen Rechenzentren mit denen von Public-Cloud-Anbietern effizient kombinieren, sowie der Betrieb von Applikationen. Der neue CEO Thies Rixen erklärt: Wir werden unsere Beratungs- und Entwicklungskompetenz stärker als bislang vermarkten. Davon profitiert auch der Betrieb. Denn in der Regel betreibt der IT-Dienstleister Applikationen, der sie auch entwickelt. Und wer ein Unternehmen bei der Erarbeitung einer neuen IT-Strategie unterstützt, wird sie zumeist auch umsetzen. Diese Verknüpfung macht es möglich, in den kommenden Jahren profitabler zu wachsen. Die Vermarktung der Leistungen erfolgt künftig über zwei Kanäle. Über den bisherigen direkten Vertrieb hinaus erweitert das Unternehmen den indirekten Vertriebskanal. Bereits heute vertreiben Partner wie Telekom Deutschland ein standardisiertes Leistungsspektrum und nutzen dazu die q.beyond-eigene hochskalierbare Cloud-Plattform. Zügige Integration der Töchter und Ausbau der Nearshoring-Standorte Entscheidende Beiträge zum angestrebten profitableren Wachstum wird darüber hinaus das Projekt One q.beyond leisten, das der neue Vorstand bereits gestartet hat. Damit werden im laufenden Geschäftsjahr die Integration der Tochterunternehmen beschleunigt, Doppelfunktionen im Management und Vertrieb abgeschafft und einheitlich schlanke Strukturen etabliert. Darüber hinaus erfolgt ein systematischer Ausbau der bestehenden Nearshoring-Standorte in Lettland und Spanien. 2023 schaffen wir die Basis für eine deutliche Steigerung der Ertrags- und Finanzkraft, sagt CFO Nora Wolters und ergänzt: Zugleich erhöhen wir die Schlagkraft der Organisation und erarbeiten uns damit einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung . Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie in Lettland und Spanien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

Kontakt

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669 8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de

