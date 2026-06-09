EQS-News: q.beyond launcht „AI Act as a Service“

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q.beyond launcht „AI Act as a Service“



09.06.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





q.beyond launcht „AI Act as a Service“

Unternehmen erhalten Risikoklassifizierung zum Einsatz von KI

Anforderungen des „EU AI Act“ bei vielen Unternehmen noch nicht umgesetzt

Regelkonforme KI-Nutzung als Basis für neue Wertschöpfung

Köln, 9. Juni 2026 – Die q.beyond AG launcht ihren neuen Dienst „AI Act as a Service“. Verantwortliche bewerten damit KI-Systeme in ihrem Unternehmen und erhalten im Handumdrehen eine auditfähige Einschätzung zu Risiken beim Einsatz von KI – inklusive entsprechender Dokumentation und Nachweise. AI Act as a Service unterstützt sie dabei, die KI-Anwendungen im eigenen Unternehmen auf eine regulatorisch sichere Basis zu stellen. Das beschleunigt den KI-Einsatz und bildet die Basis für Produktivitätsgewinn sowie für eine Steigerung der Wertschöpfung mittels Künstlicher Intelligenz.

EU AI Act ist für alle Unternehmen bindend

Der EU AI Act ist die europäische KI-Verordnung und der weltweit erste gesetzliche Rahmen zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Firmen. Das Gesetz ist bereits in Kraft getreten und wird für Unternehmen schrittweise bindend. Relevante Daten sind hier unter anderem der August 2026 für einen Großteil der allgemeinen Regelungen sowie der Dezember 2027 für Hochrisiko-KI-Systeme.

Das Ziel der EU ist es, die Risiken für Sicherheit, Gesundheit und Grundrechte in Unternehmen bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz zu minimieren und gleichzeitig die Innovationskraft zu stärken. Die regulatorischen Anforderungen sind dabei nicht abhängig von der Unternehmensgröße, sondern vom potenziellen Risiko einer KI-Anwendung. Dieses kann je nach Branche und Anwendungsszenario stark variieren.

AI Act as a Service online buchbar – kostenfreie Testversion

Genau hier setzt der neue q.beyond Service an: Er gibt Unternehmen jeder Größe und Branche einen Überblick, welche regulatorischen Risiken durch bereits eingesetzte oder auch geplante KI-Systeme bestehen. Typischerweise setzen Unternehmen mittlerweile bereits mehrere dutzend Large Language Modelle (LLMs) und Agenten ein.

Der Service ist direkt auf der q.beyond Website buchbar und kann ohne vorherige Integration genutzt werden. Neben einer monatlichen Subscription, die je nach Preisstaffel ein bis mehrere Accounts beinhaltet, steht auch eine kostenfreie Version bereit. Mit dieser lässt sich bereits eine Basisbewertung der Anforderungen des EU AI Act einer KI-Anwendung vornehmen.

„Unternehmen können mit AI Act as a Service direkt loslegen und erhalten umgehend eine auditfähige Risikobewertung“, so Dr. Daniel Taradzic, Chief AI Officer der q.beyond AG. „Damit versetzen wir Firmen in die Lage, das Maximum an Produktivitätsgewinn durch den Einsatz von KI und Automatisierung herauszuholen und gleichzeitig die regulatorischen Risiken zu minimieren.“ Der Service richte sich insbesondere an Entscheiderinnen und Entscheider wie CIOs, Compliance Manager und CISOs.

Erste Unternehmen setzen bereits auf AI Act as a Service

In der vorangegangenen Testphase hat der Dienst bereits die Aufmerksamkeit zahlreicher q.beyond Kunden auf sich gezogen und wird bereits produktiv genutzt. „Wir standen vor derselben Herausforderung wie aktuell viele Unternehmen: Mehrere tausend aktive KI-Nutzer und gleichzeitig keine Einschätzung zu den Anforderungen des EU AI Act“ zu haben“, so Ingo List, Geschäftsführer, Antares Project GmbH. „Durch AI Act as a Service haben wir dieses Problem jetzt nicht mehr.“

Orchestrierung branchenspezifischer KI-Services für Mittelständler

q.beyond berät Unternehmen darüber hinaus beim sicheren und datenschutzkonformen Einsatz von KI. Mit der Plattform „Private Enterprise AI“ bietet das Unternehmen zudem eine sichere Umgebung, in der sensible Unternehmensinformationen geschützt verarbeitet werden können. Darüber hinaus entwickelt der IT-Dienstleister KI-Agenten für Unternehmen der Branchen Handel, produzierendes Gewerbe, Logistik, Banken & Versicherungen, öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen und Energie. Die Lösungen werden anschließend als Managed Service betrieben und steigern nachhaltig die Wertschöpfung der mittelständischen Kunden von q.beyond.

Weitere Informationen zu AI Act as a Service sowie die Buchungsoptionen – inklusive kostenfreier Testversion – stehen hier zur Verfügung: https://www.qbeyond.de/ki-services/ai-act-as-a-service.

Über das Unternehmen:

q.beyond ist der führende IT-Partner für den Mittelstand. Wir lösen die technologischen Herausforderungen unserer europäischen Kunden, machen damit ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig und steigern so nachhaltig ihre Wertschöpfung. Das tun wir anhand von souveränen IT-Lösungen und unseren eigenen, zertifizierten KI-Rechenzentren. Ein starkes Team aus über 1.000 Expertinnen und Experten verbindet Branchen-Know-how mit technischer Exzellenz. Unsere Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Public und Private Cloud, dem Betrieb geschäftskritischer Anwendungen auf Basis von Microsoft- und SAP-Technologien, Künstlicher Intelligenz sowie IT-Security. q.beyond ist börsennotiert und mit einer flächendeckenden Präsenz in Deutschland sowie Standorten in Lettland, Spanien, Indien und den USA vertreten.



Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor-Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

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