R. Stahl Aktie
WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5
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07.05.2026 07:30:15
EQS-News: R. STAHL verzeichnet insgesamt planmäßige, stabile Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 – Zukunftsprogramm NEXUS gestartet
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EQS-News: R. Stahl AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
R. STAHL verzeichnet insgesamt planmäßige, stabile Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 – Zukunftsprogramm NEXUS gestartet
Waldenburg, 7. Mai 2026 – Die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten haben die Investitionsbereitschaft der Kunden auch im ersten Quartal 2026 weiter belastet. Den Umsatz konnte R. STAHL stabilisieren und die Ertragskraft verbessern.
Auftragseingang von 77,2 Mio. € im ersten Quartal liegt unter dem sehr hohen Vorjahresniveau, aber über dem Wert des Vorquartals – Auftragsbestand bei 94,3 Mio. €
Trotz der eingetrübten Investitionsbereitschaft der Kunden lag der Auftragseingang von Januar bis März 2026 mit 77,2 Mio. € auf einem guten Niveau, aber deutlich unter dem Rekordwert des Vorjahresquartals (98,8 Mio. €). Zum Rückgang des Ordervolumens haben alle Absatzregionen beigetragen. Vor allem die chemische Industrie sowie der Anlagen- und Maschinenbau waren in den ersten drei Monaten bei der Vergabe neuer Aufträge sehr zurückhaltend. Gegenüber dem vierten Quartal 2025 (68,5 Mio. €) hat sich der Auftragseingang im ersten Quartal 2026 allerdings spürbar erholt.
Der Auftragsbestand zum 31. März 2026 stieg im Vergleich zum Jahresende 2025 auf 94,3 Mio. € (31. Dezember 2025: 90,9 Mio. €); gegenüber dem Vorjahreswert (31. März 2025: 122,4 Mio. €) war er allerdings rückläufig.
Umsatz von Januar bis März 2026 bei 73,4 Mio. € stabilisiert
Die Erlöse lagen in den ersten drei Monaten 2026 mit 73,4 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahresquartals (73,3 Mio. €). Während die Absatzregionen Deutschland (-13,6 %), Zentralregion (-10,2 %) sowie Amerika (-14,5 %) durchgängig rückläufige Umsätze verzeichneten, konnten die Erlöse aus Projektaufträgen aus dem Vorjahr in Asien zur Stabilisierung beitragen.
Ertragskraft deutlich gestärkt – EBITDA vor Sondereinflüssen steigt von 3,7 Mio. € auf 6,7 Mio. €
R. STAHL hat in den ersten drei Monaten 2026 die Profitabilität gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Verantwortlich hierfür waren im Wesentlichen die Effekte der im Vorjahr bereits gestarteten Maßnahmen zur Kostenoptimierung sowie die anlaufenden Verbesserungsmaßnahmen des Zukunftsprogramm NEXUS. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen legte im ersten Quartal 2026 um 3,1 Mio. € auf 6,7 Mio. € zu. Die Ertragskraft des Unternehmens, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, stieg im gleichen Zeitraum von 5,0 % im Vorjahr auf 9,2 %. Das Konzernergebnis verbesserte sich um 2,2 Mio. € auf -0,3 Mio. € (Q1 2025: -2,5 Mio. €). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von -0,04 € (Q1 2025: -0,39 €).
Der Free Cashflow lag mit -3,9 Mio. € in den ersten drei Monaten 2026 auf dem Niveau des Vorjahrs (Q1 2025: -4,0 Mio. €). Dem höheren Konzernergebnis stand ein im Vergleich zum Vorjahr stärkerer Anstieg des Working Capital um 6,8 Mio. € (Q1 2025: 2,0 Mio. €) gegenüber. Die Eigenkapitalquote lag zum 31. März 2026 bei 28,4 % (31. Dezember 2025: 29,2 %).
R. STAHL prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 eine Stabilisierung des Geschäfts – Leichter Umsatz- und Ergebnisrückgang erwartet
Für 2026 rechnet das Unternehmen für die Schlüsselmärkte Deutschland und Europa mit einem weiteren Rückgang der Investitionen, vor allem in den relevanten Branchen wie der chemischen Industrie. Prognoseunsicherheiten bestehen hauptsächlich wegen der nicht einschätzbaren Entwicklungen und Folgen geopolitischer Konflikte, der internationalen Zollpolitik sowie möglicher Handelskonflikte und Lieferkettenproblemen.
Auf Basis der weiterhin zurückhaltenden Investitionsbereitschaft der Kunden erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €). Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet R. STAHL 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025: -0,3 Mio. €).
„Das Geschäftsjahr 2026 wird für R. STAHL ein Übergangsjahr. Mit unserem Zukunftsprogramm NEXUS werden wir die finanziellen, strukturellen und inhaltlichen Grundlagen schaffen, um ab 2027 die Wachstumschancen in bestehenden und neuen Märkten zu nutzen“, sagt Dr. Claus Bischoff, CEO von R. STAHL.
Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das erste Quartal 2026 nach IFRS
1) Afrika und Europa ohne Deutschland
Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als „n. a.“ (nicht anwendbar).
Hinweis
Finanzkalender 2026
Über R. STAHL – www.r-stahl.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.
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Earnings Call zum 1. Quartal 2026 der R. STAHL AG
Der Vorstand der R. STAHL AG wird im Rahmen einer Videokonferenz die Ergebnisse zum 1. Quartal 2026
heute um 10.00 Uhr
erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.
Der Earnings Call wird auf dem ResearchHub von mwb durchgeführt werden. Bitte registrieren Sie sich für den Call mit dem hier hinterlegten Link
(https://research-hub.de/events/registration/2026-05-07-10-00/RSL2-GR).
Eine Aufzeichnung des Earnings Calls finden Sie im Anschluss sowohl auf dem ResearchHub als auch auf unserer Unternehmenswebsite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Ad hoc News > Veranstaltungen und Präsentationen (https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/).
Auf das Gespräch mit Ihnen freuen wir uns.
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Kontakt:R. STAHL AG
Judith Schäuble
Director Corporate Communications & Investor Relations
Am Bahnhof 30
74638 Waldenburg (Württ.)
Deutschland
Tel. +49 7942 943-1396
investornews@r-stahl.com
07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
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|Unternehmen:
|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (7942) 943-0
|E-Mail:
|investornews@stahl.de
|Internet:
|www.r-stahl.com
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|DE000A1PHBB5
|WKN:
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|EQS News ID:
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2322656 07.05.2026 CET/CEST
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