Q-Soft Verwaltungs Aktie
WKN DE: A14KB3 / ISIN: DE000A14KB33
|
16.02.2026 13:57:53
EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026
|
EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG
/ Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 16. Februar 2026
Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 / 2026 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:
Ergebnis nach Steuern: – T€ 44 (Vorjahresperiode – T€ 49)
Bilanzsumme: T€ 4.010 (30.09.2025: T€ 4.412)
Die Q-Soft Verwaltungs AG weist für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Fehlbetrag nach Steuern von - T€ 44 (Vorjahresperiode – T€ 49) aus.
Alle wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen wie z.B. die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 9, Vorjahresperiode TEUR 9) lagen im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahrsperiode weitgehend unverändert.
Gechingen, 16. Februar 2026
Q-Soft Verwaltungs AG
Q-Soft Verwaltungs AG
Bergwaldstr. 34
75391 Gechingen
Telefon 07031 4690960
www. qsoft-ag.de, info@q-soft-ag.de
HRB-Nr. 729914 AG Stuttgart
Vorstand: Martin Schmitt
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss
16.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Q-SOFT Verwaltungs AG
|Bergwaldstraße 34
|75391 Gechingen
|Deutschland
|Telefon:
|07031-4690960
|E-Mail:
|info@qsoft-ag.de
|Internet:
|www.qsoft-ag.de
|ISIN:
|DE000A14KB33
|WKN:
|A14KB3
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2277012
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2277012 16.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q-Soft Verwaltungs AG
|
13:57
|EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 (EQS Group)
|
15.10.25
|EQS-News: Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2024/2025 (EQS Group)
Analysen zu Q-Soft Verwaltungs AG
Aktien in diesem Artikel
|Q-Soft Verwaltungs AG
|2,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.