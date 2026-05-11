q.beyond Aktie
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11.05.2026 07:30:04
EQS-News: q.beyond treibt „Strategie 2028“ erfolgreich voran
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EQS-News: q.beyond AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
q.beyond treibt „Strategie 2028“ erfolgreich voran
Köln, 11. Mai 2026. Im ersten Quartal 2026 hat der IT-Dienstleister q.beyond seine robuste Entwicklung trotz anhaltend herausfordernder Gesamtwirtschaftslage fortgesetzt. Entscheidend dafür waren zwei Faktoren: das resiliente Geschäftsmodell mit seinem hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen (Q1 2026: 69 %) sowie die konsequente Umsetzung der „Strategie 2028“. In deren Mittelpunkt stehen sowohl die Kombination aus vertiefter Branchenkompetenz und IT-Expertise als auch der Ausbau von KI-basierten Services sowie eine konsequente Internationalisierung.
Nettoliquidität steigt auf 42,6 Mio. €
Der Umsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 42,8 Mio. € (Q1 2025: 46,4 Mio. €). Zu berücksichtigen ist, dass die Vorjahresgröße letztmalig 2,7 Mio. € Umsatz aus nicht fortgeführten wenig profitablen Geschäftsfeldern enthielt. Zugleich stieg der Umsatz im Segment Consulting dank verstärkter Nachfrage nach SAP- und KI-Services. Das EBITDA erreichte infolge des insgesamt niedrigeren Quartalsumsatzes 1,5 Mio. € (Q1 2025: 2,3 Mio. €), und das Konzernergebnis lag bei -1,1 Mio. € (Q1 2025: -0,3 Mio. €). Das Ergebnis wurde planmäßig durch Investitionen in künftiges Wachstum für den Ausbau der KI-Kompetenz sowie die Internationalisierung beeinflusst. Der Free Cashflow betrug im ersten Quartal dieses Jahres 0,6 Mio. € (Q1 2025: 0,8 Mio. €). Die Nettoliquidität stieg zum 31. März 2026 auf 42,6 Mio. €; dies entspricht 1,71 € je q.beyond-Aktie.
q.beyond-CEO Thies Rixen erklärt: „Unsere strategische Ausrichtung bewährt sich in einem äußerst herausfordernden Umfeld. Wir fokussieren uns auf profitable Geschäftsfelder und nachhaltige Effizienzsteigerungen.“ Maßgebliche Beiträge dazu leisten die verstärkte Nutzung von KI und die Internationalisierung. Auch die Neuaufstellung des Vertriebs zahlt sich aus. Der Sales-Funnel des Unternehmens umfasst derzeit mehr als 200 Mio. €; der Auftragseingang stieg im ersten Quartal 2026 um 7 % im Vergleich zum Vorjahr.
Verdoppelung der Nearshoring- und Offshoring-Quote auf 40 % bis Ende 2028
Im laufenden Geschäftsjahr baut q.beyond auch mit Blick auf die verstärkte Kundennachfrage die Nearshoring- und Offshoring-Aktivitäten weiter aus. Künftig ist das Unternehmen neben Lettland und Spanien auch in Rumänien aktiv: Am neuen Nearshoring-Standort Cluj bündelt q.beyond im ersten Schritt einen Teil seines 24/7-Supports. Nora Wolters, CFO von q.beyond, nennt das Ziel: „Bis Ende 2028 wird sich die Nearshoring- und Offshoring-Quote auf 40 % verdoppeln. Dies steigert nicht nur unsere Effizienz, sondern hilft uns auch, dem Fachkräftemangel in Deutschland zu begegnen und neue Märkte zu erschließen.“ Die Standorte in Lettland und Spanien vermarkten bereits seit vergangenem Jahr das gesamte Leistungsspektrum von q.beyond.
q.beyond plant für 2026 Konzerngewinn und nachhaltig positiven Free Cashflow
Nach dem erwartungsgemäßen Start bestätigt q.beyond die Prognose für das Gesamtjahr 2026: Bei einem Umsatz von 182 bis 190 Mio. € werden ein EBITDA von 10 bis 16 Mio. €, ein Konzerngewinn sowie ein nachhaltig positiver Free Cashflow erwartet. Wie in den Vorjahren werden Umsatz und Ergebnis vor allem in der zweiten Jahreshälfte deutlich steigen.
Auch für 2027 und 2028 erwartet CEO Thies Rixen eine positive Entwicklung: „q.beyond wird in den kommenden Jahren profitabel wachsen – dank Serviceführerschaft, KI-basierter Geschäftsmodelle und europäischer Expansion.“ Das Unternehmen strebt bis 2028 einen Umsatz von rund 250 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von rund 10 % an. Rixen ist überzeugt: „Organisches Wachstum, stark steigende KI-Umsätze und gezielte M&A-Aktivitäten werden den Wert unseres Unternehmens deutlich steigern.“
11.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Richard-Byrd-Straße 4
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|E-Mail:
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|DE000A41YDG0
|WKN:
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|Börsen:
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|EQS News ID:
|2324518
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