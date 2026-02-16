EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG: Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

EQS-News: Q-Soft Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Corporate News der Q-Soft Verwaltungs AG vom 16. Februar 2026

Geschäftszahlen nach dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026

Die untestierten Geschäftszahlen der Q-Soft Verwaltungs AG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 / 2026 werden von der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Ergebnis nach Steuern: – T€ 44 (Vorjahresperiode – T€ 49)

Bilanzsumme: T€ 4.010 (30.09.2025: T€ 4.412)

Eigenkapitalquote: 26,3% (30.09.2025: 24,9 %)

Die Q-Soft Verwaltungs AG weist für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Fehlbetrag nach Steuern von - T€ 44 (Vorjahresperiode – T€ 49) aus.

Alle wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen wie z.B. die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 9, Vorjahresperiode TEUR 9) lagen im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahrsperiode weitgehend unverändert.

Im Berichtszeitraum wurden Teile an einer Beteiligung mit einem Gewinn von TEUR 2 veräußert. Ebenfalls wurden die Wertpapiere im Umlaufvermögen mit einem kleinen Verlust veräußert.

Die Erlöse wurden zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten verwendet. Die Zinsaufwendungen der Gesellschaft konnten unter anderem dadurch auf TEUR 34 (Vorjahresperiode TEUR 38) reduziert werden.

Gechingen, 16. Februar 2026

Q-Soft Verwaltungs AG

Der Vorstand

