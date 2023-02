EQS-News: Rainer Koppitz ist neues Aufsichtsratsmitglied der Gigaset AG: Branchenexperte tritt Nachfolge von Flora Shiu an

EQS-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie

Pressemeldung

Bocholt, 3. Februar 2023

Rainer Koppitz ist neues Aufsichtsratsmitglied der Gigaset AG

Der Branchenexperte tritt die Nachfolge von Flora Shiu an Rainer Koppitz ist neues Mitglied des Aufsichtsrats der Gigaset AG. Der 54-jährige folgt auf Flora Shiu, die ihr Mandat zum Ablauf des 30. Juni 2022 niedergelegt hatte. Herr Koppitz verfügt über langjährige Expertise innerhalb der Technologie- und Telekommunikationsbranche. Nach seinem Studium der Business Administration war er rund 15 Jahre in leitenden Positionen bei der Siemens AG und verschiedenen Tochtergesellschaften tätig. Es folgten weitere Stationen als Vorstandsvorsitzender bei der NFON AG sowie als Sprecher der Geschäftsführung bei der British Telecom GmbH und der B2X GmbH. Aktuell ist Herr Koppitz Vorstandsvorsitzender (CEO & Co-Founder) der börsennotierten KATEK SE.



Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Herrn Koppitz ein neues Aufsichtsratsmitglied mit ausgewiesener Branchenexpertise und hervorragenden Qualifikationen im Bereich Business Management zu gewinnen. Herr Koppitz kennt Gigaset bereits gut, da er vom 14. August 2019 bis 8. Juni 2021 bereits Ersatzmitglied des Aufsichtsrat war. Er bringt für seine verantwortungsvollen Aufgaben die besten Voraussetzungen mit und wird die Weiterentwicklung von Gigaset im Rahmen unserer Wachstumsstrategie erfolgreich vorantreiben, erklärt Helvin Wong, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gigaset AG.



Herr Koppitz ist mit Wirkung zum 31. Januar 2023 Mitglied des Aufsichtsrats der Gigaset AG geworden. Die nächsten regulären Wahlen des Aufsichtsrates finden im Rahmen der Hauptversammlung 2023 am 15. Juni 2023 statt.

Die Gigaset AG, Bocholt, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit etwa 850 Mitarbeitenden und Vertriebsaktivitäten in über 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Schnurlostelefonen, Android -basierte Smartphones, Cloud-gestützte Smart Home Anwendungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für SoHo, KMU und Enterprise-Kunden. Das Traditionsunternehmen blickt auf eine 175-jährige Firmengeschichte zurück und zeichnet sich in besonderer Weise durch seine Produktion Made in Germany aus. Hauptsitz der Gesellschaft ist Bocholt, Deutschland. Ferner werden ein Software-Entwicklungs-Zentrum in Wroclaw, Polen sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa und Asien unterhalten. Die Gigaset AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse notiert und unterliegt damit den höchsten Transparenzanforderungen. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol GGS (ISIN: DE0005156004) gehandelt. Besuchen Sie unseren Corporate Blog

