WKN DE: A14KB3 / ISIN: DE000A14KB33

16.02.2026 13:57:53

EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Q-Soft Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

16.02.2026 / 13:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 16. Februar 2026
Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 / 2026 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Ergebnis nach Steuern: T€ 44 (Vorjahresperiode T€ 49)

Bilanzsumme: T€ 4.010 (30.09.2025: T€ 4.412)
Eigenkapitalquote: 26,3% (30.09.2025: 24,9 %)

Die Q-Soft Verwaltungs AG weist für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Fehlbetrag nach Steuern von - T€ 44 (Vorjahresperiode  T€ 49) aus.

Alle wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen wie z.B. die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 9, Vorjahresperiode TEUR 9) lagen im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahrsperiode weitgehend unverändert.
Im Berichtszeitraum wurden Teile an einer Beteiligung mit einem Gewinn von TEUR 2 veräußert. Ebenfalls wurden die Wertpapiere im Umlaufvermögen mit einem kleinen Verlust veräußert.
Die Erlöse wurden zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten verwendet. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft konnten unter anderem dadurch auf TEUR 34 (Vorjahresperiode TEUR 38) reduziert werden.

Gechingen, 16. Februar 2026

Q-Soft Verwaltungs AG          
Der Vorstand

Kontakt:
Q-Soft Verwaltungs AG
Bergwaldstr. 34
75391 Gechingen

Telefon 07031 4690960
www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de

HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart
Vorstand: Martin Schmitt
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss

16.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Q-SOFT Verwaltungs AG
Bergwaldstraße 34
75391 Gechingen
Deutschland
Telefon: 07031-4690960
E-Mail: info@qsoft-ag.de
Internet: www.qsoft-ag.de
ISIN: DE000A14KB33
WKN: A14KB3
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2277012

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2277012  16.02.2026 CET/CEST

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
