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05.11.2026 07:00:25

EQS-News: Rational setzt Wachstumskurs fort und bestätigt Ergebnisprognose für 2026

EQS-News: RATIONAL Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis
Rational setzt Wachstumskurs fort und bestätigt Ergebnisprognose für 2026

05.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

Rational setzt Wachstumskurs fort und bestätigt Ergebnisprognose für 2026 

  • 332,2 Millionen Euro Umsatzerlöse im dritten Quartal – 973,7 Millionen Euro nach neun Monaten
  • 6 Prozent Umsatzwachstum im dritten Quartal und nach neun Monaten – 7 Prozent währungsbereinigtes Wachstum nach neun Monaten
  • 27,5 Prozent EBIT-Marge im dritten Quartal – 26,8 Prozent nach neun Monaten
  • Umsatzausblick am unteren Ende der bisherigen Bandbreite – Erwartung für die EBIT-Marge auf 26 bis 27 Prozent erhöht

Landsberg am Lech, 5. November 2026 – „Die anhaltend positive Geschäftsentwicklung zeigt, dass unsere Lösungen für professionelle Küchen auch in einem anspruchsvollen Umfeld einen hohen Nutzen stiften. Besonders freut uns das erneut hervorragende Kundenfeedback. Ein Net Promoter Score von 65 ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, unsere Produkte, Services und Beratung konsequent weiterzuentwickeln“, sagt Dr. Peter Stadelmann, Vorstandsvorsitzender der Rational AG. Das Unternehmen veröffentlichte am Morgen des 5. November 2026 die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026.

6 Prozent Umsatzwachstum nach neun Monaten – währungsbereinigtes Wachstum von 7 Prozent

Rational erzielte im dritten Quartal 2026 Umsatzerlöse von 332,2 Millionen Euro und wuchs damit um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal (312,0 Millionen Euro). Währungseffekte hatten dabei nur einen geringen Einfluss. In den ersten neun Monaten stiegen die Umsatzerlöse ebenfalls um 6 Prozent auf 973,7 Millionen Euro (Vj. 918,2 Millionen Euro). „Nach den Sondereffekten im ersten Halbjahr war das dritte Quartal deutlich weniger von außergewöhnlichen Einflüssen geprägt. Vor diesem Hintergrund ist das Wachstum von 6 Prozent eine solide Leistung“, ergänzt Dr. Peter Stadelmann. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei rund 7 Prozent.

Europa erneut mit deutlichen Wachstumsbeiträgen

Wachstumstreiber in den ersten neun Monaten waren insbesondere die europäischen Märkte. In Deutschland stiegen die Umsatzerlöse um 9 Prozent auf 103,8 Millionen Euro. Europa außerhalb Deutschlands wuchs um 8 Prozent auf 422,6 Millionen Euro. Wesentliche Beiträge kamen unter anderem aus Spanien, Skandinavien, Österreich, Italien, der Schweiz, Osteuropa und Frankreich. Nordamerika erhöhte die Umsatzerlöse nach neun Monaten um 5 Prozent auf 235,4 Millionen Euro; währungsbereinigt betrug das Wachstum 9 Prozent. Lateinamerika setzte seine dynamische Entwicklung mit einem Umsatzplus von 19 Prozent fort. In Asien lagen die Umsatzerlöse um 3 Prozent unter Vorjahr. Währungsbereinigt ergab sich ein leichtes Plus von 1 Prozent. Belastend wirkten weiterhin die herausfordernden Bedingungen in China.

iCombi wächst um 5 Prozent, iVario um 10 Prozent

Die Produktgruppe iCombi erzielte in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse von 853,9 Millionen Euro und lag damit 5 Prozent über dem Vorjahreswert von 809,6 Millionen Euro. Im dritten Quartal betrug das Wachstum 7 Prozent. Die Produktgruppe iVario steigerte den Umsatz nach neun Monaten um 10 Prozent auf 119,8 Millionen Euro (Vj. 108,6 Millionen Euro). Alle wichtigen Regionen trugen zu diesem Wachstum bei. Auch das Nichtgerätegeschäft mit Ersatzteilen, Zubehör, Pflegeprodukten und Dienstleistungen entwickelte sich weiterhin gut.

26,8 Prozent EBIT-Marge nach neun Monaten

Die Umsatzkosten lagen in den ersten neun Monaten bei 394,2 Millionen Euro (Vj. 379,1 Millionen Euro). Die Rohertragsmarge stieg auf 59,5 Prozent (Vj. 58,7 Prozent). Hierin enthalten ist die im zweiten Quartal verbuchte US-Zollrückerstattung in Höhe von rund 14 Millionen Euro. Bereinigt um diesen Effekt lag die Rohertragsmarge bei 58,1 Prozent. Belastend im Vorjahresvergleich wirkten insbesondere negative Währungseffekte sowie höhere Kosten für Rohmaterial, Elektronik, Chemie und Energie.

Das EBIT erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 11,5 Prozent auf 261,2 Millionen Euro (Vj. 234,3 Millionen Euro). Die EBIT-Marge erreichte 26,8 Prozent nach 25,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal lag sie bei 27,5 Prozent. Neben der operativen Entwicklung wirkte sich die Reduzierung der US-Zollsätze auf 15 Prozent positiv aus. Dadurch konnten Rückstellungen für US-Zölle reduziert werden; hieraus entstand im dritten Quartal ein positiver Margeneffekt von etwas mehr als einem Prozentpunkt. Bereinigt um die Zollrückerstattung lag die EBIT-Marge nach neun Monaten mit 25,4 Prozent im erwarteten Bereich.

„Das Ergebnis liegt nach neun Monaten über unseren Erwartungen. Die Zollrückerstattung aus dem zweiten Quartal und die inzwischen niedrigeren US-Zollsätze unterstützen die Marge. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Vertrieb, Service sowie Forschung und Entwicklung, um unsere langfristigen Wachstumsmöglichkeiten zu stärken“, sagt CFO Jörg Walter.

Mitarbeiterzahl steigt auf 2.920

Ende September 2026 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.920 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 1.584 in Deutschland. Der Personalaufbau konzentrierte sich insbesondere auf kundennahe Positionen in den weltweiten Vertriebsorganisationen.

EBIT-Prognose für 2026 bestätigt – höhere EBIT-Marge bei Umsatzwachstum am unteren Ende der Prognosebandbreite erwartet

Die Ergebnisse der ersten neun Monate erfüllen insgesamt die Erwartungen. Mit Blick auf das sehr starke vierte Vorjahresquartal erwartet Rational in den letzten drei Monaten 2026 ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen daher nun vom unteren Bereich der bisherigen Wachstumsbandbreite im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus.

Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung einschließlich des Sondereffekts aus der Zollrückerstattung erhöht Rational die Erwartung für die EBIT-Marge im Geschäftsjahr 2026 auf 26 bis 27 Prozent. Die Prognose für das EBIT bleibt damit unverändert bei 340 Millionen Euro bis 360 Millionen Euro. „Damit liegen wir bei der EBIT-Erwartung auch auf dem Niveau der Analysteneinschätzungen“, erklärt Jörg Walter.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations
Tel. +49 (0)8191 327-2209
Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com
rational-online.com

Redaktionshinweis:

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.

Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Profiküchen, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.

Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2025 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.260 Millionen Euro Umsatz, 333 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 80 Prozent Eigenkapitalquote.

Angaben in Millionen Euro Q3 2026 Q3 2025 Veränderung
in Prozent
Umsatzerlöse 332,2 312,0 +6
Bruttoergebnis vom Umsatz 196,0 181,3 +8
Rohertragsmarge in Prozent 59,0 58,1 -
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 91,3 80,9 +13
EBIT-Marge in Prozent 27,5 25,9 -
Ergebnis nach Steuern 69,4 62,8 +10
Gewinn je Aktie in Euro 6,10 5,53 +10

  

Angaben in Millionen Euro 9M 2026 9M 2025 Veränderung
in Prozent
Umsatzerlöse 973,7 918,2 +6
Bruttoergebnis vom Umsatz 579,5 539,1 +7
Rohertragsmarge in Prozent 59,5 58,7 -
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 261,2 234,3 +11
EBIT-Marge in Prozent 26,8 25,5 -
Ergebnis nach Steuern 201,7 183,1 +10
Gewinn je Aktie in Euro 17,74 16,10 +10

05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: RATIONAL Aktiengesellschaft
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86899 Landsberg am Lech
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Fax: 0049 8191 327 722209
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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2427974  05.11.2026 CET/CEST

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