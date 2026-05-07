ElringKlinger Aktie
WKN: 785602 / ISIN: DE0007856023
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07.05.2026 07:30:39
EQS-News: Q1 2026: Guter Jahresauftakt bestätigt Transformationskurs
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EQS-News: ElringKlinger AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Q1 2026: Guter Jahresauftakt bestätigt Transformationskurs
Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) startet in das Geschäftsjahr 2026 mit einer Steigerung des operativen Ergebnisses und treibt ihre Transformation weiter voran. In einem weiterhin herausfordernden geopolitischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld erzielte der Konzern im ersten Quartal einen Umsatz von 430,0 Mio. EUR (Q1 2025: 423,1 Mio. EUR). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die veräußerte Konzerngesellschaft in Solihull, Großbritannien, im ersten Quartal 2025 noch einen Umsatz von 3,1 Mio. EUR beigesteuert hatte, d.h. die entsprechende Vergleichsbasis aus dem Vorjahresquartal beträgt demzufolge 420,0 Mio. EUR. Zudem schmälerten Währungseffekte in Höhe von 9,7 Mio. EUR den Umsatz. Organisch, das heißt um Währungs- und M&A-Effekte bereinigt, stiegen die Umsatzerlöse um 19,8 Mio. EUR oder 4,7 % und entwickelten sich damit signifikant besser als die Fahrzeugproduktion, die nach Schätzungen von S&P Global Mobility im ersten Quartal 2026 weltweit um 3,4 % und in Europa (ohne Russland) um 1,0 % schrumpfte.
Umsatz organisch gesteigert mit E-Mobility als Wachstumstreiber
Profitabilität spürbar verbessert – Bereinigte EBIT-Marge im Zielkorridor
Nach dem Investitionszyklus der letzten beiden Jahre für den Hochlauf der erhaltenen Großserienaufträge hat der Konzern die Investitionen in Sachanlagen wie geplant wieder zurückgefahren und liegt mit 21,3 Mio. EUR (Q1 2025: 45,0 Mio. EUR) bzw. 5,0 % (Q1 2025: 10,6 %) des Konzernumsatzes im für das Gesamtjahr angestrebten Spektrum. Bei einem Net Working Capital von 383,4 Mio. EUR (31.03.2025: 454,4 Mio. EUR) belief sich der operative Free Cashflow im ersten Quartal 2026 auf minus 109,4 Mio. EUR (Q1 2025: -120,3 Mio. EUR). Der Mittelabfluss ist im Wesentlichen auf den fortgesetzten Hochlauf volumenstarker Serienaufträge im E-Mobility-Geschäft und den damit verbundenen erhöhten Kapitalbedarf im operativen Geschäft zurückzuführen. Die Nettofinanzverbindlichkeiten erhöhten sich zum 31. März 2026 auf 413,2 Mio. EUR (31.03.2025: 370,4 Mio. EUR). Die bereinigte Nettoverschuldungsquote (Nettofinanzverbindlichkeiten zu bereinigtem EBITDA) belief sich somit auf 2,1 (Q1 2025: 2,1). Die Entwicklung der Kennzahlen entspricht den Erwartungen des Konzerns im Rahmen seiner SHAPE30-Transformationsstrategie.
Ausblick bestätigt
Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender des ElringKlinger-Konzerns, kommentiert die Quartalszahlen: „Die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 unterstreichen, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung auf dem richtigen Weg sind. Unser organisches Wachstum – insbesondere im E-Mobility-Geschäft – und die deutliche Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge zeigen die zunehmende Wirksamkeit unserer Transformationsmaßnahmen. Mit SHAPE2EMPOWER schaffen wir zudem die organisatorischen Voraussetzungen, um in dem dynamischen Umfeld unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Im Kern geht es darum, Verantwortung dorthin zu bringen, wo sie Wirkung entfalten muss: in die Geschäftsbereiche, näher an das Geschäft, näher an den Kunden. Dadurch stellen wir ElringKlinger so auf, dass wir kundenfokussierter, marktnäher sowie wirksamer und effizient in unseren Prozessen und Strukturen handeln können.“
SHAPE2EMPOWER: neue Organisationsstruktur für die nächste Phase der Transformation
Kennzahlen über das 1. Quartal 2026
* Die Zahlen zum ersten Quartal 2025 enthalten noch die mit Wirkung zum 30. November 2025 veräußerte Konzerngesellschaft hpp UK Ltd. in Solihull, Großbritannien.
Über ElringKlinger
Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebs-arten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.600 #transformationpioneers an rund 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran – voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.
Rechtlicher Hinweis
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.
Kontakt:
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ElringKlinger AG
Dr. Jens Winter
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E-Mail: jens.winter@elringklinger.com
07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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