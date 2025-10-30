EQS-News: Q3 2025: Cantourage zeigt starke operative Performance in einem regulatorisch herausfordernden Marktumfeld

EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Q3 2025: Cantourage zeigt starke operative Performance in einem regulatorisch herausfordernden Marktumfeld



30.10.2025 / 10:08 CET/CEST

Umsatzsteigerung von 148 % auf EUR 75 Mio. in den ersten neun Monaten 2025

Auf dem Weg zum europäischen Player – Marktöffnung in weiteren europäischen Ländern als Chance

Ausblick – Weiteres Wachstum und regionale Diversifizierung im Fokus

Berlin, 30. Oktober 2025 – Die Cantourage Group SE hat im dritten Quartal 2025 ihre positive Geschäftsentwicklung fortgesetzt und ihre Position als einer der führenden Player im europäischen Medizinalcannabis-Markt – trotz eines regulatorisch herausfordernden Marktumfelds in Deutschland – gefestigt.

Im dritten Quartal 2025 erzielte Cantourage einen Umsatz von rund EUR 20,1 Mio. (Vergleichsperiode 2024: EUR 13,2 Mio.). Damit beläuft sich der Gruppenumsatz per Ende des dritten Quartals auf insgesamt rund EUR 74,9 Mio. (Vergleichsperiode 2024: EUR 30,2 Mio.).

Das EBITDA von rund EUR 3,9 Mio. (Vergleichsperiode 2024: EUR 2,1 Mio.) per Ende Q3 2025 unterstreicht die starke operative Performance und die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells nachhaltig.

Robuste Entwicklung in Deutschland

In Deutschland verzeichnete Cantourage sowohl im Bereich der Cannabisblüten als auch im Wirkstoffhandel eine robuste Entwicklung. Cantourage konnte seine Position weiter festigen und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten erfolgreich bedienen.

„Deutschland bleibt in einem regulatorisch und wirtschaftlich herausfordernden Umfeld ein anspruchsvoller Markt. Trotz der aktuell positiven Entwicklung beobachten wir die weiteren Rahmenbedingungen mit der gebotenen Vorsicht“, sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE.

Wachstum in internationalen Märkten

Auch außerhalb Deutschlands setzt Cantourage seinen Wachstumskurs fort: In Großbritannien hält das positive Momentum an, und in Polen wird das Geschäft gezielt ausgebaut. Parallel bereitet sich Cantourage auf den Markteintritt in weiteren europäischen Wachstumsmärkten wie Spanien und Italien vor, um frühzeitig von der Marktöffnung in diesen Ländern zu profitieren.

Innovation und Digitalisierung

Cantourage entwickelt sein telemedizinisches Angebot in Deutschland in Erwartung regulatorischer Veränderungen weiter, so dass Patientinnen und Patienten auch in Zukunft einen bestmöglichen und sicheren Zugang zu medizinischem Cannabis haben. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen an der Entwicklung neuer, innovativer Produktformate, die den Patientenbedürfnissen noch besser entsprechen sollen.

Ausblick

Vor dem Hintergrund der bisherigen operativen Entwicklung 2025 blickt Cantourage zuversichtlich auf das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt, weiteres Wachstum in bestehenden und neuen Märkten zu realisieren, bleibt dabei aber aufmerksam gegenüber möglichen Marktveränderungen.



Hinweis: Alle Zahlen vorläufig, ungeprüft und unkonsolidiert.

Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Norman Ruchholtz, Dr. Florian Holzapfel und Patrick Hoffmann gegründet. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner “Fast Track Access”-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - ISIN: DE000A3DSV01.

Weitere Informationen: www.cantourage.com

Kontakt Investor Relations

Manuel Taverne

taverne@cantourage.com

