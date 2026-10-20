EuroTeleSites Aktie
WKN DE: A3EVYK / ISIN: AT000000ETS9
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20.10.2026 18:06:43
EQS-News: Q3/2026: Revenue up +6.0%; 67 new sites built; CAPEX of 12.8 mEUR
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EQS-News: EuroTeleSites AG
/ Key word(s): Quarterly / Interim Statement
Please find below the key highlights for the third quarter, with further details available in the databook. https://eurotelesites.com/eurotelesites-databook-q32026/
As previously communicated, conference calls will be held alongside our full-year and half-year results. We remain available for any questions at investor.relations@eurotelesites.com.
Upcoming investor events include the Winter 1on1-Summit 2026 (16 November) and the Vienna Calling 2026 Conference (3 December). EuroTeleSites will publish its full-year 2026 results and host a conference call in February 2027.
Moritz Palmi
EuroTeleSites AG
20.10.2026 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Austria
|E-mail:
|info@eurotelesites.com
|Internet:
|eurotelesites.com
|ISIN:
|AT000000ETS9
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|LEI Code:
|5299007TJV9W1OY91Y28
|EQS News ID:
|2419056
|End of News
|EQS News Service
|
2419056 20.10.2026 CET/CEST
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|10.04.26
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|16.09.25
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|24.06.25
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|04.10.24
|EuroTeleSites kaufen
|Erste Group Bank
|12.04.24
|EuroTeleSites buy
|Erste Group Bank
|10.04.26
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|16.09.25
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|24.06.25
|EuroTeleSites accumulate
|Erste Group Bank
|04.10.24
|EuroTeleSites kaufen
|Erste Group Bank
|12.04.24
|EuroTeleSites buy
|Erste Group Bank
|04.10.24
|EuroTeleSites kaufen
|Erste Group Bank
|12.04.24
|EuroTeleSites buy
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|EuroTeleSites AG Inhaber-Akt
|4,48
|2,52%
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