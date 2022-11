EQS-News: R. STAHL und Ernst-Abbe-Hochschule Jena intensivieren Forschungszusammenarbeit in der Wasserstofftechnologie

EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

R. STAHL und Ernst-Abbe-Hochschule Jena intensivieren Forschungszusammenarbeit in der Wasserstofftechnologie



R. STAHL und Ernst-Abbe-Hochschule Jena intensivieren Forschungszusammenarbeit in der Wasserstofftechnologie Stiftungsprofessur Anwendung und Sicherheit von Wasserstofftechnologien

Hohe Bedeutung von Explosionsschutz in der Wasserstofftechnologie

Verfahren zur Besetzung der Professur angelaufen

Fördersumme rund 630 T über fünf Jahre Waldenburg/Jena, 16. November 2022 - R. STAHL und die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena intensivieren ihre langjährige, erfolgreiche Forschungszusammenarbeit mit der Gründung einer Stiftungsprofessur auf dem Gebiet der Anwendung und Sicherheit von Wasserstofftechnologien. Die am Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen angesiedelte Professur ist auf fünf Jahre befristet und soll im kommenden Jahr besetzt werden sowie ihre Tätigkeit aufnehmen. Die Ausschreibung für die Stelle ist seit dem 11. November veröffentlicht. Geplant ist, das neue Fach Anwendung und Sicherheit von Wasserstofftechnologien im dritten Bachelor-Semester innerhalb des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen in das studentische Curriculum einzugliedern. Neben dem künftigen Stelleninhaber verfügen bereits zwei weitere Professoren am Fachbereich über Erfahrungen in der Wasserstoff­technologie. Die EAH Jena ist die größte und forschungs­stärkste Hochschule für ange­wandte Wissenschaften in Thüringen. Prof. Dr. habil. Frank Engelmann, der die Projekt­koordination der Stiftungsprofessur von Seiten der Hochschule begleitet, hat mit seinen wissenschaftlichen Arbeitsgruppen schon zahlreiche Projekte im Bereich der anwendungs­orientierten Forschung im industriellen Umfeld realisiert. Mit dem neu zu schaffenden Lehrstuhl sollen Wasserstofftechnologien zu einem Schwer­punkt in Forschung, Lehre und Weiterbildung der EAH Jena werden. Mit dem Übergang zu neuen Anwendungen des Wasserstoffs als Energieträger und -speicher sowie als Ausgangsstoff für synthetische Chemikalien ergeben sich vielfältige Chancen aber auch zahlreiche neue wissenschaftliche Fragestellungen. Die Weiterentwicklung und Anpassung bestehender Sicherheitskonzepte ist dabei nicht nur hoch spannend, sondern auch zwingend notwendig, freut sich Engelmann über die weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Hohenloher Unternehmen. Für R. STAHL war dies der logische nächste Schritt einer langjährigen sehr erfolg­reichen Forschungs­kooperation, so Dr. Andreas Kaufmann, Senior Vice President Marketing & Innovation bei R. STAHL. Aus der Kooperation zwischen Lehre und Wirtschaft sind bereits zahlreiche innovative Ergebnisse, wie die Gehäusereihe EXpressure® hervor­gegangen. Letztere erhielt 2021 sogar den begehrten Forschungstransferpreis der IHK Heilbronn-Franken. Die Projektbegleitung seitens des Explosions­schutzspezialisten obliegt Prof. Dr. Thorsten Arnhold, Vice President Technology bei R. STAHL, der durch die lang­jährige Kooperation mit der EAH Jena gemeinsam mit Engelmann das Fundament für die neue Stelle gelegt hat. Für R. STAHL zahlt sich auch der frühe Kontakt zu jungen, hervorragend ausgebil­deten Fachkräften aus. Last but not least erhofft sich das Unternehmen durch die Einbin­dung in die Forschungsinitiativen einen strategischen Wissensvorsprung. Die Nähe der Jenaer Hochschule zum sogenannten Chemiedreieck in Leuna (Sachsen-Anhalt) und dem thüringischen Nordhausen, wo das bundesweite Hydrogen-Valley entstehen soll, garantiert dabei einen hohen Praxisbezug. (Ein Foto der Vertragsgunterzeichnung steht unter https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/news/pressematerial/ zum Download bereit) Über R. STAHL www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spek­trum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Be­dienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie inklusive LNG-Anwendungen sowie die Nahrungs- und Genuss­mittel­­branche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2021 erwirtschafteten 1.672 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 248 Mio. . Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Über die Ernst-Abbe-Hochschule Jena - www.eah-jena.de

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena wurde 1991 als eine der ersten Fachhochschulen in den neuen Bundesländern gegründet. Heute ziehen 50 attraktive Studienangebote etwa 4.400 junge Menschen an die inzwischen größte und forschungsstärkste Hochschule für Angewandte Wissenschaften Thüringens. Ihre Studienbereiche - Ingenieurwissenschaften, Betriebswirtschaft, Sozialwesen und Gesundheit - sind eng mit zahlreichen Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft vernetzt. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Les­bar­keit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlech­ter einbezogen.

