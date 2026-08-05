EQS-News: Q2 2026: ElringKlinger setzt profitables Wachstum und E-Mobility-Hochläufe erfolgreich fort

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Q2 2026: ElringKlinger setzt profitables Wachstum und E-Mobility-Hochläufe erfolgreich fort



05.08.2026 / 07:30 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Q2 2026: ElringKlinger setzt profitables Wachstum und

E-Mobility-Hochläufe erfolgreich fort

Konzernumsatz im zweiten Quartal 2026 auf 478,9 Mio. EUR gesteigert; organisches Wachstum von 18,6 % deutlich über globaler Fahrzeugproduktion (-0,2 %)

Profitabilität weiter verbessert: bereinigtes EBIT auf 28,9 Mio. EUR erhöht (Q2 2025: 24,2 Mio. EUR), bereinigte EBIT-Marge auf 6,0 % gesteigert (Q2 2025: 5,9 %)

Wachstum in allen Segmenten, E-Mobility legt um 114 % auf 85,4 Mio. EUR (Q2 2025: 40,0 Mio. EUR) zu, hochlaufbezogene Einmaleffekte im Umsatz in Höhe von 28,1 Mio. EUR

Transformation auf Kurs, Jahresausblick bestätigt

Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) knüpfte im zweiten Quartal 2026 an ihre dynamische Entwicklung der Vorquartale an. Trotz eines Rückgangs der globalen Fahrzeugproduktion um 0,2 % gemäß Daten des Branchendatenanbieters Mobility Global (vormals: S&P Global Mobility) steigerte der Konzern den Umsatz auf 478,9 Mio. EUR (Q2 2025: 408,3 Mio. EUR) und entwickelte sich damit erneut deutlich besser als der Markt. Positive Wechselkurseffekte in Höhe von 2,1 Mio. EUR wirkten dabei unterstützend, zudem sind aufgrund der Veräußerung der britischen Tochtergesellschaft hofer powertrain products UK Ltd., Solihull, M&A-Effekte in Höhe von 6,3 Mio. EUR im Vorjahresquartal zu berücksichtigen. Organisch, also unter Ausschluss von Währungs- und M&A-Effekten, erhöhte ElringKlinger den Konzernumsatz im zweiten Quartal 2026 um 74,8 Mio. EUR beziehungsweise 18,6 %. Wachstumstreiber waren insbesondere die Hochläufe von E-Mobility-Serienprojekten sowie hochlaufbezogene Einmaleffekte in Höhe von 28,1 Mio. EUR. Im ersten Halbjahr 2026 lag das organische Umsatzwachstum bei 94,5 Mio. EUR oder 11,5 %.

Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender des ElringKlinger-Konzerns, zu den Geschäftszahlen: „Die Ergebnisse des zweiten Quartals belegen die erfolgreiche Umsetzung unserer SHAPE30-Strategie. Wir sind in allen Segmenten im Umsatz gewachsen, skalieren unser E-Mobility-Geschäft und stärken Profitabilität und Cashflow. Mit den Programmen STREAMLINE und SHAPE2EMPOWER steigern wir zudem nachhaltig unsere Wettbewerbsfähigkeit. Mit einer bereinigten EBIT-Marge von 6,4 % im ersten Halbjahr liegen wir auf Kurs, unsere Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von rund 6 bis 7 % zu erreichen.“

Breit getragenes Wachstum in den Kernregionen

Die Umsatzentwicklung wurde von allen wesentlichen Absatzmärkten getragen. In der größten Vertriebsregion „Übriges Europa“ stieg der Umsatz auf 170,9 Mio. EUR (Q2 2025: 141,0 Mio. EUR). Auch in Deutschland erhöhte sich der Umsatz deutlich auf 118,9 Mio. EUR (Q2 2025: 94,0 Mio. EUR). In Nordamerika legten die Erlöse auf 86,2 Mio. EUR (Q2 2025: 81,6 Mio. EUR) zu. Die Region Asien-Pazifik erzielte Umsätze von 70,7 Mio. EUR (Q2 2025: 66,9 Mio. EUR). Die Region Südamerika und Übrige setzte den positiven Trend fort und steigerte die Umsatzerlöse auf 32,4 Mio. EUR (Q2 2025: 24,7 Mio. EUR).

Wachstum in allen Segmenten, E-Mobility gewinnt weiter an Bedeutung

Das Segment Erstausrüstung steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal 2026 auf 339,5 Mio. EUR (Q2 2025: 276,9 Mio. EUR), was insbesondere an dem weiteren Hochlauf volumenstarker Serienprojekte im Geschäftsfeld E-Mobility lag. Entsprechend verzeichnete das Geschäftsfeld E-Mobility eine besonders dynamische Entwicklung und erhöhte ihre Umsatzerlöse um 45,4 Mio. EUR beziehungsweise 114 % auf 85,4 Mio. EUR (Q2 2025: 40,0 Mio. EUR). Berücksichtigt man in der Vorjahreszahl die M&A-Effekte in Höhe von 6,3 Mio. EUR, belief sich das Wachstum auf 51,7 Mio. EUR oder 153 %. Damit etabliert sich E-Mobility weiter als Wachstumsmotor des Konzerns, der Anteil am Konzernumsatz beträgt mittlerweile 18 %. Auch die Geschäftsfelder Lightweight & Elastomer Technology sowie Sealing Solutions & Engineered Metal Components – diese Business Area ist zum 1. Mai 2026 durch die Zusammenlegung der bisherigen Geschäftsbereiche Metal Sealing Solutions & Drivetrain Components sowie Metal Forming & Assembly Technology entstanden – konnten ihre Umsätze gegenüber dem Vorjahr ausbauen. Die bereinigte EBIT-Marge des Segments Erstausrüstung verbesserte sich leicht auf 1,2 % (Q2 2025: 1,0 %).

Auch die übrigen Segmente verzeichneten eine positive Entwicklung. Das Ersatzteilgeschäft steigerte den Umsatz auf 102,3 Mio. EUR (Q2 2025: 95,4 Mio. EUR), wozu alle wesentlichen Vertriebsregionen beitrugen. Die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich auf 19,8 % (Q2 2025: 18,7 %). Das Segment Kunststofftechnik erzielte trotz des weiterhin herausfordernden konjunkturellen Umfelds Umsatzerlöse von 36,8 Mio. EUR (Q2 2025: 35,7 Mio. EUR). Gestützt auf sein diversifiziertes Branchenportfolio und ein konsequentes Kostenmanagement verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge auf 11,4 % (Q2 2025: 8,8 %).

Profitabilität verbessert: bereinigte EBIT-Marge im ersten Halbjahr bei 6,4 %

ElringKlinger hat seine Ertragskraft im zweiten Quartal 2026 weiter gestärkt. Das bereinigte EBITDA stieg um 3,3 Mio. EUR auf 53,5 Mio. EUR (Q2 2025: 50,2 Mio. EUR). Das bereinigte EBIT legte bei Anlaufverlusten im Geschäftsfeld E-Mobility von 8,1 Mio. EUR (Q2 2025: -8,0 Mio. EUR bzw. -9,3 Mio. EUR unter Berücksichtigung der M&A-Effekte) auf 28,9 Mio. EUR (Q2 2025: 24,2 Mio. EUR) zu. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte somit im zweiten Quartal 2026 6,0 % (Q2 2025: 5,9 %). Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sie sich trotz der E-Mobility-Anlaufverluste von 24,1 Mio. EUR (H1 2025: -22,7 Mio. EUR bzw. -23,6 Mio. EUR unter Berücksichtigung der M&A-Effekte) auf 6,4 % (H1 2025: 5,4 %) und bestätigt damit den Kurs auf das für 2026 prognostizierte Margenniveau von rund 6 bis 7 %. Das berichtete EBIT wurde um 22,4 Mio. EUR auf 28,7 Mio. EUR (Q2 2025: 6,3 Mio. EUR) gesteigert.

Getragen von der operativen Verbesserung und einem deutlich besseren Finanzergebnis stieg das den Aktionär:innen der ElringKlinger AG zustehende Ergebnis auf 11,2 Mio. EUR (Q2 2025: -9,2 Mio. EUR). Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich entsprechend im Berichtsquartal um 0,06 EUR auf 0,18 EUR (Q2 2025: 0,12 EUR) und im ersten Halbjahr um 0,24 EUR auf 0,42 EUR (H1 2025: 0,18 EUR), nach berichteten Werten um 0,33 EUR auf 0,18 EUR (Q2 2025: -0,15 EUR) im zweiten Quartal und um 0,50 EUR auf 0,41 EUR (H1 2025: -0,09 EUR) im ersten Halbjahr.

Operativer Free Cashflow im zweiten Quartal um 28 Mio. EUR verbessert

Im zweiten Quartal 2026 erzielte ElringKlinger einen operativen Free Cashflow von 51,9 Mio. EUR (Q2 2025: 23,8 Mio. EUR). Maßgeblicher Treiber war neben der höheren Ertragskraft die Optimierung des Net Working Capitals. Im ersten Halbjahr 2026 verbesserte sich der operative Free Cashflow um 39,0 Mio. EUR auf -57,5 Mio. EUR (H1 2025: -96,5 Mio. EUR).

Das Net Working Capital belief sich zum 30. Juni 2026 auf 346,6 Mio. EUR (30.06.2025: 417,4 Mio. EUR). Die entsprechende Quote ging auf 20,2 % des Konzernumsatzes zurück (30.06.2025: 25,2 %). Damit konnte die Kapitalbindung trotz des Hochlaufs neuer Serienaufträge optimiert werden.

Die Nettofinanzverbindlichkeiten lagen zum 30. Juni 2026 bei 374,1 Mio. EUR (31.12.2025: 287,2 Mio. EUR) und damit trotz des weiteren Serienhochlaufs auf dem Niveau des Vorjahresstichtags (30.06.2025: 374,9 Mio. EUR). Gegenüber dem Vorquartalsstichtag (31.03.2026: 413,2 Mio. EUR) konnten die Nettofinanzverbindlichkeiten jedoch erkennbar reduziert werden. Die bereinigte Nettoverschuldungsquote verringerte sich gegenüber dem Vorjahresstichtag auf 1,9 (30.06.2025: 2,1). Gleichzeitig stieg der bereinigte ROCE auf 9,4 % (30.06.2025: 6,7 %).

Transformation weiter auf Kurs

Mit dem Organisationsprogramm SHAPE2EMPOWER hat ElringKlinger im zweiten Quartal 2026 die organisatorische Transformation konsequent vorangetrieben und den Konzern noch stärker auf Kundennähe, Handlungsschnelligkeit und Effizienz ausgerichtet. Gemeinsam mit dem im vergangenen Jahr initiierten Effizienzprogramm STREAMLINE stärkt das Programm entlang der Konzernstrategie SHAPE30 die operative Exzellenz und Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns.

Ausblick bestätigt

Das wirtschaftliche Umfeld bleibt von geopolitischen Spannungen, handelspolitischen Unsicherheiten und einer hohen Volatilität geprägt. Vor diesem Hintergrund dieser schwierigen Rahmenbedingungen und der Hochlaufsituation volumenstarker Serienaufträge im E-Mobility-Bereich bestätigt der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026. ElringKlinger erwartet weiterhin ein leichtes organisches Umsatzwachstum. Für die bereinigte EBIT-Marge wird unverändert ein Wert von rund 6 bis 7 % prognostiziert. Der operative Free Cashflow soll leicht positiv ausfallen, während für den bereinigten ROCE ein Wert von rund 8 bis 9 % erwartet wird. Auch die übrigen Zielgrößen sowie die mittelfristigen Ziele werden bestätigt.

Kennzahlen zum 2. Quartal und 1. Halbjahr 2026

in Mio. EUR H1 2026 H1 2025? ? abs. ? rel. Q2 2026 Q2 2025? ? abs. ? rel. Auftragseingang 1013,7 712,5 +101,9 +14,3 % 522,3 295,6 +226,7 +76,6 % Auftragsbestand 1.239,6 1.039,8 +199,8 +19,2 % 1.239,6 1.039,8 +199,8 +19,2 % Umsatz 909,0 831,4 +77,6 +9,3 % 478,9 408,3 +70,6 +17,3 % davon Währungseffekte -7,6 +2,0 % +2,1 +1,4 % davon M&A-Aktivitäten -9,4 -4,0 % -6,3 -2,5 % davon organisch +94,5 +11,5 % +74,8 +18,6 % Bereinigtes EBITDA 112,5 92,1 +20,4 +22,1 % 53,5 50,2 +3,3 +6,6 % EBITDA 111,7 77,7 +34,0 +34,8 % 53,3 35,8 +17,5 +48,9 % Bereinigtes EBIT 58,0 44,8 +13,2 +29,5 % 28,9 24,2 +4,7 +19,4 % Bereinigte EBIT-Marge (in %) 6,4 5,4 1,0 PP - 6,0 5,9 0,1 PP - EBIT 57,1 26,3 +30,8 +>100 % 28,7 6,3 +22,4 +>100 % Periodenergebnis

(nach Minderheiten) 25,9 -5,7 +31,6 ->100 % 11,2 -9,2 +20,4 ->100 % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,41 -0,09 +0,50 ->100 % 0,18 -0,15 +0,33 ->100 % Investitionen in Sachanlagen 45,2 71,3 -26,1 -36,6 % 23,9 26,3 -2,4 -9,1 % Operativer Free Cashflow -57,5 -96,5 +39,0 +40,4 % 51,9 23,8 +28,1 +>100 % Net Working Capital (NWC) 346,6 417,4 -70,8 -17,0 % NWC-Quote (in %) 20,2 25,2 -5,0 PP - Eigenkapitalquote (in %) 35,5 36,7 -1,2 PP - Nettofinanzverbindlichkeiten 374,1 374,9 -0,8 -0,2 % Bereinigte Nettoverschuldungsquote (Net Debt/Bereinigtes EBITDA) 1,9 2,1 -0,2 - Mitarbeitende (per 30. Juni) 8.601 8.956 -335 -4,0 %

? Die Zahlen zur ersten Hälfte und zum zweiten Quartal 2025 enthalten noch die mit Wirkung zum 30. November 2025 veräußerte Konzerngesellschaft hofer powertrain products UK Ltd. in Solihull, Großbritannien.

Über ElringKlinger

Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebs-arten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 8.500 #transformationpioneers an rund 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran – voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.

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